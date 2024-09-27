هديل الخطيب تنضم لـ"نحن النساء"لتعزيز الصحة والعافية

وعلاوة على خبرتها في مجال الشركات، حصلت هديل على شهادة احترافية من معهد التغذية الشاملة (IIN) في مدينة نيويورك، حيث صقلت مهاراتها في مجال التدريب على الصحة والعافية. وبصفتها خبيرة معتمدة في مجال صحة الأمعاء، طورت هديل مفاهيم فريدة من نوعها للأطعمة التي تساعد في شفاء الأمعاء والجلد والجسم والطاقة بشكل عام، مما ساهم في تغيير حياة الآلاف.