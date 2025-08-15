وداعاً للجداول المزدحمة: الآباء يتبنون "صيف الركود" ليعيدوا لأبنائهم سحر الطفولة

لقد مرّ أكثر من نصف صيف 2025، وبعض الآباء يقررون إلغاء جداولهم المزدحمة للمخيمات الصيفية، وترك أطفالهم... "يركدون" أو "يخملون".

ليس بالمعنى السلبي الذي يشير إلى الكسل أمام الشاشات، بل بالمعنى القديم الذي كان يعتمد على الملل كوقود للإبداع قبل عصر الإنترنت، حيث كان "صيف الطفولة" الحقيقي.

مرحباً بكم في عصر "صيف الركود"، حيث "عدم فعل أي شيء" هو كل شيء.

لماذا يعتبر الملل أمراً جيداً؟

هذا الاتجاه، الذي شاع على وسائل التواصل الاجتماعي، يشجع الآباء على التخلي عن جداولهم المزدحمة لأطفالهم خلال الصيف. تقول الدكتورة عايدة سحيمي، أخصائية علم النفس السريري في عيادة "ميدكير كامالي" بالإمارات: "في العقود الأخيرة، تحولت أنماط الأبوة والأمومة الحديثة لتعكس بشكل غير ضروري ثقافة الانشغال لدى البالغين، حيث ينقل العديد من الآباء ضغوط الانشغال والإنتاجية الخاصة بهم إلى أطفالهم".

عندما يكون الأطفال في حالة "انشغال" مستمرة، فإنهم يفقدون الوقت اللازم للراحة والتفكير واستعادة نشاطهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإرهاق العاطفي وانخفاض القدرة على تحمل الإحباط، بالإضافة إلى التعب المستمر مع صعوبة في النوم، وسرعة الانفعال ونوبات الغضب المتكررة، وفقدان عام للاهتمام بالأنشطة العادية بسبب فرط التحفيز. بمرور الوقت، قد يستوعب الأطفال أيضًا فكرة أنهم لا يُقدّرون إلا عندما يكونون منتجين.

وتضيف الدكتورة سحيمي: "الأطفال ليسوا بالغين صغارًا، فهم ليسوا بحاجة إلى الانشغال المستمر أو التحفيز الدائم من الشاشات. الوقت غير المنظم يزيل الضغوط الخارجية ويخلق مساحة للتعلم الذاتي والتأمل العاطفي واللعب الخيالي، وكلها مكونات أساسية لنمو الدماغ والمرونة العاطفية."

قواعد "صيف الركود"

1. احتضنوا الملل: الفكرة الأساسية من "صيف الركود" هي أن تدعوا أطفالكم يشعرون بالملل. الشعور بالملل مزعج، خاصة للآباء الذين يحاولون التخلص من رغبتهم في إنقاذ أطفالهم منه. لكنه يشعل الفضول، ويعلم الأطفال كيف يتأملون أنفسهم ويسألون: "ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟" هذا السؤال غالبًا ما يؤدي إلى أكثر النتائج إبداعًا ونموًا ذاتيًا.

2. مقاومة تقديم الحلول الفورية: عندما يقول أطفالكم إنهم يشعرون بالملل، قاوموا الرغبة في تقديم حل فوري. بدلاً من ذلك، ادعموا مشاعرهم بعبارات تشجيعية مثل: "لا بأس. أحيانًا يكون الملل بداية لشيء ممتع. أتخيل ما ستخترعه الآن."

3. ابتكار "سلة الملل": يمكنكم إنشاء "سلة الملل" في المنزل تحتوي على أدوات تلوين، وألغاز، أو أشياء عشوائية يمكن للأطفال استخدامها في الابتكار. ثم اتركوا لهم حرية الاختيار. وإذا استطعتم، اصطحبوهم في نزهة بالخارج أو إلى حديقة دون إحضار أي ألعاب، ودعوا الطبيعة توجه لعبهم.

4. تحديد وقت للشاشات: قد تبدو الشاشات والأجهزة اللوحية كأداة للراحة، لكن معظم المحتوى الرقمي يبقي الدماغ نشيطًا. فالوقت السلبي أمام الشاشة هو تفاعل غير مباشر؛ حيث يستهلك الطفل قصة أو فكرة شخص آخر. هذا يؤخر الملل بدلاً من حله، وقد يجعل الأطفال أكثر هياجًا على المدى الطويل.

5. أهمية اللعب التخيلي: اللعب القائم على الخيال هو نشاط تفاعلي؛ حيث يقوم الطفل بالابتكار والتجريب واتخاذ القرارات. تقول الدكتورة سحيمي: "اللعب غير المنظم هو أحد أكثر المنافذ العاطفية الصحية للأطفال. يساعدهم على معالجة ما يشعرون به. إنه بمثابة إسعاف أولي عاطفي، يسمح للأطفال بالتخلص من القلق أو الإحباط أو الارتباك بطريقة آمنة."

فاللعب يبني المرونة المعرفية، والمهارات اللغوية، والوعي العاطفي، "إنه علاج بحد ذاته."