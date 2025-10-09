نظام ماموغرافي جديد في دبي يرفع دقة الكشف عن سرطان الثدي بنسبة 65%

يظل سرطان الثدي واحداً من أكثر أنواع السرطان شيوعاً التي تصيب النساء، إذ يُتوقع أن تُشخّص حالة واحدة من كل ثماني نساء حول العالم خلال حياتهن. وفي دولة الإمارات، يلاحظ الأطباء بشكل متزايد ظهور حالات بين النساء دون سن الخمسين، وهو تغير ملحوظ مقارنة بالعقود السابقة. ويُوفر الكشف عن السرطان في المرحلة الأولى معدل نجاة لمدة خمس سنوات يتراوح بين 90 و95 في المئة، مما يجعل الفحص المنتظم عنصراً أساسياً في صحة المرأة.
يعالج نظام "3Dimensions" مع تقنية "جينيوس للكشف بالذكاء الاصطناعي" احتياجات الرعاية الصحية الحرجة في المنطقة، حيث يظل الكشف المبكر الأداة الأكثر فعالية في مكافحة سرطان الثدي. ومن خلال تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة وزيادة معدلات الكشف عن السرطان، تساعد التقنية في تخفيف القلق لدى المرضى وضمان عدم تفويت أي حالة سرطان. كما تم تصميم الجهاز مع مراعاة راحة المريض، إذ يحتوي على سطح ضغط منحني يتكيف مع الشكل الطبيعي للثدي، بينما توفر تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد المتقدمة للمتخصصين في الأشعة رؤية أوضح وأكثر تفصيلاً لاكتشاف حتى أصغر التغيرات.
وقالت الدكتورة أمريتا كومار، استشارية الأشعة التدخلية في أورام الثدي وقائدة الفريق السريري للذكاء الاصطناعي في هيلث باي: "الأمر يتعلق بتوفير راحة البال للنساء. هدفنا هو دعم المرضى بأحدث الأدوات المتاحة، للكشف عن السرطان في وقت أبكر، وجعل تجربة الفحص بأكملها أكثر راحة".
وعلى عكس التصوير الشعاعي التقليدي ثنائي الأبعاد، يلتقط النظام ثلاثي الأبعاد عدة طبقات من أنسجة الثدي، مما يساعد اختصاصيي الأشعة على الكشف عن 20 إلى 65 في المئة أكثر من حالات سرطان الثدي الغازية. وتُعد هذه الدقة المحسّنة ذات قيمة خاصة للنساء اللواتي لديهن أنسجة ثدي كثيفة، حيث يمكن للتصوير التقليدي في بعض الأحيان أن يغفل علامات دقيقة.
يُراجع كل فحص بمساعدة تقنية "جينيوس للكشف بالذكاء الاصطناعي"، وهي تقنية مثبتة سريرياً تقوم بتحليل كل شريحة من التصوير الشعاعي بدقة ملحوظة. وتعمل هذه التقنية كنظام دعم ذكي لاختصاصيي الأشعة، حيث تحقق معدل حساسية يبلغ 94 في المئة، وتقلل من حالات الاستدعاء غير الضرورية بنسبة تصل إلى 70 في المئة مقارنة بالأنظمة الأقدم.
وقالت الدكتورة أمريتا: "الذكاء الاصطناعي لا يحل محل اختصاصي الأشعة — بل يعمل إلى جانبنا. إنه يقلل من فرص تفويت أي شيء، ويمنح النساء طبقة إضافية من الطمأنة بأن نتائجهن تخضع للفحص من جميع الزوايا".
كما تدمج العيادة الجديدة أدوات تقييم المخاطر مثل نظام درجات "آي بيس"، الذي يأخذ في الاعتبار التاريخ الشخصي والعائلي، وكثافة الثدي، وعوامل أخرى. وبناءً على ذلك، تحصل النساء على خطة فحص شخصية قد تشمل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي إلى جانب التصوير الشعاعي للثدي، إذا لزم الأمر.
تُعد هيلث باي من أوائل مزوّدي الرعاية الصحية في الإمارات الذين يقدمون نظام "هولوجيك 3Dimensions" مع تقنية "جينيوس للكشف بالذكاء الاصطناعي"، وذلك بدعم من حوكمة سريرية صارمة وعمليات تدقيق مستمرة لضمان أعلى معايير الجودة والدقة. ومن خلال الجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي، تهدف العيادة إلى جعل الفحص أكثر ذكاءً وسرعة وموثوقية — مما يمنح النساء وعائلاتهن ثقة أكبر في رعايتهن الصحية.
وقالت الدكتورة أمريتا: "هدفنا بسيط — وهو مساعدة النساء على اكتشاف سرطان الثدي في أقرب وقت ممكن، حين يكون أكثر قابلية للعلاج. ومع التكنولوجيا الأفضل ونهج يركز أكثر على المريض، نجعل هذا الهدف حقيقة واقعة".