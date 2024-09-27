هديل الخطيب تنضم لـ"نحن النساء"لتعزيز الصحة والعافية
تحقق النساء في جميع أنحاء دولة الإمارات تقدماً كبيراً في قطاع الصحة والعافية، حيث يتبنين أساليب مبتكرة لتحقيق الرفاهية الشاملة وتمكين المجتمع.
من إطلاق برامج العافية إلى إحداث ثورة في التغذية واللياقة البدنية، تظل المرأة في طليعة قيادة التحول نحو أنماط حياة أكثر صحة وتعزيز التغيير الإيجابي عبر المجتمعات المتنوعة.
وبفضل شغفها في تمكين المرأة لاستعادة قوتها وتحقيق إمكاناتها الكاملة من خلال الصحة المثلى، تمكنت هديل الخطيب، المدربة الرائدة في مجال الصحة والعافية الشاملة في دولة الإمارات، من إحداث تأثير دائم على المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
حصلت هديل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الموارد البشرية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 13 عاماً في قيادة أقسام الموارد البشرية في مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على خبرتها في مجال الشركات، حصلت هديل على شهادة احترافية من معهد التغذية الشاملة (IIN) في مدينة نيويورك، حيث صقلت مهاراتها في مجال التدريب على الصحة والعافية. وبصفتها خبيرة معتمدة في مجال صحة الأمعاء، طورت هديل مفاهيم فريدة من نوعها للأطعمة التي تساعد في شفاء الأمعاء والجلد والجسم والطاقة بشكل عام، مما ساهم في تغيير حياة الآلاف.
بالإضافة إلى خبرتها في مجال الصحة الشاملة، تقدم هديل أيضاً دعمها للنساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصات التدريب عبر الإنترنت والكتب الإرشادية، حيث تقدم إرشادات عملية ومهنية لمساعدتهن على النجاح في عالم الأعمال.
ستُقام النسخة الثانية من "نحن النساء" في 16 أكتوبر في "ذا أدرس سكاي فيو"، وستجمع أبرز الشخصيات الرائدة في المنطقة، مع استكشاف تجاربهم في كسر الحواجز.
تحظى فعالية "نحن النساء" بدعم من شركة "فرانكلن تمبلتون" وشركة "نوافرتيس". لحضور الفعالية، يُرجى التواصل عبر events@khaleejtimes.com وللحصول على فرص الرعاية، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى bhavana@khaleejtimes.com.