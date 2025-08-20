هل شرب الحليب يقوي العظام فعلاً؟

في تجربة سريرية عام 2021 أجرى باحثون دراسة على أكثر من 7000 مسنٍّ يعيشون في دور رعاية مُساعدة في أستراليا، حيث طلبوا منهم إما الحفاظ على حصتين من منتجات الألبان يوميًا، أو زيادة استهلاكهم إلى 3.5 حصة. على مدار عامين، انخفضت مخاطر السقوط لدى المجموعة التي تناولت كميات أكبر من منتجات الألبان بنسبة 11%، وانخفض خطر الإصابة بالكسور بنسبة 33%. كما وجد الباحثون أنهم حافظوا على وزن وكتلة عضلية وكثافة عظام أكبر مقارنةً بالمجموعة التي تناولت كميات أقل من منتجات الألبان، مع أن الفريق لم يتمكن من تحديد ما إذا كان انخفاض خطر السقوط والكسور لديهم ناتجًا عن قوة العظام أم عن سبب آخر، وفقًا لساندرا يوليانو، أخصائية التغذية بجامعة ملبورن.