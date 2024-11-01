نور نعيم من لاجئة إلى نجمة على وسائل التواصل

تقول نور إن المصاعب في الواقع تقودك إلى الهدف. وباعتبارها نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن هدفها ليس مجرد الترفيه، بل التعاطف مع أولئك الذين يعانون. وكثيراً ما تعرضت للسخرية من الأصدقاء والعائلة بسبب هذه المثالية وكونها "عاطفية للغاية"، لكنها تمتلك هذه الصفات بالكامل.

حاولت نور ستارز إيجاد وسيلة جديدة للتعامل مع العالم بطريقة تتناسب مع مشاعرها الفائضة، وهنا جاء موقع يوتيوب ليلبي احتياجاتها تتذكر قائلة: "اكتشفت موقع يوتيوب عندما كنت طالبة في ميشيغان (ولاية أميريكة ). لقد اكتشفتُ بعض مستخدمي يوتيوب الإنجليز وألهموني كثيراً. لكن في ذلك الوقت، لم أكن أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية. لذلك، بدأت في عمل مقاطع فيديو باللغة العربية. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف حتى أنه سيكون هناك جمهور، ولكن عندما بدأت في تحميل مقاطع الفيديو، اتضح أن الناس كانوا يشاهدونها".

في أحد هذه الفيديوهات المبكرة، التي نُشرت قبل نحو عشر سنوات وشاهدها أكثر من مليوني شخص، تظهر نور وهي تتحدث عن محتويات هاتفها الآيفون. وفي فيديو آخر، تظهر نور وهي تتحدث عن مخاطر الانتقال من منزل إلى آخر. وهي مقتطفات من الحياة اليومية تلقت صدى واسع النطاق بين الجماهير. وتقول نور: "عندما بدأت العمل على موقع يوتيوب، كنت صغيرة للغاية. وأصبح جمهوري بمثابة والدي الثاني، ونشأتُ أمامهم".

وكما هي العادة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الكثير من الحب يأتي معه الكثير من الكراهية. وتقول نور إن الناس كانوا يحاولون عادة إحراجها بالأسئلة عن وضعها العاطفي، ثم تحول الأمر إلى شيء آخر. "في بداية مسيرتي المهنية، عندما بدأت في الحصول على أرقام كمنشئة محتوى، كان الحديث يدور حول "إنها قادرة على القيام بذلك لأنها فتاة وجميلة". وقد أثر ذلك علي وأردت أن أثبت لهم خطأهم. ثم كانت هناك مرحلة توقفت فيها عن الاهتمام بنفسي واكتسبت وزناً. وما زلت أحصل على أرقام. ثم تحول الحديث نحو "لماذا هي ناجحة؟ إنها تعاني من زيادة الوزن". بعد تلك النقطة، أدركت أنهم يكرهونك لأنهم يريدون تحطيمك. ولهذا السبب لا أريد التركيز على الكارهين".