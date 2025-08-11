نظرة على حياة الملكة جايبور غاورافي كوماري

أوضحت ما يدفعها إلى هذه المشاريع الشغوفة. "سواءً كانت معارض، أو مشاريع سرد قصص، أو تعاونات تجمع بين الحرف اليدوية والتصميم الحديث، فالأمر كله يدور حول الحفاظ على حيوية التقاليد وسهولة الوصول إليها، والتأكد من أنها تدعم الحياة الواقعية. منذ تأسيسها، دعمت مؤسسة PDKF أكثر من 10,000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء راجستان، وهو أمر لا يُصدق. من خلال مشاريع تركز على توفير التعليم، وتطوير المهارات، والتدريب على الحرف اليدوية، وغيرها، نفخر جدًا بقدرتنا على مساعدة النساء.

من المجتمعات ذات الدخل المحدود يتغلبون على العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواجهونها. لدينا أيضًا العديد من المشاريع الجديدة القادمة خلال السنوات القليلة القادمة، ولا نخطط للتباطؤ.