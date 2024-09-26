"نحن النساء": سهيلة غباش تسلط الضوء على تمكين المرأة
في الإمارات العربية المتحدة، لا يُعتبر تقدم المرأة، وخاصة في الأدوار القيادية، مجرد اتجاه بل أولوية أساسية راسخة في سياسات وثقافة الدولة. وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة، تسعى المرأة الإماراتية إلى كسر الحواجز في مختلف الصناعات، بدءاً من الحكومة والتكنولوجيا وصولاً إلى الفنون وريادة الأعمال.
ومن بين هؤلاء النساء الإماراتيات سهيلة غباش، القائدة الاستراتيجية الحائزة على جوائز، والتي قضت أكثر من 24 عاماً في تحويل مشهد الفعاليات في دبي، وصياغة بعض المهرجانات والحملات الأكثر شهرة في المدينة.
لقد اكتسبت شهرة واسعة كواحدة من أبرز الشخصيات في قطاع الفعاليات والتجزئة، بفضل خبرتها الواسعة في ابتكار وتخطيط وتنفيذ المهرجانات رفيعة المستوى في مختلف أنحاء المدينة، مما يعكس روح الأمة الملتزمة بالتميز.
ومن خلال قيادتها للأحداث السنوية الشهيرة في دبي، مثل مفاجآت صيف دبي، وتحدي اللياقة البدنية في دبي، ويوم الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عمل سهيلة يتردد صداه لدى السكان والسياح على حد سواء.
وتُظهر كل واحدة من هذه المبادرات التي تشرف عليها، قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على دمج تقاليدها الغنية مع متطلبات الجمهور العالمي الحديث.
ستضم النسخة الثانية من (نحن النساء) ، التي ستقام في 16 أكتوبر في ذا أدرس سكاي فيو ، رواد الأعمال الرائدين في المنطقة وتتناول تجاربهم في كسر السقف الزجاجي.
تحظى فعالية نحن النساء 2024 بدعم من شركة Franklin Templeton وشركة Novartis. لحضور الفعالية، يُرجى الكتابة إلى events@khaleejtimes.com وللحصول على فرص الرعاية، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى bhavana@khaleejtimes.com.