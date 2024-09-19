"نحن النساء" تعود إلى دبي بمشاركة "تريسي هرموش"

تحقق النساء العربيات إنجازات كبيرة في عصرنا الحالي، وتساهم أصواتهن في تقديم تحليلات دقيقة للحياة والمجتمع الحديث. تُعد "تريسي هرموش" واحدة من هذه الأصوات البارزة.

وتعتبر تريسي هرموش من أبرز الشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث لاقت آراؤها الحادة حول تحديات الحياة الحديثة والسلوك البشري انتشاراً واسعاً. بعد عقد من العمل في القطاع المالي كمصرفية استثمارية، تحولت تريسي إلى متحدثة ناجحة ورائدة أعمال. في عام 2018، دخلت عالم ريادة الأعمال وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أبرز رواد اللياقة البدنية في دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرة نشطة.