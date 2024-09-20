نور ستارز تتألق في فعالية"نحن النساء"بدبي وتلهم الملايين

تتقدم النساء العربيات بثقة نحو تمكين أنفسهن، حيث يعبرن عن ذواتهن بأصوات تتناول بعمق تعقيدات الحياة والثقافة المعاصرة.

من بين هذه الأصوات المميزة، تتألق "نور ستارز"، صانعة محتوى عربية أمريكية ومؤثرة على اليوتيوب، التي تعيش في دبي. وقد أصبحت نور قوة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتواها الجذاب والمتنوع.