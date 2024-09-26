"نحن النساء": سهيلة غباش تسلط الضوء على تمكين المرأة

في الإمارات العربية المتحدة، لا يُعتبر تقدم المرأة، وخاصة في الأدوار القيادية، مجرد اتجاه بل أولوية أساسية راسخة في سياسات وثقافة الدولة. وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة، تسعى المرأة الإماراتية إلى كسر الحواجز في مختلف الصناعات، بدءاً من الحكومة والتكنولوجيا وصولاً إلى الفنون وريادة الأعمال.

ومن بين هؤلاء النساء الإماراتيات سهيلة غباش، القائدة الاستراتيجية الحائزة على جوائز، والتي قضت أكثر من 24 عاماً في تحويل مشهد الفعاليات في دبي، وصياغة بعض المهرجانات والحملات الأكثر شهرة في المدينة.