وجهات جديدة في القرية العالمية : "مملكة التنين" و"حدائق العالم" في الموسم الـ 30

ستكون تجربة المشي التفاعلية عبر "مملكة التنين" (Dragon Kingdom)، والحديقة الغريبة التي تضم معالم عالمية، وجوازات السفر الخاصة لختمها في كل جناح، من أبرز الميزات المثيرة في القرية العالمية هذا العام. ومن المقرر أن يفتح الموسم الثلاثون أبوابه في 15 أكتوبر مع العديد من المعالم الجديدة والمُجددة.

وستكون "مملكة التنين" تجربة مشي غامرة عبر 11 غرفة ذات طابع فريد. يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة عبر العالم الأسطوري لـ "بلاكستون هولو" (Blackstone Hollow) لمساعدة "إغنيس"، آخر تنين، على استعادة قوته المفقودة عن طريق حل الألغاز واكتشاف الأدلة. وستقدم كل غرفة تحدياً وأجواء مختلفة، من الغابات المسحورة إلى الكهوف النارية.

في الوقت نفسه، ستضم "حدائق العالم" (Gardens of the World) ترتيبات غريبة من الزهور وأيقونات لمعالم من جميع أنحاء العالم. وستقع الحديقة أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مما يوفر مساحة للتنزه الهادئ والاسترخاء العائلي، بالإضافة إلى فرصة للضيوف لالتقاط صور "جديرة بالنشر على إنستغرام".

ستساعد شاشات جديدة موضوعة في جميع أنحاء القرية العالمية الزوار في العثور على طريقهم بسهولة. وستتوفر جوازات سفر S30 الجديدة ومحطات لختم الجوازات في كل جناح، مما يجعلها نشاطاً عائلياً مثيراً.

تحديثات وتطويرات كبرى