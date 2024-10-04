"هولي بريانت" 11 عاماً في دبي لتحقق حلمها بإنشاء بوتيك

تعلمت من والدتي بعض الدروس المهمة عن إدارة الأموال. من الناحية الإيجابية، كانت تؤكد دائماً على أهمية الادخار للمستقبل، وغرست في نفسي قيمة الأمن المالي والتخطيط الدقيق. ومع ذلك، أعتقد أن أحد المجالات التي كان من الممكن أن أستفيد فيها بطريقة مختلفة هو المخاطرة بأموالي. كانت والدتي متحفظة للغاية في التعامل مع المال، مما جعلني أتردد في بعض الأحيان في استكشاف مصادر دخل متعددة أو الاستثمار في الفرص التي تتطلب المخاطرة.