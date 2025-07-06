وداعاً لأثواب الزفاف التقليدية: "الفستان الثاني" يكتسح حفلات الأعراس الإماراتية

لعلّكم لم تشبعوا بعد من متعة الزفاف، فبعد التغطية الإعلامية التي بلغت 222 مليون دولار (815 مليون درهم) التي حققها حفل زفاف سانشيز وبيزوس نهاية الأسبوع الماضي، يُخصّص عمود هذا الأسبوع لفستان الزفاف الثاني. ذلك الفستان الذي لا يخضع لقيود الحفل، وتوقعات العائلة، وعقود من التكييف على طريقة ديزني التي تفرض جمالية الأميرة. هذا، أو الأيدي المتشابكة بخشوع في الصلاة على طريقة سانشيز. باختصار (وبعيدًا عن القيود الثقافية أو صفقات أغلفة مجلة فوغ التي تُملي طول الفستان، غالبًا ما يكون قصيرًا)، إنه فستان الزفاف "الحفلي".

تقول جوليانا رومانوس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة إسبوزا، التي تدير متاجر فساتين زفاف في دبي والرياض ولبنان منذ أكثر من 38 عامًا: "شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية تحولًا واضحًا، فلم تعد العرائس يكتفين بفستان الزفاف فحسب، بل أصبحن يقصدن متاجرنا وهنّ يضعن في اعتبارهن إطلالة ما بعد الحفل". وتضيف رومانوس: "ما بدأ كصيحة رائجة بين العرائس المهتمات بالأناقة، أصبح جزءًا أساسيًا من رحلة العروس العصرية". تبيع إسبوزا فساتين من تصميم مصممين مثل مونيك لولييه، وفيرا وانغ، وزهير مراد، وجورج حبيقة، وجيامباتيستا فالي، إلى جانب علامتها التجارية الخاصة، كريستي رومانوس، وهي بصدد توسيع شبكة متاجرها قريبًا لتشمل قطر.

مثل سانشيز، التي غيّرت، وفقًا لمجلة فوغ، فستانها دولتشي آند غابانا الرقيق ذو الياقة العالية (وإن كان مشدًا بمقاسات صوفيا لورين) إلى فستان أكثر تقليدية - للعروس - بفتحة صدر على شكل قلب لحفل العشاء وفستان كوكتيل مزين بالكريستال من أوسكار دي لا رينتا للحفلات، يمنح الفستان الثاني العرائس فرصة التحرر مما قد يُعتبر "مناسبًا"، بغض النظر عما إذا كان العالم يراقب - وربما يخلق ميمات - أم لا. تقول رومانوس: "هناك المزيد من الحرية في الإطلالة الثانية، لذا فإن العرائس منفتحات على التجربة، طالما أنها لا تزال تشعر بالرقي". "الفساتين القصيرة ذات التفاصيل الجريئة تحظى بشعبية كبيرة بالتأكيد. فكر في الريش والترتر والمشدات المنظمة أو الأقواس الكبيرة. إنها فرصة للكشف عن جانب أكثر جرأة أو مرحًا".

تتفق ماي مارتن، مؤسسة بوتيك "جينجر آند بوبي" لفساتين الزفاف في دبي، على أن الفستان الثاني غالبًا ما يكون متناقضًا من الناحية الجمالية مع الأول. وتقول: "لا ترغب العرائس في أن تبدو الفساتين متشابهة جدًا، بل يرغبن في أن يكون هناك عنصر إبهار وتغيير في الفستان إلى شيء مختلف تمامًا"، مستشهدةً بعقدة ضخمة أو شرائط يونانية تتدلى من الكتفين.

نشهد تباينًا أكبر [من الفستان الرئيسي]، وهذا مقصود للغاية. تحب العرائس سرد قصة أزياء مميزة، ربما يبدأن يومهن بفستان سهرة مثير وينهينه بفستان قصير منحوت. أو ينتقلن من الدانتيل الكلاسيكي إلى شيء براق وغير متوقع. الأمر يتعلق بإظهار جوانب مختلفة من شخصياتهن،" توافق رومانوس من إسبوزا. تقول بارباران هيتون، مؤسسة مشغل فساتين الزفاف HOM Bridal في دبي عام ٢٠١٢: "نصمم الكثير من فساتين الزفاف ذات القطعتين المزودة بكورسيه، وننسقها مع تنانير قصيرة جذابة لنتيح للعروس تغيير إطلالتها من إطلالة عروس إلى إطلالة سهرة دون أن تفقد جوهر فستانها."

وسائل التواصل الاجتماعي - إنستغرام وبنترست - عاملٌ أساسي. يرغب الناس في إقامة حفل زفاف أحلامهم الذي يُصوّر على إنستغرام، حتى لو لم يُصرّحوا بذلك.

ماي مارتن

تزوجت لين جوهرجي، خبيرة التسويق المقيمة في دبي، مؤخرًا من طارق أبوديب خلال حفل زفافهما في الفجيرة عند غروب الشمس، مُطلًا على جزيرة سنوبي. كان فستان زفافها من تصميم باريجي يوكوياما، وهي علامة تجارية أسسها مصمما رامي العلي السابقان، نضال باريجي وماريكو يوكوياما. وفي الحفلة التي تلت الزفاف، ارتدت جوهرجي جمبسوتًا مزخرفًا من نفس المصمم، ونسّقت معه حذاء جيفنشي "شارك لوك". تقول جوهرجي: "بعض العرائس يرغبن في لحظة مبهرة بفستان قصير أو قطعة لامعة تُشعرهن بالمفاجأة الممتعة، بينما تُفضل أخريات، مثلي، إطلالة ثانية تُكمل القصة أو تُكمل فكرة اليوم. يكمن جمال أزياء الزفاف اليوم في مرونتها، فلا قواعد ثابتة، بل خيارات تُتيح لكل عروس أن تشعر بأفضل صورة لها".

ظاهريًا، يُعزى تغيير فستان الزفاف إلى المزايا العملية المتمثلة في ارتداء إطلالة أسهل للرقص؛ أخف وزنًا وأقل تقييدًا. نسقت هايلي بيبر أول فستاني استقبال لها مع حذاء رياضي. ومع ذلك، حتى لو لم تُقرّ العروس بذلك، فإن قطاع حفلات الزفاف يُدرك أن الرغبة في التفوق على وسائل التواصل الاجتماعي هي الدافع الحقيقي وراء الإقبال على شراء فساتين متعددة. يقول مارتن من جينجر آند بوبي: "تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي - إنستغرام وبنترست - عاملًا رئيسيًا". يتمنى الناس إقامة حفل زفاف أحلامهم الذي يُصوّر على إنستغرام، حتى لو لم يُصرّحوا بذلك. تُوافق جوهرجي، التي تقضي حاليًا شهر عسلها، على أن التوقعات بإبهار الضيوف (ومن يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي) عالية، "خاصةً في حفلات الزفاف العربية، حيث تُشكّل المداخلات الفخمة ولحظات التحوّل جزءًا كبيرًا من التجربة. تتجه جميع الأنظار نحو العروس، حيث يُسجّل الجميع ويُشاركون ويُمعنون النظر في التفاصيل. يصبح الفستان أكثر من مجرد إطلالة، بل جزءًا من القصة التي تُروى"، كما تقول.

كما يشير جوهرجي، لم يعد المظهر الأنيق كافيًا، فالعرائس العصريات بحاجة إلى إطلالة عصرية مميزة. في غياب عريس ملياردير ذي نفوذ إعلامي يروي حبكِ للعالم - "جيف يكشفني" كما قالت سانشيز لمجلة فوغ - تقع على عاتق الفستان مهمة الكشف. يمكن أن يكون هذا الكشف حقيقيًا (إذا اختارت العروس فستانًا قصيرًا ومنخفض الخصر) وروحانيًا (حيث تتحرر قيود التوقعات وتنطلق روح الحفلات بداخلها). تقول رومانوس من إسبوزا: "الإطلالة الثانية ليست مجرد اختيار للأسلوب، بل هي عاطفية". "بعد الحفل، ترغب العرائس في الشعور بالحرية، والاستمتاع بالاحتفال على أكمل وجه، ويجب أن تعكس إطلالتهن هذا التحول في الطاقة".

بالطبع، مهما كان فستان حفل الاستقبال رائعًا، فإن فستان الحفل هو الذي يقوم بالعمل الشاق وسيثبت معظم الصور، سواء ظهر على غلاف فوغ أم لا. تقول جوهرجي: "أردت حقًا أن أمنح فستان زفافي لحظته الكاملة". "لم أستطع تخيل ارتداءه لبضع ساعات فقط. بقيت في الفستان طوال الحفل والدخول ورقصاتنا الأولى. كان شعور كوني "العروس" شيئًا أردت حقًا التمسك به. عندما حان وقت الحفل، غيرت ملابسي إلى بذلة الجمبسوت ورقصت طوال الليل!" كما تقول هيتون من HOM: "لا شيء يمكن أن يسلب تلك اللحظة التي تسيرين فيها في الممر، بفستان زفافك، ويراك الجميع. لا يمكن لأي فستان زفاف قصير أن ينافس على الإطلاق. لذا، دعي فستان زفافك يتألق، وحفل زفافك القصير."