"نحن النساء" تعود إلى دبي بمشاركة "تريسي هرموش"
تحقق النساء العربيات إنجازات كبيرة في عصرنا الحالي، وتساهم أصواتهن في تقديم تحليلات دقيقة للحياة والمجتمع الحديث. تُعد "تريسي هرموش" واحدة من هذه الأصوات البارزة.
وتعتبر تريسي هرموش من أبرز الشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث لاقت آراؤها الحادة حول تحديات الحياة الحديثة والسلوك البشري انتشاراً واسعاً. بعد عقد من العمل في القطاع المالي كمصرفية استثمارية، تحولت تريسي إلى متحدثة ناجحة ورائدة أعمال. في عام 2018، دخلت عالم ريادة الأعمال وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أبرز رواد اللياقة البدنية في دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرة نشطة.
أسست تريسي شركة "انترايسبل" "Untraceable"، وهي شركة متخصصة في الصحة والنمو الشخصي وتضم أكثر من 10,000 عضو. كما أنها الشريك الإداري لشركة "ذا فيفث كايند بروداكشنز" (The Fifth Kind Productions) والشريكة المؤسسة ومديرة التسويق لشركة "ماما بوزا" (Mama Booza)، وهي علامة تجارية إماراتية للآيس كريم العربي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تريسي هي مقدمة برنامج البودكاست "لماذا لا يخبروننا" (What They Don’t Tell Us).
وستستضيف النسخة الثانية من "نحن النساء" (We The Women)، التي ستقام في 16 أكتوبر في "العنوان سكاي فيو" (The Address Skyview)، رائدات الأعمال البارزات في المنطقة لتسليط الضوء على تجاربهن في تجاوز الحواجز الاجتماعية والمهنية.
تحظى فعالية "نحن النساء" (We the Women 2024) بدعم من "نوفارتيس" و"فرانكلين تيمبلتون" و"ستيلير للمجوهرات". لحضور الفعالية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: events@khaleejtimes.com، وللحصول على فرص رعاية، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى bhavana@khaleejtimes.com.