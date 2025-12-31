نيكو والش..الملاكم الذي يحمل إرث محمد علي

ولكن أثناء الجلوس معه، ما برز لم يكن مجرد الحنين؛ بل كان الانضباط الراسخ وراء رحلة كل بطل. يعيش نيكو حياة منظمة بدقة. لا حياة ليلية. لا مشتتات. تدور أيامه حول التدريب، والصلاة، والاستشفاء. إنه نمط حياة مختار مبني على ضبط النفس بدلاً من الإسراف. قال: "في المستوى الذي أريد الوصول إليه، لا يمكنك الحصول على الكثير من الحياة الاجتماعية العادية. إذا لم أكن أتدرب، فأنا في المنزل لا أفعل شيئاً. لا حفلات، لا شرب كحول، هذه ليست حياة بطل. حياتي هي تدريب-منزل، تدريب-منزل. أشعر أنني أعيش بالطريقة الصحيحة وهذه هي الطريقة التي أريدها".