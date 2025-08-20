هل شرب الحليب يقوي العظام فعلاً؟

س: لطالما سمعتُ أن شرب الحليب ضروري للحفاظ على صحة العظام. هل هذا صحيح؟
أ: منذ أجيال، قيل للأميركيين - من خلال برامج التغذية المدرسية والحملات الإعلانية - إن الحليب جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي.
كان جوهر هذه المقولة أن الحليب يبني عظامًا قوية. تتكون عظامنا من الكالسيوم، ويحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على حوالي 300 مليغرام من هذه المادة الغذائية. لذا، كان الاعتقاد السائد أن شرب ثلاثة أكواب يوميًا يُعزز مناعتها. لكن هذه الرسالة بُنيت على دراسات قصيرة المدى، وروجت لها صناعة الألبان، كما قال الدكتور والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة.
مع قال كريستوفر جاردنر، عالم التغذية وأستاذ الطب بجامعة ستانفورد، إنه في الولايات المتحدة، يعاني 10% من الأشخاص من صعوبة في هضم اللاكتوز، ولا يحتاج أحد إلى شرب حليب البقر. ولا يزال الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أمرًا مهمًا، وخاصةً لبعض الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولكن قد تكون هناك مصادر أفضل.
ماذا يفعل الحليب للعظام؟
الكالسيوم عنصر غذائي أساسي، ضروري لوظائف الأعصاب والعضلات والقلب، بالإضافة إلى صحة العظام والأسنان. ومع ذلك، وكما هو الحال مع معظم العناصر الغذائية، يحتاج جسمك إلى كمية محددة فقط. توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية بتناول البالغين للكالسيوم. تبلغ الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د 120 ملغ 700 مليجرام، ولكن هذه العتبة موضع نقاش بين الخبراء ــ ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة، توصي بـ 700 مليجرام فقط.
وقد وجدت التجارب السريرية السابقة أنه عندما و الذين لم يتناولوا كمية كافية من الكالسيوم، زادوا من استهلاكهم، سواءً عبر منتجات الألبان أو المكملات الغذائية، وزادت كثافة عظامهم بنسبة تصل إلى 3%. لكن هذه الزيادة كانت ضئيلة جدًا بحيث لا تُقلل من خطر الكسور بشكل ملموس، وفقًا للدكتور ويليت. وأضاف أن الناس يجب أن يستهلكوا كميات إضافية من الكالسيوم كل يوم للحفاظ على تلك المكاسب، وهو ما قد لا يستحق الاستثمار.
قال الدكتور ويليت: "إن فكرة حاجتنا إلى كميات كبيرة من الكالسيوم تستند أساسًا إلى دراسات قصيرة المدى جدًا تُعنى بتوازن الكالسيوم على مدى بضعة أسابيع". وأظهرت دراسة نشرت بين عامي 1999 و2003 أن أكثر من ثلث هذه البلدان حصلت على تمويل من صناعة الألبان.
هناك أدلة على أن بإمكان الناس الحصول على عظام قوية دون شرب الحليب. وفقًا لـ ، يميل الأشخاص الذين يعيشون في البلدان ذات معدلات كسور الورك الأقل إلى شرب أقل كمية من الحليب. أن شرب كمية أكبر من الحليب لا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكسور.
بالطبع، لا يمكن لدراسات كهذه إثبات أي صلة بين استهلاك الحليب وصحة العظام، كما يقول الدكتور رينيه ريزولي، الرئيس السابق لقسم أمراض العظام في مستشفيات جامعة جنيف. على سبيل المثال، لإثبات أن استهلاك الحليب يمنع الكسور، يتطلب الأمر إجراء تجارب سريرية حول هذا الموضوع، وهو ما لم يُجرَ بعد.
أخيرًا، و قد يكون للحليب تأثير أكبر على صحة عظامك. لذا، لا تعتمد على الحليب وحده للحد من خطر الإصابة بالكسور، كما يقول الدكتور ريزولي.
هل يحتاج بعض الأشخاص إلى الحليب أكثر من غيرهم؟
ويقول الخبراء إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 18 عاماً يحتاجون إلى كمية أكبر من الكالسيوم مقارنة بأي فئة عمرية أخرى لدعم نموهم؛ كما هو الحال بالنسبة لكبار السن، لأن كثافة العظام تميل إلى الانخفاض بعد سن الخمسين.
قال الدكتور غاردنر إنه عندما تنخفض مستويات الكالسيوم لدى الشخص، يمكن للجسم التكيف مع ذلك عن طريق سحب المزيد من الكالسيوم من الطعام ورفض كمية أقل منه كفضلات. لكن هذه الآليات تتراجع مع التقدم في السن، وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي منه، فإنه يسحب المزيد من الكالسيوم من العظام، مما يُضعفها.
في أجرى باحثون دراسة على أكثر من 7000 مسنٍّ يعيشون في دور رعاية مُساعدة في أستراليا، حيث طلبوا منهم إما الحفاظ على حصتين من منتجات الألبان يوميًا، أو زيادة استهلاكهم إلى 3.5 حصة. على مدار عامين، انخفضت مخاطر السقوط لدى المجموعة التي تناولت كميات أكبر من منتجات الألبان بنسبة 11%، وانخفض خطر الإصابة بالكسور بنسبة 33%. كما وجد الباحثون أنهم حافظوا على وزن وكتلة عضلية وكثافة عظام أكبر مقارنةً بالمجموعة التي تناولت كميات أقل من منتجات الألبان، مع أن الفريق لم يتمكن من تحديد ما إذا كان انخفاض خطر السقوط والكسور لديهم ناتجًا عن قوة العظام أم عن سبب آخر، وفقًا لساندرا يوليانو، أخصائية التغذية بجامعة ملبورن.
وبغض النظر عن ذلك، يمكن أن يكون الحليب أحد المصادر الأكثر ملاءمة للكالسيوم، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والبوتاسيوم والفوسفور، كما قالت جيري نيفز، أخصائية الأوبئة التغذوية في مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة نيويورك. وأضافت الدكتورة نيفز أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم - مثل التوفو والأسماك العظمية والخضروات الورقية وعصير البرتقال المدعم أو الحليب النباتي - هي مصادر جيدة أيضًا، حتى لو كانت تحتوي على كمية أقل من الكالسيوم لكل وجبة.
مع ذلك، قد يكون الخيار الأمثل للكالسيوم هو منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي والجبن. فهي تدعم ميكروبيوم الأمعاء، ويتحملها الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز بشكل أفضل، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ قالت الدكتورة ريزولي إن هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم أكثر من الحليب. كما أنها غنية بالكالسيوم - فمثلاً، تحتوي حصة 1.5 أونصة من جبن الشيدر على نفس الكمية الموجودة في كوب من الحليب كامل الدسم.
إذا كنت تحب الحليب، فاشربه. إذا كنت لا تحبه، أو لا تستطيع تحمّله، فاستخدم مصدرًا آخر، كما قال الدكتور نيفز.
تم نشر المقال أصلا في صحيفة نيويورك تايمز.