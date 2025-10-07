وجهات جديدة في القرية العالمية : "مملكة التنين" و"حدائق العالم" في الموسم الـ 30

ستكون تجربة المشي التفاعلية عبر "مملكة التنين" (Dragon Kingdom)، والحديقة الغريبة التي تضم معالم عالمية، وجوازات السفر الخاصة لختمها في كل جناح، من أبرز الميزات المثيرة في القرية العالمية هذا العام. ومن المقرر أن يفتح الموسم الثلاثون أبوابه في 15 أكتوبر مع العديد من المعالم الجديدة والمُجددة.
وستكون "مملكة التنين" تجربة مشي غامرة عبر 11 غرفة ذات طابع فريد. يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة عبر العالم الأسطوري لـ "بلاكستون هولو" (Blackstone Hollow) لمساعدة "إغنيس"، آخر تنين، على استعادة قوته المفقودة عن طريق حل الألغاز واكتشاف الأدلة. وستقدم كل غرفة تحدياً وأجواء مختلفة، من الغابات المسحورة إلى الكهوف النارية.
في الوقت نفسه، ستضم "حدائق العالم" (Gardens of the World) ترتيبات غريبة من الزهور وأيقونات لمعالم من جميع أنحاء العالم. وستقع الحديقة أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مما يوفر مساحة للتنزه الهادئ والاسترخاء العائلي، بالإضافة إلى فرصة للضيوف لالتقاط صور "جديرة بالنشر على إنستغرام".
ستساعد شاشات جديدة موضوعة في جميع أنحاء القرية العالمية الزوار في العثور على طريقهم بسهولة. وستتوفر جوازات سفر S30 الجديدة ومحطات لختم الجوازات في كل جناح، مما يجعلها نشاطاً عائلياً مثيراً.
المسرح الرئيسي: سيشهد منطقة المسرح الرئيسي الشهير تحولاً كاملاً هذا الموسم، مما سيتيح قدرة أكبر لاستقبال الضيوف. وبفضل المظهر الجديد كلياً والإنتاج المرتفع، من المقرر أن يستضيف تشكيلة أكثر إبهاراً من العروض الحية والترفيه الثقافي.
بوابات الدخول: سيتم تركيب شاشات جديدة لعداد التذاكر عند البوابات الأمامية، تُكملها لافتات LED إرشادية في جميع أنحاء الوجهة.
بحيرة التنين: تخضع البحيرة الأيقونية لتحديث كبير مع استبدال شاشتها العملاقة، التي تحمل حالياً رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأكبر شاشة عرض تحت الماء. وستوفر الشاشة الجديدة وضوحاً مُحسناً لمختلف التشكيلات البصرية. كما سيتميز التنين الشهير في وسط البحيرة بتأثيرات نار جديدة، مما يرفع من مستوى التجربة البصرية.
المداخل والأنفاق: سترحب أقواس جديدة بالضيوف عند مدخلي الشارقة وأبوظبي. كما سيحصل نفق الشارقة على تصميم جديد مبهر، ليتحول إلى بوابة لافتة للنظر بألوان نابضة بالحياة وتصميم غامر.
توسعة وتغيير أسماء: يجري توسيع شارع فييستا (Fiesta Street) لزيادة تعزيز الإثارة المحيطة بأكثر من 200 خيار طعام متنوع.
مقاطعات جديدة: سيحاكي سوق السكك الحديدية، الذي أُعيد تسميته الآن ليصبح منطقة الحلويات (Dessert District)، سحراً حنينياً بجماليات عصرية. كما سيحصل بازار الشات الهندي (Indian Chaat Bazaar) على تصميم جديد.
شارع السعادة و"آسيا بوليفارد": سيحصل شارع السعادة (Happiness Street) على ترقية بصرية بمظلة لافتة للنظر، وعاد طريق آسيا المحبوب باسم "آسيا بوليفارد" (Asia Boulevard)، مما يعكس التنوع الغني والتقاليد الغذائية والتراث الثقافي للقارة.