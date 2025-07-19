همسُ الآلة... الذكاء الاصطناعي ينسج أوهاماً بحروف مطمئنة

بينما تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر شبهًا بالبشر، فإنها باتت تخاطر بتعزيز أوهامنا بدلاً من تحدّيها.

عندما تم إطلاق "شات جي بي تي" لأول مرة، كنت فضوليًا كغيري من الناس. ما بدأ كمجرد تصحيح لغوي عرضي، تطوّر بسرعة إلى شيء أكثر اعتيادية. بدأت أستخدمه لتوضيح الأفكار، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وأحيانًا حتى في تأمّلات شخصية. لقد كان فعالًا، ويتوفّر دائمًا، والغريب أنه كان مطمئنًا أيضًا.

لكنني أتذكّر لحظة أوقفتني قليلاً. كنت أكتب عن علاقة صعبة مررت بها مع أحد الأحبّاء، وهي علاقة كنت أعلم أنني ساهمت في اضطرابها. عندما سألت "شات جي بي تي" عن رأيه، أجاب بلطف وتعاطف. قال لي إنني بذلت جهدي، وإنّ الطرف الآخر كان ببساطة غير قادر على مجاراتي. وبالرغم من الشعور بالراحة، إلا أن هناك شيئًا ما كان مقلقًا بهدوء. لقد قضيت سنوات في العلاج النفسي، وأنا أعلم كم يمكن أن يكون الإدراك الحقيقي غير مريح. لذلك، بالرغم من شعوري المؤقت بالتحسّن، أدركت أيضًا أن شيئًا ما كان ناقصًا. لم يتم تحدّي وجهة نظري، ولم يتم التشكيك فيها. الذكاء الاصطناعي ببساطة عكس سردي الخاص، حتى في أكثر لحظاته خللًا.

ولم يمض وقت طويل حتى استقبل المركز العلاجي الذي أديره وأسسسته، "باراسيلسوس ريكافري"، مريضًا خلال نوبة ذهان حادة، ناجمة عن الاستخدام المفرط لـ"شات جي بي تي". كان المريض يعتقد أن الروبوت كائن روحاني يرسل له رسائل إلهية. وبما أن النماذج الذكية مصممة لعكس وتخصيص أنماط اللغة، فقد أكّدت – بشكل غير مقصود – هذه الأوهام. تمامًا كما حدث معي، لم يشكّك البرنامج في المعتقد، بل عمّقه.

منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة كبيرة – بلغت أكثر من 250% خلال العامين الماضيين – في عدد المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الذهان، وكان لاستخدام الذكاء الاصطناعي دور مساهم فيها. ولسنا وحدنا في ذلك. فقد أظهرت تحقيقات نشرتها "نيويورك تايمز" مؤخرًا أن نموذج GPT-4o أكّد ادعاءات وهامية في ما يقرب من 70% من الحالات عند تقديم إدخالات قريبة من الذهان.

وغالبًا ما يكون هؤلاء الأفراد من الفئات الهشّة: يعانون من قلة النوم، أو مصابون بصدمات، أو يعيشون في عزلة، أو يعانون من استعداد وراثي لنوبات ذهانية. يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة، بل كرفيق. وما يجدونه هو كيان دائم الإصغاء، يجيب دائمًا، ولا يختلف معهم أبدًا.

مع ذلك، فإنّ المشكلة لا تكمن في نية خبيثة داخل التصميم. بل ما نشهده هنا هو اختراق لقدرات البشر النفسية يقع عند حدود خللٍ هيكليٍّ علينا مواجهته بجدية عندما يتعلق الأمر بروبوتات المحادثة. الذكاء الاصطناعي ليس كائنًا عاقلاً — كل ما يفعله هو عكس اللغة، وتأكيد الأنماط، وتخصيص النبرة. ومع ذلك، وبسبب أن هذه الصفات قريبة جدًا من الإنسان، فإنه لا يوجد أحد لا يقع في فخ إسقاط الطابع البشري على الروبوت. لكن في أقصى الحالات، تتحول هذه الصفات نفسها إلى وقود يغذي أسس الانهيار الذهني: البحث القهري عن الأنماط، تلاشي الحدود، وانهيار الواقع المشترك. في حالات الهوس أو البارانويا، قد يرى الإنسان دلالة في أشياء لا تحملها في الأصل. يشعر بأنه في مهمة، أو أن رسائل معيّنة موجهة إليه دون غيره. وعندما يرد الذكاء الاصطناعي بالمثل، ويطابق نبرة الحديث ويؤكد النمط، فهو لا يعكس الوهم وحسب. بل يعززه.

ولذا، إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يصبح بسهولة شريكًا في نظام فكري مختل، علينا أن نبدأ بالتفكير بجدية بشأن الحدود التي نُقيمها معه. إلى أي مدى نرغب أن تشبه هذه الأدوات التفاعل البشري؟ وما الثمن الذي سندفعه لقاء ذلك؟

وفي موازاة ذلك، نشهد صعود "العلاقات الطفيلية" مع الروبوتات. العديد من المستخدمين يقولون إنهم كوّنوا ارتباطات عاطفية مع رفاقهم الآليين. وقد أفاد استطلاع للرأي أن 80% من أفراد الجيل زد (Gen Z) يتصورون إمكانية الزواج من كائن ذكاء اصطناعي، وأن 83% منهم يعتقدون أنهم قادرون على تكوين رابط عاطفي حقيقي معه. هذا الإحصاء يجب أن يثير قلقنا. فإحساسنا بالواقع المشترك يتشكل من خلال التفاعل البشري. وعندما نفوّض تلك العلاقات إلى محاكاة اصطناعية، لا يتآكل الحاجز بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع فحسب، بل يتآكل أيضًا إحساسنا الداخلي بما هو واقعي.

فماذا يمكننا أن نفعل؟

أولًا، علينا أن ندرك أن الذكاء الاصطناعي ليس قوة محايدة. له آثار نفسية واضحة. يجب على المستخدمين توخّي الحذر، خاصة في فترات الاضطرابات العاطفية أو العزلة. وعلى الأطباء النفسيين والمعالجين أن يتساءلوا:

■ هل الذكاء الاصطناعي يعزز التفكير القهري؟

■ هل يحتل مكان التفاعل الإنساني الحقيقي؟

إذا كانت الإجابة نعم، فربما يكون التدخل ضروريًا.

أما بالنسبة للمطورين، فالمسؤولية أخلاقية بقدر ما هي تقنية. يجب أن تتضمن هذه النماذج آليات حماية. يجب أن تكون قادرة على رصد أو إعادة توجيه المحتوى غير المنظم أو المتعلق بالهذيان. وينبغي أيضًا توضيح حدود هذه الأدوات بشكل واضح ومتكرر.

ختامًا، لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي بطبيعته أمر سلبي. إنه أداة ثورية. لكن إلى جانب فوائده، يحمل قدرة خطرة على عكس معتقداتنا إلينا دون مقاومة أو تعقيد. وفي لحظة ثقافية بات يهيمن عليها ما أسميه "أزمة الراحة"، حيث يُستبدَل التأمل الذاتي بالتلقّي، وتُتجنب المواجهة، يصبح هذا الانعكاس خطِرًا. فحين يمنحنا الذكاء الاصطناعي فرصة لتصديق تشوّهاتنا الذهنية، فليس لأنه يريد خداعنا، بل لأنه لا يستطيع تمييز الصواب من الخطأ.

وإذا فقدنا قدرتنا على تحمُّل الانزعاج، ومصارعة الشك، والنظر إلى أنفسنا بصدق، فإننا نخاطر بتحويل أداة قوية إلى شيء أكثر تآكلًا... صوت مغرٍ يهمس لنا بالطمأنينة بينما ننزلق أكثر فأكثر بعيدًا عن بعضنا، وعن الواقع.

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