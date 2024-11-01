نور نعيم من لاجئة إلى نجمة على وسائل التواصل
هناك فتاة تسكن داخل المرأة نور نعيم. وتظل تلك الفتاة تظهر بشكل خاص بين الحين والآخر عندما نتحدث - عن حياتها كلاجئة من العراق، وعن طفولتها التي قضتها في تركيا، وعن أحلامها أثناء نشأتها في الولايات المتحدة، والتي قادت نور نعيم في النهاية إلى أن تصبح نور ستارز، التي جعلتها تأملاتها في الحياة اليومية واحدة من أكبر أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
من الواضح أن الظروف المحيطة بنور كانت سبباً في شهرتها. تقول نور: "لم تكن طفولتي طبيعية. وما لا يدركه الناس غالباً هو أن كل ما تمر به في طفولتك يظل معك". ومن بين هذه الأشياء، في حالة نور، عدم الشعور بالضعف على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي عدم الخوف من ذلك، وهي الصفة التي تجعلها قريبة من 60 مليون متابع لها على تلك الوسائل.
تقول نور "إن الحياة لم تكن سهلة"، لقد كانت الحياة تقلل من شأن تجاربها. ولدت في العراق، وعاشت في سوريا وتركيا قبل أن تنتقل أخيراً إلى الولايات المتحدة. "منذ الطفولة وحتى الآن، لا أشعر بالاستقرار. وهذا ليس شعوراً لطيفاً أي تغيير يخيفك لأنه يذكرك بكل الصدمات ويجب أن تتعامل مع هذا التغيير بقية حياتك بشكل أفضل".
تقول نور إن المصاعب في الواقع تقودك إلى الهدف. وباعتبارها نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن هدفها ليس مجرد الترفيه، بل التعاطف مع أولئك الذين يعانون. وكثيراً ما تعرضت للسخرية من الأصدقاء والعائلة بسبب هذه المثالية وكونها "عاطفية للغاية"، لكنها تمتلك هذه الصفات بالكامل.
حاولت نور ستارز إيجاد وسيلة جديدة للتعامل مع العالم بطريقة تتناسب مع مشاعرها الفائضة، وهنا جاء موقع يوتيوب ليلبي احتياجاتها تتذكر قائلة: "اكتشفت موقع يوتيوب عندما كنت طالبة في ميشيغان (ولاية أميريكة ). لقد اكتشفتُ بعض مستخدمي يوتيوب الإنجليز وألهموني كثيراً. لكن في ذلك الوقت، لم أكن أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية. لذلك، بدأت في عمل مقاطع فيديو باللغة العربية. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف حتى أنه سيكون هناك جمهور، ولكن عندما بدأت في تحميل مقاطع الفيديو، اتضح أن الناس كانوا يشاهدونها".
في أحد هذه الفيديوهات المبكرة، التي نُشرت قبل نحو عشر سنوات وشاهدها أكثر من مليوني شخص، تظهر نور وهي تتحدث عن محتويات هاتفها الآيفون. وفي فيديو آخر، تظهر نور وهي تتحدث عن مخاطر الانتقال من منزل إلى آخر. وهي مقتطفات من الحياة اليومية تلقت صدى واسع النطاق بين الجماهير. وتقول نور: "عندما بدأت العمل على موقع يوتيوب، كنت صغيرة للغاية. وأصبح جمهوري بمثابة والدي الثاني، ونشأتُ أمامهم".
وكما هي العادة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الكثير من الحب يأتي معه الكثير من الكراهية. وتقول نور إن الناس كانوا يحاولون عادة إحراجها بالأسئلة عن وضعها العاطفي، ثم تحول الأمر إلى شيء آخر. "في بداية مسيرتي المهنية، عندما بدأت في الحصول على أرقام كمنشئة محتوى، كان الحديث يدور حول "إنها قادرة على القيام بذلك لأنها فتاة وجميلة". وقد أثر ذلك علي وأردت أن أثبت لهم خطأهم. ثم كانت هناك مرحلة توقفت فيها عن الاهتمام بنفسي واكتسبت وزناً. وما زلت أحصل على أرقام. ثم تحول الحديث نحو "لماذا هي ناجحة؟ إنها تعاني من زيادة الوزن". بعد تلك النقطة، أدركت أنهم يكرهونك لأنهم يريدون تحطيمك. ولهذا السبب لا أريد التركيز على الكارهين".
أما بالنسبة للمتابعين، فتقول إن السبب وراء نجاحها هو "أنك عندما تشارك مشاعرك، فإنك تتواصل فعلياً مع أشخاص آخرين". "الأشخاص العاطفيون يحققون نجاحاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي لأنك تحتاج إلى أن تكون ضعيفاً حتى يتمكن الناس من التواصل معك. لم أكن أعلم أنه عندما بدأت، كنت ببساطة أشارك قصصي بشكل صادق وأتواصل بصدق مع الناس، لم أشعر بالخجل أبداً من الماضي. كنت صادقة منذ اليوم الأول"، كما تقول. "إن كونك ضعيفاً ومشاركة مشاعرك والصدق هو مفتاح الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تشارك كثيراً ولكن شارك شيئاً ما يمكّن الناس من الثقة بك. فالناس لا يمكنهم الوثوق بشخص غامض أو يجلس على حصان مرتفع. ولكن إذا كان الشخص هو نفسه دون تصنّع، فسوف يثق به الناس. وبمجرد حصولك على ثقة الجمهور، تكون قد فزت. ليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في الحياة".
ولكن ما لم تكن تعرفه نور هو أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لنوع من النجاح الذي سيدفعها إلى القمة. تقول ضاحكة: "أردت أن أكون ناجحة. لم يكن أمامي خيار آخر. كان علي أن أكون ناجحة أو جائعة. ولم أكن أريد أن أكون جائعة. لقد لعبت والدتي دوراً مهماً في بناء ثقتي بنفسي. كنت أتوجه إليها بأفكار مجنونة وكانت تقول: "بالطبع، يمكنك القيام بذلك". الآن، أعلم أن خيالي هو السبب وراء تحقيقي لما حققته"، وتضيف أنها تسأل والدتها في بعض الأحيان كيف تعتقد أن ابنتها قادرة على تحقيق أي شيء تريده. "كل ما تقوله هو: "لم أكن أعرف، ولكن من أنا لأحطم قلبك".
لم تكن النشأة مع أم عزباء أمراً سهلاً على الإطلاق. تقول نور: "لكن هذا جعلني أقوى. لم يكن أمامي أي خيار آخر. لدي جانب أنثوي لا أظهره بسهولة لأنني أشعر دائماً بالحاجة إلى امتلاك طاقة ذكورية. فالنشأة بدون شخصية ذكورية أمر صعب لأنك يجب أن تتعلم القيام بالكثير من الأشياء لعائلتك. لحسن الحظ، كانت والدتي دائماً بجانبي".
إن غياب شخصية ذكورية في سنوات الطفولة والمراهقة يؤثر أيضاً على علاقة المرء بالرجال في المجالات الشخصية والمهنية. تقول نور: "تصبح أكثر سذاجة. تصدق كل شيء. ثم تدرك أن كل هذا عمل. تقول لنفسك، "هذا الشخص يستطيع أن يفعل هذا لأنه يشبه شخصية الأب بالنسبة لي". الحقيقة هي: لا أحد هو والدك. إنها مسألة عمل. كل شيء يتعلق بالأرقام. يعلمك الرجل في حياتك كيفية التعامل مع الرجال الآخرين. تبدأ في تجربة أشياء تحطم قلبك ثم تصبح حذراً ، تدرك أن الناس ليسوا كلهم سيئين، ولا كل الناس طيبين".
إن النتيجة المترتبة على التطور والتنافس الضخم في وسائل التواصل الاجتماعي هي أنه ليس باستطاعتك أن تتوقف أبداً لفحص علاقتك بالنجاح. تقول نور إنه من الصعب التوقف لأن الحفاظ على هذا المستوى من النجاح يتطلب عملاً شاقاً أكبر ("لقد شهدت صعود وسقوط العديد من منشئي المحتوى في غضون عام أو عامين من البداية. كثير من الناس يعملون بجد ولكنهم يستسلمون أيضاً"، كما تقول). "لم أتوقف أبداً للنظر في نجاحي حتى وقت قريب. كنت دائماً أركز على الخطوات التالية. لا يدرك الناس أن النجاح هو نتاج ثانوي لسنوات من اتخاذ خطوات صغيرة. هناك مقولة تقول، "النجاح مستأجر وكل يوم، الإيجار مستحق". أنا أؤمن بذلك حقاً".
ورغم أن هذا قد يكون صحيحاً إلا أنها تعترف بأنها تشعر بالوحدة أكثر فأكثر كل عام. وتقول نور: "ليس لأنني لا أجد أشخاصاً حولي. هناك شيء يتغير كل عام؛ وهذا ليس بالأمر السيئ. فأنت تتعلم كيف تتعامل معه. وأنت مضطر إلى الجلوس مع نفسك وتعلم كيف تكون مرتاحاً مع نفسك"، مضيفة أنها أعجبت بالممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس لأنها عندما نشأت، رأتها تكسر الصور النمطية. "أنت تخبرها أنها لا تستطيع، فتظهر لك أنها تستطيع. مثل هؤلاء النساء يلهمونني".
اليوم، اتسع نطاق تأثير نور على وسائل التواصل الاجتماعي ليشمل أيضاً برنامجاً إذاعياً تستضيفه، ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تحرص على تحليلها الصحة العقلية. تقول نور: "كلنا نعاني من صدمات نفسية. ولا يزال من الصعب التحدث عنها لأنها موضوع محظور. لدي العديد من الضيوف الذين يأتون إلى البرنامج ويتحدثون عن العلاج النفسي وتجاربهم معه خلف الكواليس. ولكن عندما أطلب منهم التحدث عنه أمام الكاميرا، يرفضون لأنه لا يزال أمراً محظوراً في هذا الجزء من العالم. ورغم أنني لم أذهب إلى معالج نفسي من قبل، إلا أنني أقوم بهذا العمل مع نفسي - على سبيل المثال، كتابة مذكرات. و الماضي الذي أمتلكه كلاجئة، على سبيل المثال، هو شيء أشعر براحة كبيرة معه. لقد مررت بمرحلة كنت فيها غاضبة، لكنني أدركت الآن أن كل شيء يحدث لسبب ما. لا أشعر بأي خجل من الماضي، لقد نجوت منه. بل أنا فخورة بذلك".
بعد أن عاشت في الولايات المتحدة لفترة طويلة، انتقلت نور إلى الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات. تقول: "في أمريكا، كنت بعيدة جداً عن جمهوري. كنت أنشر خلال النهار ولكن هنا يكون الليل. والآن أشعر أنني أقرب إليهم. وهذا مهم لأنني أقدر حقاً اللحظات التي أقضيها مع متابعيني. حتى لو التقيت بهم لأول مرة، فإنهم يشعرون أنهم يعرفونني بالفعل. حب الناس هو هدية من الله ولا أعتبره أمراً غير مهم".
السؤال الملح الذي يدور في ذهن كل شاب ناجح هو: ما هو التالي؟ تعترف نور بأنها توقفت عن تحديد أهداف محددة للغاية للمستقبل لأنه بمجرد تحقيقها، تصل إلى حائط. في الوقت الحالي، تريد فقط الحفاظ على المتابعين الأقوياء الذين تمتلكهم بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومواصلة النمو. "هدف آخر هو تكوين أسرة. يجب أن أضعه كهدف لأن حياتنا سريعة للغاية. إذا كنت لا تعرف ما تريد، فسوف تنسى الأمر ثم تستيقظ بعد سنوات عديدة وتندم على عدم اتخاذ هذا الاختيار. أريد أن يكون لدي عائلة لطالما حلمت بها. الأسرة هي المكان الذي تذهب إليه عندما تكون محطماً ووحيداً وغير سعيد. وكلما كبرت الأسرة، كان ذلك أفضل".