نصائح ذهبية للحوامل في الإمارات لتجاوز قلق التوترات الإقليمية بسلام

مع سيطرة التوترات الإقليمية على عناوين الأخبار وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي، ينصح الأطباء في الإمارات الأمهات الحوامل بالبقاء على اطلاع ولكن تجنب التعرض المستمر لدورات الأخبار المزعجة أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تزيد من الخوف وعدم اليقين.

بينما قد تسبب الأصوات العالية المفاجئة مثل الانفجارات أو صفارات الإنذار القلق، يقول الخبراء الطبيون إن الجنين محمي بشكل طبيعي داخل الرحم. ومع ذلك، فإن استجابة الإجهاد التي يمكن أن يثيرها الخوف أو القلق لدى المرأة الحامل قد تؤثر على البيئة داخل الرحم.

لهذا السبب، يؤكد الأطباء على أن النساء الحوامل يجب أن يولين اهتمامًا خاصًا لصحتهن العاطفية، مشيرين إلى أن الإجهاد المطول أثناء الحمل قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأم والطفل على حد سواء.

