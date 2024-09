"نحن النساء" تعود إلى دبي بمشاركة "تريسي هرموش"

أسست تريسي شركة "انترايسبل" "Untraceable"، وهي شركة متخصصة في الصحة والنمو الشخصي وتضم أكثر من 10,000 عضو. كما أنها الشريك الإداري لشركة "ذا فيفث كايند بروداكشنز" (The Fifth Kind Productions) والشريكة المؤسسة ومديرة التسويق لشركة "ماما بوزا" (Mama Booza)، وهي علامة تجارية إماراتية للآيس كريم العربي التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، تريسي هي مقدمة برنامج البودكاست "لماذا لا يخبروننا" (What They Don’t Tell Us).