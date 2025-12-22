وداعاً للخمول والتوتر.. مهرجان أبوظبي للصحة يحول الوعي إلى واقع

عندما رافقت نوفا ليجوي، المقيمة في أبوظبي، صديقاتها إلى جزيرة الحديريات في نهاية الأسبوع الماضي لحضور مهرجان جديد في المدينة، لم تكن تعلم ما الذي تتوقعه. ومع ذلك، انتهى بها المطاف بقضاء أكثر من خمس ساعات في الموقع، مؤكدة أنه كان أحد أفضل الفعاليات المتعلقة بالصحة التي حضرتها على الإطلاق.

وقالت نوفا: "ذهبت مع صديقتي وأطفالها فقط لتفقد الفعالية، لكن انتهى بنا المطاف بالبقاء حتى وقت متأخر من المساء لأنها كانت ممتعة للغاية. كانت هناك أنشطة كثيرة للأطفال والكبار على حد سواء، ولم يسبق لي أن حضرت فعالية تجعل اللياقة البدنية ممتعة بهذا الشكل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أبوظبي "مهرجان الصحة" (FOH) في مناطق مختلفة من العاصمة لتقريب نمط الحياة الصحي من الحياة اليومية للناس. ومن المقرر إقامة المهرجان خلال عطلات نهاية الأسبوع في أجزاء مختلفة من أبوظبي والعين، ومن المتوقع أن يجذب ما يصل إلى 30,000 زائر.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة (ADPHC): "المهرجان هو مساحة يمكن للأفراد والعائلات فيها تجربة الصحة من خلال الحركة والغذاء والراحة والتواصل بطريقة تبدو طبيعية وممتعة. إنه يشجع الناس على التوقف المؤقت، والمشاركة، وإعادة التواصل مع رفاهيتهم".

ويقام المهرجان في جميع مناطق الإمارة الثلاث: من 12 إلى 16 ديسمبر في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ومن 19 إلى 21 ديسمبر في حديقة مدينة زايد العامة في منطقة الظفرة، ومن 26 إلى 28 ديسمبر في حديقة الجاهلي في العين.