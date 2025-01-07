نموذج"النمو" أداة تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية

باختصار، إن تحديد الأهداف وتحقيق النجاح في أي عام هو رحلة مستمرة. ونموذج (GROW) هو أداة للمساعدة على إرشادك خلال هذه الرحلة. سواء كنت تقيم أهدافك الشخصية، أو تعمل على تحسين مسار حياتك المهنية، أو تساعد فريقك في الوصول إلى آفاق جديدة، فإن اتباع نهج مدروس ومنظم سيزيد من فرص نجاحك. وبينما تحدد نواياك لعام 2025، تذكر أن تحافظ على أهدافك متوافقة مع قيمك، وأن تحافظ على مرونتك، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة - لأنه كما نعلم جميعاً، فإن النجاح لا يأتي من التفكير والتمني، بل من العمل الهادف.