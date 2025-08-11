نظرة على حياة الملكة جايبور غاورافي كوماري

صباحٌ مشرقٌ مشمسٌ في قصر مدينة جايبور، ويومٌ حافلٌ للأميرة غورافي كوماري. ابنة الأميرة ديا كوماري وحفيدة راجماتا بادميني ديفي من العائلة المالكة في جايبور، غورافي تُناصر تمكين المرأة، وهي سفيرةٌ عالميةٌ لعلاماتٍ تجاريةٍ مثل جيمي تشو وكاما أيورفيدا. بتركيزها على "ذا بالاس أتيلييه" ومؤسسة الأميرة ديا كوماري (PDKF)، تُكسر القوالب النمطية وتُرسي معايير جديدة.
تدعونا جاورافي إلى عالمها المهيب حيث تتحدث عن حبها
للعمل، وسحر العيش في جايبور، وحياتها الملكية العفوية، التي لا تشبه أي شيء تشاهده في الأفلام أو البرامج. قالت لـ wknd: "أيامي المعتادة تشبه أيام أي شخص آخر! أحب أن أبدأ صباحي ببعض الوقت بمفردي. إنها فرصة لأجمع أفكاري قبل أن أبدأ يومي".
من هناك، عادةً ما أبدأ مباشرةً بالاجتماعات والعمل. أحاول قضاء وقتي يوميًا في بادال محل، المقر الرئيسي لمؤسسة PDKF. هناك أعمل عن كثب مع فرقنا والحرفيات الرائعات. نركز حاليًا على تطوير مجموعات جديدة ووضع استراتيجيات لمجموعة PDKF الحرفية،" قالت. "كما نخطط لبعض جلسات التصوير لمجموعات The Palace Atelier القادمة، لذا انشغلنا بجولات استطلاعية في أنحاء المدينة."
بإذن من شويب مشهدي
بإذن من لوكاس بوسييدي
بعد نشأتها في جايبور، سافرت غورافي إلى الخارج لإكمال دراساتها العليا. وهي تُقدّر الاستقلالية والنمو اللذين رافقا خروجها من منطقة راحتها. تقول: "من أكثر ما يُسعدني في نشأتي في جايبور هو الشعور بالمساحة - جسديًا وعاطفيًا. كان هناك دائمًا مجال للاستكشاف والتخيل والقرب من الطبيعة والثقافة في آنٍ واحد". وتضيف: "إن قضاء الوقت مع إخوتي وعائلتي شكّل شخصيتي وما أؤمن به بعمق".
قالت غورافي: "كان الالتحاق بمدرسة داخلية من أفضل القرارات التي اتخذها والداي لي، فقد منحتني الاستقلالية والثقة، وساعدتني على اكتشاف شغفي. كانت نيويورك أيضًا تجربةً متواضعةً، فهي مدينةٌ إبداعيةٌ للغاية. لقد أذهلني عدد الأشخاص الذين يعملون بلا كللٍ لتجسيد رؤيتهم الإبداعية. لقد كانت ساحةً للإبداع، وهناك ترجمتُ لأول مرة اهتماماتي - الموضة والفن والتصميم - إلى شيءٍ ملموس، لأنني كنتُ محاطةً بالعديد من الأشخاص الذين يقومون بذلك تحديدًا."
بعد أن أكملت دراستها، عادت غورافي إلى مسقط رأسها وتولّت مسؤولياتٍ ملكية. إنها متجذرةٌ في الثقافة و...
تتمثل قوتها الأساسية في نهجها الواقعي وعملها المكثف نحو تمكين الحرفيات والحرف الهندية.
الاهتمامات والمسؤوليات
أنا محظوظة لأن مسؤولياتي واهتماماتي الشخصية متوافقة تمامًا. سواءً كان العمل في مجال الحفاظ على التراث، أو تمكين المرأة، أو الحفاظ على التراث الثقافي، فهذه ليست واجبات، بل شغف. ومع ذلك، أعتقد أنه من المهم أن تُهيئ لنفسك مساحةً خارج نطاق العمل. أجد متعةً في طقوس صغيرة كقضاء الوقت مع الأصدقاء، أو القراءة، أو التنزه، أو حتى الاستمتاع بأمسية هادئة في المنزل. هذا يُساعدني على التركيز.
في بعض الأيام، تتنقل بين جلسات التصوير والمقابلات والترويج للعلامات التجارية والواجبات والارتباطات الملكية، وفي أيام أخرى، تكون جاورافي الفتاة المجاورة التي تستمتع بالمتع الصغيرة في الحياة.
إذن، كيف تسترخي بعد يوم طويل؟ قالت: "بلا شك، قضاء الوقت مع عائلتي، بما في ذلك حيواناتي الأليفة؛ تلك اللحظات الهادئة المشتركة تُعيد لي نشاطي".
بإذن من لوكاس بوسييدي
لقد وسّعت تجارب غورافي العالمية آفاقها، لكنّ شخصًا واحدًا على وجه الخصوص ترك بصمةً لا تُمحى على منظورها ونهجها في الحياة. قالت: "والدتي. لقد كانت مصدر قوةٍ لا يتزعزع - قويةٌ في هدوء، ورحيمةٌ للغاية، وصاحبة رؤيةٍ ثاقبة. أطلقت مبادرة PDKF في وقتٍ لم يكن فيه تمكين المرأة في منطقتنا مصطلحًا شائعًا. لقد ظلّ تركيزها على بناء المهارات وإحداث تغييرٍ حقيقي، وليس مجرد مبادراتٍ رمزية، راسخًا في ذاكرتي. لقد أرتني معنى القيادة".
بصفتها عضوًا في العائلة المالكة في جايبور، تشارك غورافي في مبادرات متنوعة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز رفاه المجتمع. وتأمل أن تُلهم هذه الجهود الناسَ شعورًا بالفخر والانتماء، مما يُفضي إلى تحوّل إيجابي في المجتمع.
سرعان ما تتجه نحو ما يجعلها فخورة. قالت غورافي: "اثنان من المشاريع التي أفخر بها بشدة هما "مرسم القصر" و"مركز الفنون المعاصرة". "يرتكز كلاهما على مبادئ متشابهة: دعم الفن، وخلق الفرص، وربط التراث بالواقع. ولأنني نشأت في بيئة نرى فيها ونشعر بالقصص الكامنة وراء كل قطعة تراثية، فمن المهم جدًا بالنسبة لي أن أتمكن من استخدام منصتي لمشاركة تلك القصص مع الآخرين - فهذه القصص هي ما يجعل ثقافتنا مميزة للغاية. كما أنني أنجذب إلى المبادرات التي تجعل التراث يبدو حيًا لا ببعيد".
أوضحت ما يدفعها إلى هذه المشاريع الشغوفة. "سواءً كانت معارض، أو مشاريع سرد قصص، أو تعاونات تجمع بين الحرف اليدوية والتصميم الحديث، فالأمر كله يدور حول الحفاظ على حيوية التقاليد وسهولة الوصول إليها، والتأكد من أنها تدعم الحياة الواقعية. منذ تأسيسها، دعمت مؤسسة PDKF أكثر من 10,000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء راجستان، وهو أمر لا يُصدق. من خلال مشاريع تركز على توفير التعليم، وتطوير المهارات، والتدريب على الحرف اليدوية، وغيرها، نفخر جدًا بقدرتنا على مساعدة النساء.
من المجتمعات ذات الدخل المحدود يتغلبون على العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواجهونها. لدينا أيضًا العديد من المشاريع الجديدة القادمة خلال السنوات القليلة القادمة، ولا نخطط للتباطؤ.
رمزٌ للأناقة والبساطة والأناقة، غورافي هي العلامة التجارية المفضلة لدى الجميع (الهنديين والعالميين). تُوفق ببراعة بين العديد من التأييدات التي تتوافق مع أسلوبها. تقول: "أسلوبي يرتكز على الراحة؛ كل قطعة أرتديها تعكس شيئًا ما عن شخصيتي أو أصولي. لطالما كنتُ مهتمةً بالموضة، ولهذا السبب أُولي اهتمامًا خاصًا للملابس؛ كل قطعة أرتديها يجب أن تكون مميزةً بالنسبة لي"، مضيفةً أن عائلتها تُؤثر عليها في هذا الجانب.
"لقد كنت دائمًا مستوحى من
رقة أمي وجدتي وماهاراني غاياتري ديفي العفوية. الأمر لا يتعلق بالموضة بقدر ما يتعلق بالأصالة والسهولة والارتباط بجذوري.
بينما تشهد الأزياء الهندية تطورًا سريعًا وتولي العلامات التجارية العالمية اهتمامًا بالغًا بالبلاد وحرفها، تعمل غورافي وفريقها بجد لضمان حصول الحرفيين على التقدير الذي يستحقونه. تقول: "يبدأ كل شيء بالتقدير والوصول إلى المعرفة. حرفيونا هم حماة التراث الحقيقيون. إذا كان العالم يتجه إلى الهند بحثًا عن الإلهام، فمن الضروري أن يستفيد المواطنون المحليون مباشرةً من هذا الاهتمام. وهذا لا يعني مجرد الظهور، بل يعني أيضًا حرية حقيقية - منصات تُمكّن الحرفيين من عرض أعمالهم بشروطهم الخاصة، وإرشادًا يُكرم حرفتهم، واستثمارات تُمكّن التقاليد من التطور. إن مجموعة الحرفيين التابعة لمؤسسة PDKF هي أمرٌ أفتخر به للغاية؛ إنها نموذج يُحتذى به لكيفية تمكين الحرفيين بشكل هادف".
لطالما سعت العائلات الملكية للحفاظ على ثقافتها وتراثها، وهي تؤمن بأن المنصة قادرة على إحداث فرق إيجابي في مواصلة هذا الإرث. وقالت: "أرى في هذا فرصةً لأكون أمينةً على الناس والقصص والتراث. لم أعتبر الإرث يومًا شيئًا ثابتًا؛ فهو ينمو ويكتسب معنىً عندما يُرعى بعنايةٍ وهدفٍ مُحدد".
وقالت: "سواء كان الأمر يتعلق بتسليط الضوء على الحرفيين الذين يحافظون على تقنيات عمرها قرون أو دعم النساء في العثور على أصواتهن في المناطق النائية من البلاد، فإن دوري هو المساعدة في بناء مسارات تسمح للناس والتقاليد بالازدهار جنبًا إلى جنب".
بصفتها من العائلة المالكة، تشعر غورافي بالامتنان لنشأتها بين نساء مؤثرات علمنها دروسًا عملية في الحياة. وهذه التربية والتجذر هما ما يلهمها. تقول: "لطالما كنتُ محاطة بنساء قويات وغامضات، لكلٍّ منهن هدفها الخاص وقوتها الهادئة. وهذا ما منحني شعورًا عميقًا بذاتي منذ الصغر".
إلى كل فتاة وامرأة تتطلع إليّ، أقول: ابني حياةً تعكس شخصيتك الحقيقية. أحط نفسك بأشخاص وأفكار تُلهمك وتُعلي من شأنك. واعلم أن لديك حرية التطور - مرارًا وتكرارًا.