نيكو والش..الملاكم الذي يحمل إرث محمد علي

بمجرد أن ترى نيكو علي والش، لا تلتقي بمجرد حفيد لمحمد علي كلاي، بل تقابل شاباً هادئ التركيز ووسيماً يحمل واحداً من أشهر الألقاب في تاريخ الرياضة. لقد كان بإمكانك أن تشعر بأن التاريخ كان حاضراً في الغرفة، بشكل خفي ولكن لا يخطئه أحد. حتى في حديثه، كان يتحرك بسلطة هادئة تفوق ثقل إرث عائلته.
نيكو هو الابن الأكبر بين ابنين لراشدة علي، الابنة الثالثة لمحمد علي. وبصرف النظر عن ابنة علي، ليلى علي، التي نحتت إرثها الخاص كبطلة للعالم، فإن نيكو هو العضو الوحيد من سلالة علي الذي لا يزال يخطو بين الحبال داخل الحلبة.
عندما وافت المنية علي في 3 يونيو 2016، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد أن فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات وأعاد تعريف ما يمكن أن تمثله الملاكمة، كان نيكو يبلغ من العمر 16 عاماً فقط.
وبينما كان يتحدث، كانت والدته، راشدة، تجلس بجانبه، وكان والده، روبرت والش، على بعد كرسي واحد فقط. بدا المشهد حميمياً، وتقريباً وقائياً، ومناسباً لحديث يركز على الذكريات وليس على الشهرة. وعندما سُئل عن ذكرياته مع جده، أجاب نيكو: "كطفل، أتذكر في الغالب الجلوس في حضن جدي. لم أكن أعرف حقاً من هو في ذلك الوقت".
عندما سئل عن ذكرياته مع جده، أجاب نيكو: “كطفل، أتذكر في الغالب الجلوس على حضن جدي. لم أكن أعرف حقًا من هو في ذلك الوقت.”
في ذلك العمر، كيف كان له أن يعرف؟ لم يدرك بعد أن الرجل الذي كان يحتضنه بكل هذا الحب قد نجا من ثلاثيات مع جو فريزر، وفكك سوني ليستون، وتفوق بذكائه على جورج فورمان في الكونغو، أو استعاد عرش الوزن الثقيل ضد ليون سبينكس. بالنسبة لنيكو، كان علي ببساطة فرداً من العائلة. رجلاً دافئاً ولطيفاً.
قال نيكو: "بالنسبة لي، هو مجرد جدي. بالنسبة للجميع، هو أعظم ملاكم على الإطلاق، هو أسطورة. لكني أراه كعائلة. في كل مرة أدخل فيها إلى الحلبة، أفكر فيه، لكني أحاول أيضاً تحسين نفسي. أنا أصنع إرثي الخاص بينما أمدد إرثه، وأريد أن أجعله فخوراً يوماً ما".
تحول نيكو إلى الاحتراف في أغسطس 2021، بعد خمس سنوات من وفاة جده. ومنذ اللحظة التي ظهر فيها لأول مرة، طاردته المقارنات. لقد ارتدى سراويل ملاكمة مستوحاة من سراويل علي، وتماما مثل جده، قاتل تحت الأضواء الأكثر سطوعاً، بما في ذلك "ماديسون سكوير غاردن". أرادت الرياضة استمراراً للأسطورة، ووجدتها في نيكو.
ولكن أثناء الجلوس معه، ما برز لم يكن مجرد الحنين؛ بل كان الانضباط الراسخ وراء رحلة كل بطل. يعيش نيكو حياة منظمة بدقة. لا حياة ليلية. لا مشتتات. تدور أيامه حول التدريب، والصلاة، والاستشفاء. إنه نمط حياة مختار مبني على ضبط النفس بدلاً من الإسراف. قال: "في المستوى الذي أريد الوصول إليه، لا يمكنك الحصول على الكثير من الحياة الاجتماعية العادية. إذا لم أكن أتدرب، فأنا في المنزل لا أفعل شيئاً. لا حفلات، لا شرب كحول، هذه ليست حياة بطل. حياتي هي تدريب-منزل، تدريب-منزل. أشعر أنني أعيش بالطريقة الصحيحة وهذه هي الطريقة التي أريدها".
يعيش نيكو حياة منظمة بإحكام. لا حياة ليلية. لا تشتيت. أيامه تدور حول التدريب، والصلاة، والتعافي. إنها نمط حياة مختار مبني على التقييد بدلاً من الإفراط. “على المستوى الذي أريد الوصول إليه، لا يمكنك أن تعيش حياة اجتماعية طبيعية كثيرًا”، قال. “إذا لم أكن أتدرب، فأنا في المنزل لا أفعل شيئًا. لا حفلات، لا شرب، هذه ليست حياة بطل. حياتي هي تدريب-منزل، تدريب-منزل. أشعر أنني أعيش بالطريقة الصحيحة وهذه هي الطريقة التي أريدها.”
لقد صاغ هذا النهج مسيرته المهنية بعناية. يقف سجله الاحترافي الآن عند 12 فوزاً، وخسارتين، وتعادل واحد، مع خمس ضربات قاضية. تبدو كل مباراة وكأنها خطوة مدروسة للأمام، بدلاً من قفزة اتُخذت لتصدر العناوين أو جذب الانتباه. وعندما سُئل عما إذا كان يرى نفسه كملاكم صاحب "بصمة" أو رسالة، كان رده صادقاً ومؤكداً: "بالطبع. في كل نزاع، أحاول تقديم بصمات أكبر فأكبر. الأمر لا يتعلق بعناوين براقة أو شهرة سريعة، بل يتعلق بكون كل مباراة خطوة في بناء إرثي الخاص، من خلال الانضباط والنية".
لم يكن هناك تردد في صوته، ولا تباهٍ أيضاً. مجرد يقين بأنه على الطريق الصحيح. يدرك نيكو الجانب الاستعراضي للملاكمة، والبريق، والضجيج، والحاجة إلى أن يُرى ويُذكر، لكنه يصيغ ذلك بطريقته الخاصة.
وعندما سُئل عما إذا كان يرى نفسه كملاكم صاحب "بصمة" أو رسالة، كان رده صادقاً ومؤكداً: "بالطبع. في كل نزاع، أحاول تقديم بصمات أكبر فأكبر. الأمر لا يتعلق بعناوين براقة أو شهرة سريعة، بل يتعلق بكون كل مباراة خطوة في بناء إرثي الخاص، من خلال الانضباط والنية".
تمتد طموحاته إلى المدى البعيد والطويل؛ وتركيزه واضح. قال: "بالنظر إلى المستقبل، أريد أن أكون الأفضل. شخص مثل تيرينس كروفورد هو بطل بالنسبة لي؛ فبعيداً عن جدي، هو الشخص الذي أتطلع إليه".
جاء هذا التعليق كمفاجأة. ففي محادثة هيمنت عليها الإشارات إلى محمد علي وثقل إرث عائلته، خص نيكو بالذكر كروفورد، بطل العالم في ثلاثة أوزان الذي لم يهزم والمعروف ببراعته الفنية وذكائه الهادئ في الحلبة وأسلوب حياته المنضبط، كالملاكم الذي يريد أن يحاكيه أكثر من غيره.
وهذا أمر ذو دلالة لأن كروفورد، بالطريقة التي يأمل نيكو في تحقيقها، بنى مسيرته المهنية على الجدارة وليس على الميراث.
لكنه واقعي أيضاً بشأن المسافة بين الطموح والإنجاز. قال: "بصراحة، ما يفصل بيننا هو مجرد الوقت والخبرة. كروفورد مثالي بالنسبة لي لأقتدي به لأنه لا يشرب، ولا يدخن، ولا يقيم الحفلات. هو مع عائلته. أنا بنفس الطريقة. إذا كان بإمكانك التخلي عن تلك الحياة الاجتماعية، فهذا هو الجزء الأصعب. وبمجرد أن تمتلك هذا الانضباط، فإن كل شيء آخر، الأحزمة والنجاح والشهرة، سيتبع ذلك".
نيكو متعمد في كيفية توجيه نفسه في عالم الملاكمة الحديثة. إنه لا يطارد الأسماء الكبيرة أو الضجيج الإعلامي. قال: "ليس لدي أي شخص في ذهني أريد تحديه. الخصوم يأتون ويذهبون. أياً كان من يتواجد في المكان الذي أريد أن أكون فيه، أو أياً كان في طريقي، فهذا هو من سأقاتله".
قال نيكو: "الملاكمة تنتصر في الوقت الحالي. أنا أحب الفنون القتالية المختلطة (MMA)، لكن الملاكمة هي الرياضة الأكبر؛ لقد كانت موجودة منذ زمن أطول. حالياً، نحصل على مباريات رائعة، والجماهير تتابعها. لا أعتقد أن الملاكمة بحاجة لتغيير أي شيء".
حتى عندما تحول الحديث إلى شخصيات مثيرة للجدل مثل "اليوتيوبر" الذي تحول إلى ملاكم جيك بول، كان رده هادئاً ومدروساً وليس انفعالياً. قال نيكو: "إنه سخيف أحياناً. نزالات مثل نزاله ضد مايك تايسون هي عدم احترام للملاكمة. وهو يعرف ذلك. أفضل أن يقاتل رجالاً عاديين".
كرياضي مسلم، كان للقتال في الشرق الأوسط معنى أعمق، وشعر نيكو بثقل ودفء الجمهور بطريقة تتجاوز الرياضة. قال: "هذا هو ظهوري الأول في الشرق الأوسط. وبصفتي مسلماً، أحب القتال في الدول الإسلامية. أحب الاهتمام هنا. أود القتال في جميع أنحاء المنطقة - دبي، قطر، الرياض، في كل مكان".
في اليوم التالي لحديثنا، جلست بجانب الحلبة وشاهدت نيكو وهو يتحكم في إيقاع المباراة، ويملي شروطه في التبادلات، ويفكك الملاكم الأوغندي المقيم في دبي جيريميا سيروادا على مدار ست جولات. لم أستطع إلا أن أشعر أنه في بعض الأحيان، كانت هناك لحظات ذكرتني بأسلوب جده الأسطوري. لكن هذا لم يكن تقليداً. كان هذا تطوراً. لقد كان محمد علي شخصية أكبر من الحياة، وكان نيكو يختار شيئاً أصعب: أن يبني حياة ومسيرة مهنية خاصة به.