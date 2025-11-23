همسة القوز: جدارية تُلغي الحدود بين المصنع والمرسم

في قلب المنطقة الإبداعية دائمة التطور في دبي، أصبح جدار ضخم يضج الآن باللون والحركة والمعنى. هذه الجدارية، التي أُطلق عليها اسم "الأصوات النابضة للقوز" (The Vibrant Voices of Al Quoz)، تبلغ مساحتها 500 متر مربع، وسرعان ما أصبحت معلماً ثقافياً وموضوعاً للنقاش. لطالما احتُفل بمُبدِعتها، الفنانة المصرية المقيمة في دبي رباب طنطاوي، لنسجها خيوط التراث والمجتمع والتواصل. هذا العمل الفني العام الأخير، الذي كُلفت به من قبل "دبي للثقافة" كجزء من مبادرتها للاحتفاء بفناني الجداريات المحليين، يفعل أكثر من مجرد تجميل واجهة صناعية، فهو يمنح صوتاً للحي وساكنيه.

رُسمت الجدارية في جنح الظلام للهروب من حرارة يوليو الشديدة هذا العام، وتروي جدارية رباب قصة القوز نفسها؛ مكان التناقضات، حيث توجد المستودعات الفولاذية والاستوديوهات الملطخة بالدهان جنباً إلى جنب. تشرح رباب قائلة: "تحمل القوز هويتين في آن واحد، إحداهما صناعية والأخرى إبداعية. أردت أن تكون الجدارية جسراً بين هذين العالمين. طاقتها تعكس العمال والفنانين والشركات التي تجعل المنطقة تزدهر. التكوين يستلهم اللغة البصرية للسوق العربي—الحركة، التبادل، الحرفية."

الفنانة دائمة التطور

تعود أقدم ذكريات رباب عن الفن إلى طفولتها في مصر، حيث كانت والدتها نادية تبدع في المنزل باستخدام أي مواد متاحة—قصاصات القماش، الدهانات القديمة، والأشياء التي تجدها. تتذكر رباب: "إبداع والدتي كان فطرياً. لم تنتظر المواد المثالية أو اللحظة المناسبة—لقد صنعت الفن لأنها كانت بحاجة إليه. تلك الحرية، تلك الجرأة على الصنع بلا توقعات، بقيت معي."

إنها فلسفة لا تزال تشكل عملها اليوم: خام، حدسية، وإنسانية بعمق. ما بدأ كرسومات ولوحات صغيرة تطور إلى جداريات ومنشآت نحتية واسعة النطاق. "بمرور الوقت، أصبحت أشكالي أكثر تجريداً ومعمارية، لكن الجوهر ظل كما هو—التواصل الإنساني."