نظام ماموغرافي جديد في دبي يرفع دقة الكشف عن سرطان الثدي بنسبة 65%

يعالج نظام "3Dimensions" مع تقنية "جينيوس للكشف بالذكاء الاصطناعي" احتياجات الرعاية الصحية الحرجة في المنطقة، حيث يظل الكشف المبكر الأداة الأكثر فعالية في مكافحة سرطان الثدي. ومن خلال تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة وزيادة معدلات الكشف عن السرطان، تساعد التقنية في تخفيف القلق لدى المرضى وضمان عدم تفويت أي حالة سرطان. كما تم تصميم الجهاز مع مراعاة راحة المريض، إذ يحتوي على سطح ضغط منحني يتكيف مع الشكل الطبيعي للثدي، بينما توفر تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد المتقدمة للمتخصصين في الأشعة رؤية أوضح وأكثر تفصيلاً لاكتشاف حتى أصغر التغيرات.