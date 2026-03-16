نصائح ذهبية للحوامل في الإمارات لتجاوز قلق التوترات الإقليمية بسلام

مع سيطرة التوترات الإقليمية على عناوين الأخبار وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي، ينصح الأطباء في الإمارات الأمهات الحوامل بالبقاء على اطلاع ولكن تجنب التعرض المستمر لدورات الأخبار المزعجة أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تزيد من الخوف وعدم اليقين.
بينما قد تسبب الأصوات العالية المفاجئة مثل الانفجارات أو صفارات الإنذار القلق، يقول الخبراء الطبيون إن الجنين محمي بشكل طبيعي داخل الرحم. ومع ذلك، فإن استجابة الإجهاد التي يمكن أن يثيرها الخوف أو القلق لدى المرأة الحامل قد تؤثر على البيئة داخل الرحم.
لهذا السبب، يؤكد الأطباء على أن النساء الحوامل يجب أن يولين اهتمامًا خاصًا لصحتهن العاطفية، مشيرين إلى أن الإجهاد المطول أثناء الحمل قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأم والطفل على حد سواء.
يشير الأطباء إلى أن المفتاح يكمن في الحفاظ على التوازن العاطفي.
قالت الدكتورة ميرا أنتو ثيكيكارا، أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تترك أثرًا نفسيًا على الأمهات الحوامل، خاصة عندما يصبح القلق مطولًا.
“يمكن أن تخلق فترات التوتر الجيوسياسي المتزايد ضغطًا نفسيًا كبيرًا على النساء الحوامل. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، يعتبر إجهاد الأم أثناء الحمل اعتبارًا صحيًا مهمًا لأنه يمكن أن يؤثر على صحة الأم وتطور الجنين على حد سواء.
عندما تتعرض المرأة الحامل للقلق المستمر أو الخوف أو الضوضاء العالية المفاجئة مثل الانفجارات أو صفارات الإنذار، ينشط الجسم نظام الاستجابة الطبيعية للتوتر.”
وأوضحت أن هذا التفاعل يتسبب في إطلاق الجسم لهرمونات مرتبطة باستجابة “القتال أو الهروب”.
“يؤدي هذا إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. بينما يمكن التحكم في فترات الإجهاد القصيرة بشكل عام، فإن الإجهاد المطول أو المتكرر يمكن أن يؤثر على الجهاز القلبي الوعائي للأم وأنماط نومها وصحتها العاطفية.”
على الرغم من هذه المخاوف، يؤكد الأطباء أن الجنين نفسه محمي جسديًا بالرحم والسائل الأمنيوسي، مما يعني أن الأصوات العالية وحدها من غير المرجح أن تسبب ضررًا مباشرًا. القلق الأكبر هو رد فعل الأم’s للتوتر وكيف يشكل البيئة داخل الرحم.
لهذا السبب، تؤكد الإرشادات الدولية لصحة الأم بشدة على دعم الصحة النفسية أثناء الحمل، خاصة خلال فترات عدم اليقين أو النزاع.
إحدى أهم الخطوات التي يوصي بها الأطباء هي إدارة استهلاك المعلومات.
التعرض المستمر للأخبار المقلقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يزيد من القلق ويخلق شعورًا بالخوف. ينصح الخبراء النساء الحوامل بالاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على التحديثات مع تجنب التصفح المفرط أو التعرض المتكرر للصور والتقارير المزعجة.
يوصي أخصائيو الرعاية الصحية بعدة استراتيجيات لمساعدة النساء الحوامل على التعامل مع التوتر خلال فترات عدم الاستقرار أو التوتر الإقليمي.
قالت الدكتورة شيفا هاريكريشنان من مستشفى ميدكير رويال التخصصي: “إن التعرض للتوتر المزمن أو الضوضاء العالية المفاجئة المتكررة، مثل الانفجارات أو صفارات الإنذار أثناء النزاع، ينشط نظام استجابة الأم للتوتر، وخاصة محور الغدة النخامية-الكظرية (HPA). وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.”
وقالت إنه بمرور الوقت، يمكن أن يكون للتوتر المطول عدة آثار على صحة الأم’s.
“لدى الأم، قد يؤدي التوتر المطول إلى اضطراب النوم، وزيادة ضغط الدم، والقلق، ونوبات الهلع أو الاكتئاب، وانخفاض وظيفة المناعة.”
قد تعبر هذه التغيرات الهرمونية المشيمة وتؤثر على الجنين.
“تشير الدراسات إلى أن المستويات العالية المستمرة من التوتر لدى الأم قد تؤثر على نمو دماغ الجنين، وخاصة المناطق المشاركة في تنظيم العواطف والاستجابة للتوتر.”
يسلط مقدمو الرعاية الصحية الضوء على أن العديد من الاستراتيجيات القائمة على الأدلة يمكن أن تساعد الأمهات الحوامل على إدارة القلق خلال الأوقات غير المستقرة.
قالت الدكتورة راجيا سعد، أخصائية أمراض النساء والتوليد، المستشفى السعودي الألماني دبي: “يعد الحفاظ على رعاية ما قبل الولادة المنتظمة أحد أهم الإجراءات الوقائية. يتيح التواصل المتكرر مع مقدمي الرعاية الصحية للأطباء مراقبة صحة الأم والجنين عن كثب ومعالجة أي مخاوف ناشئة مبكرًا.”
يشجع الأطباء الأمهات الحوامل على وضع روتين يومي يدعم الاستقرار العاطفي.
“ممارسات بسيطة مثل الحفاظ على جداول نوم ثابتة، وتناول وجبات متوازنة، والمشاركة في نشاط بدني خفيف — مثل المشي أو تمارين التمدد قبل الولادة — يمكن أن تساعد في تنظيم هرمونات التوتر.”
“يلعب الدعم الاجتماعي دورًا حاسمًا أيضًا. تستفيد النساء الحوامل بشكل كبير من الحفاظ على روابط قوية مع أفراد الأسرة والأصدقاء وأنظمة الدعم المجتمعي. يمكن أن يقلل الطمأنينة العاطفية والشعور بالأمان بشكل كبير من التوتر النفسي،” أضاف سعد.