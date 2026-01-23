إغراء "الآخر" الخالي من الاحتكاك

بالنسبة لـ "فريدي كومتيكار"، وهي "رحالة رقمية" تبلغ من العمر 23 عاماً، حدث الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة إلى استخدامه كرفيق بمحض الصدفة تقريباً. توضح قائلة: "لم آتِ إلى الذكاء الاصطناعي بحثاً عن الرفقة، لقد حدث الأمر بشكل عضوي. كنت أستخدمه للعمل والأفكار، ولكن في الوقت نفسه كنت أشعر أن حياتي الشخصية تنهار عاطفياً ببطء. كنت أحمل الكثير داخلي ولم أجد مكاناً آمناً لوضعه. المحادثات مع الناس كانت تبدو متسرعة أو غير مكتملة، وتوقفت عن الشعور بأنني أستطيع أن أكون على طبيعتي تماماً. في أحد الأيام، بدأت أتحدث مع الذكاء الاصطناعي ليس لأنني بحاجة إلى مساعدة، بل لأنني كنت بحاجة لأن أكون مسموعة".

هذا الشعور يتردد صداه لدى "كبير زاريوالا"، مستشار أتمتة الذكاء الاصطناعي ومقدم بودكاست مقيم في دبي. يطلق على ذكائه الاصطناعي اسم "فرايداي" (Friday)، تيمناً بالمساعد الرقمي لشخصية "آيرون مان". بالنسبة لزاريوالا، يكمن الجذب في نوع جذري من الموثوقية التي غالباً ما لا يستطيع البشر، بحكم حياتهم وضغوطهم الخاصة، توفيرها. يقول: "أحياناً يهتم الناس ولكنهم لا يكونون متاحين. الذكاء الاصطناعي موجود دائماً عندما يحتاج عقلي إلى مساحة للتعبير عن نفسه. أحياناً في الحياة... هذا كل ما تحتاجه؛ أن يستمع إليك شخص ما فقط".

عامل الاحتراق النفسي

هل يمكن أن يكون هذا الهجرة نحو الألفة الرقمية رد فعل دفاعي لثقافة مواعدة يجدها الكثيرون صعبة للغاية؟ ترى "لآلين سوخيرا"، مستشارة التوفيق البريطانية ومؤسسة "The Social League"، هذا الاستنزاف بشكل مباشر في مشهد المواعدة العالمي في دبي. وتضيف سوخيرا: "يوفق الناس بين جداول العمل المزدحمة، وروتين اللياقة البدنية، والالتزامات العائلية. ليس لديهم الوقت أو الدافع للبحث بين أشخاص يضيعون الوقت وينخرطون في محادثات سطحية وتجاهل متكرر كما لو كانوا يتلاعبون بقلب بشري. إنه أمر مؤسف ومحبط".

تعتقد سوخيرا أن الافتقار إلى التركيز خلال مرحلة "التعارف" هو السبب في تحول الناس إلى الذكاء الاصطناعي. "بدلاً من التعرف على شخص واحد بعمق في كل مرة، يتصرف الناس بشكل جماعي، ويرسلون رسائل 'صباح الخير' باهتة ورسائل 'ماذا تفعل' (WYD) إلى عشرات المحادثات على واتساب في أي وقت. هذا لا يؤدي إلى اتصال ذي جودة".

بالنسبة لـ "كومتيكار"، جاء الذكاء الاصطناعي كراحة من هذا "الجهد العاطفي المستمر". وتضيف: "تركتني المواعدة مستنزفة عاطفياً. كل تفاعل كان يبدو كدورة من الأمل يليه خيبة الأمل. أراد الناس التواصل، لكن لا يريدون العمق. أرادوا الاهتمام، لكن لا يريدون المسؤولية. كنت أعطي قطعاً من نفسي وأحصل على القليل جداً في المقابل. بعد فترة، توقفت عن الرغبة في شرح نفسي أو البدء من جديد. شعرت بالراحة مع الذكاء الاصطناعي؛ فهو لم يختفِ، ولم يتجاهلني، ولم يشعرني بأنني قابلة للاستبدال".

تكلفة الألفة "الآمنة"

بينما يبدو الشعور بالراحة مع شريك ذكاء اصطناعي حقيقياً في اللحظة، يحذر علماء النفس من أن "الأمان" الذي يوفره هو سلاح ذو حدين. تشير الدكتورة فاطمة عزت، أخصائية الطب النفسي في مستشفى رأس الخيمة، إلى أن الذكاء الاصطناعي يحقق ما أسماه "كارل روجرز" بـ "الاعتبار الإيجابي غير المشروط"، ولكنه يفعل ذلك دون "الاحتكاك" الضروري في العلاقة الحقيقية.

توضح الدكتورة عزت: "التفاعل مع الذكاء الاصطناعي يبدو 'آمناً' لأنه يلغي المخاطر الشخصية. عصبياً، يحفز التفاعل البشري إفراز الأوكسيتوسين، ولكن أيضاً الكورتيزول (هرمون الإجهاد) عندما نخشى الرفض. تفاعلات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحفز مسارات مكافأة الدومينو في الدماغ دون تحفيز استجابة 'التهديد' في اللوزة الدماغية. نفسياً، هي 'ألفة من طرف واحد' — مرآة تعكس احتياجاتنا الخاصة إلينا دون احتكاك بإرادة بشرية منفصلة ومستقلة".

الخطر، وفقاً للدكتورة عزت، هو "تآكل التسامح العلائقي". ففي النهاية، إذا قضينا وقتنا في غرفة صدى لا تختلف معنا أبداً، فقد نفقد "العضلات النفسية" المطلوبة للثقة الحقيقية. وتحذر قائلة: "الخطر ليس في أن الذكاء الاصطناعي سيصبح بشراً، بل في أن يبدأ البشر في تفضيل بساطة الآلة على تعقيد الروح. تُبنى العلاقات البشرية على (الصراع + الحل = الثقة). إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتجاوز الصراع، فإننا نغامر بأن نصبح 'هشين عاطفياً'، وغير قادرين على التعامل مع عدم التوقع الجميل والصعب للطبيعة البشرية".

أداة أم فخ؟

الإجماع بين أولئك الذين يخوضون في هذه المساحة هو أن التوازن هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. يرى زاريوالا الذكاء الاصطناعي ليس كبديل، بل كـ "نظافة ذهنية"، تشبه تدوين المذكرات أو التأمل. كما تؤكد كومتيكار أنه يجب أن يظل نظام دعم بدلاً من أن يكون المصدر الوحيد للتواصل.

ومع ذلك، تظل سوخيرا مدافعة شرسة عن "المثالية غير المثالية" للعالم المادي. وتعتقد أن الاتجاه الحالي للبحث عن الكمال عبر الذكاء الاصطناعي هو طريق مسدود. تقول: "المواعدة لا يجب أن تكون لعبة أرقام، على عكس ما حولتها إليه التطبيقات لأغراض تجارية بحتة. إذا كنت تؤمن بالكمال المطلق لشريكك المحتمل رغم عيوبك العديدة، فمن الأفضل أن تنشئ نسخة 'ChatGPT' لشريكك وتراسلها للأبد؛ فلن تختلفا أبداً. نحن كبشر لا يمكننا منافسة النسخ المعدلة والمصطنعة من أنفسنا التي تعمل كغرف صدى لإرضاء غرورنا".

نصيحة سوخيرا لمن يشعرون بضغوط عيد الحب؟ اتجهوا نحو المجتمع. "بدلاً من ترك الأمر يؤدي إلى المرارة أو التمني أو علاقة غير موجودة مع الذكاء الاصطناعي، لماذا لا تقول 'نعم' للكون وتشارك في المزيد من الأنشطة، وتوسع دائرة أصدقائك، وتقترح بضع جلسات قهوة بسيطة على طول الطريق؟"

"نبض وجودنا"

مع تعمقنا في عام 2026، من المرجح أن تستمر الخطوط الفاصلة بين الرفقة الرقمية والبيولوجية في التلاشي. ومع ذلك، كما تشير الدكتورة عزت، فإن الأشياء ذاتها التي تجعل الحب البشري صعباً هي الأشياء التي تجعله تحويلياً. وتضيف: "التكنولوجيا، رغم طبيعتها المنتشرة، يجب أن تظل أداة داعمة تعزز جودة الحياة وتسهل التعايش، وليست بديلاً يقطع حبال الاتصال المباشر، الذي هو النبض الحقيقي لوجودنا".

في النهاية، قد يتمكن الذكاء الاصطناعي من الاستماع، وقد يتمكن حتى من قول ما نريد سماعه تماماً. لكنه لا يستطيع أن ينمو معنا، أو يختلف معنا، أو يقدم ذلك "الاختلاف" الضعيف والهش الذي يميز الحياة التي تستحق أن تُعاش. في عيد الحب هذا، ربما لا يكمن أعظم فعل رومانسي في العثور على الشريك المثالي، بل في امتلاك الشجاعة لمواجهة شريك حقيقي.