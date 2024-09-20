نور ستارز تتألق في فعالية"نحن النساء"بدبي وتلهم الملايين
تتقدم النساء العربيات بثقة نحو تمكين أنفسهن، حيث يعبرن عن ذواتهن بأصوات تتناول بعمق تعقيدات الحياة والثقافة المعاصرة.
من بين هذه الأصوات المميزة، تتألق "نور ستارز"، صانعة محتوى عربية أمريكية ومؤثرة على اليوتيوب، التي تعيش في دبي. وقد أصبحت نور قوة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتواها الجذاب والمتنوع.
من دروس التجميل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بأسلوب الحياة، استطاعت نور جذب جماهير عالمية، مُحققةً إنجازاً كبيراً كأول يوتيوبر في الشرق الأوسط يتجاوز عدد مشتركيها 20 مليون.
بفضل إبداعها وحسها التجاري القوي، نجحت نور في جذب أفضل وأكبر العلامات التجارية للتعاون معها بشكل بارز، مما جعلها شريكاً مطلوباً في عالم التسويق الرقمي.
تمزج نور ستارز بين المحتوى المبتكر والشراكات الإستراتيجية، مما منحها جمهوراً هائلاً وأكد مكانتها كرائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبفضل قدرتها على إلهام الملايين والتواصل معهم، تواصل نور تشكيل مستقبل صناعة المحتوى عبر الإنترنت، ممهدة الطريق للمبدعين المستقبليين في الشرق الأوسط وخارجه.
ستقام النسخة الثانية من "نحن النساء" في 16 أكتوبر في فندق "ذا أدريس سكاي فيو"، وستجمع رائدات الأعمال في المنطقة لمناقشة تجاربهن في كسر الحواجز.
تحظى "نحن النساء 2024" بدعم من شركات مثل "نوفارتس"، "فرانكلين تمبلتون"، و"مجوهرات ستيلاير". لحضور الفعالية، يمكنكن إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى events@khaleejtimes.com ولفرص الرعاية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: bhavana@khaleejtimes.com.