نبض الإبداع: شوارع أبوظبي متاحف مفتوحة

في أبوظبي، تجاوز الفن حدود المعارض أو جدران المتاحف وأصبح الآن يعيش في الشوارع والأحياء والأماكن العامة. لقد حولوا زوايا المدينة العادية إلى مشهد بصري يثير الفضول ويبني التواصل. من خلال الجداريات الكبيرة واللمسات الفنية الدقيقة، أصبحت المدينة لوحة حيث تتقاطع الثقافة والهوية والحياة اليومية.
وفقًا لنور شما، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التسويق والاتصال في دائرة البلديات والنقل، فإن المبادرة تستند إلى الاعتقاد بأن الفن يمكن أن يعزز جودة الحياة ويقوي الشعور بالانتماء.
قالت: “أطلقنا أبوظبي كانفس لتحويل الأماكن اليومية مثل المناطق السكنية ومراكز التسوق ومواقف الحافلات إلى تجارب فنية تفاعلية تشجع على التفاعل الهادف والتقدير الثقافي.” وأضافت: “ببساطة، يعكس ذلك إيماننا بالفن كقوة موحدة.”
منذ إطلاقها، تم عرض أكثر من 400 عمل فني في 130 موقعًا في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. ساهم أكثر من 100 فنان إماراتي ومقيم محليًا، حيث قضوا مجتمعين حوالي 17,000 ساعة في مشاريع تغطي ما يقرب من 7,800 متر مربع.
أشارت شما إلى أن الاستجابة العامة كانت ساحقة: “التفاعل القوي الذي شهدناه من الجمهور يطمئننا بأن الناس يقدرون رؤية الفن مدمجًا في بيئاتهم اليومية”، وأضافت.
يتم اختيار الفنانين والأعمال الفنية من خلال عملية منسقة. يجب أن يتوافق كل عمل مع مواضيع المبادرة، بما في ذلك المجتمع والتنقل والثقافة والاستدامة والنمو والتخطيط الحضري، مع احترام تراث وهوية الإمارات.
“لا يتم اختيار الأعمال الفنية فقط لتأثيرها البصري”، أوضحت شما. “يتم اختيارها لقدرتها على إثراء الأماكن العامة وخلق لحظات من التواصل والتأمل والحوار بين السكان والزوار.”
يظل ضمان مشاركة الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات أمرًا حيويًا للمبادرة. “وجود مجموعة قوية من الفنانين المحليين هو جزء أساسي من رؤيتنا، حيث تعكس أعمالهم قصصًا أصيلة مرتبطة بالمكان والناس”، قالت.
بينما تقود دائرة البلديات والنقل مشروع أبوظبي كانفس، يتم دعم تنفيذه من خلال التعاون مع عدة جهات، بما في ذلك مبادلة من خلال مؤسسة مبادلة بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وكذلك دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وجهات أخرى.
“أحد أكثر الجوانب مكافأة في هذه المبادرة هو رؤية الفن ينبض بالحياة عبر ممرات المشاة وصناديق المرافق وملاجئ الحافلات”، قالت شما. “لم يكن هذا ممكنًا لولا التزام شركائنا والفنانين.”
شكلت درجات الحرارة الشديدة في صيف أبوظبي تحديًا أثناء تنفيذ المشروع. “يتطلب إدارة الظروف الجوية تخطيطًا دقيقًا لضمان سلامة الفنانين والعمال”، أشارت شما. “لهذا السبب يتم جدولة الكثير من أعمال الرسم والتركيب خلال الأشهر الباردة، باستخدام مواد متينة يمكنها تحمل المناخ.”
بالنسبة للفنان الإماراتي أحمد المهيري، كانت المشاركة في أبوظبي كانفس فرصة لاستخدام الفضاء العام كوسيلة لسرد القصص. “أرى الجدران كالصوت الحقيقي لثقافة المدينة”، قال. “إنها تعكس الفخر والفرح والهوية. من خلال عملي، أردت تقديم عنصر يثير الفضول ويدعو الناس للتساؤل واستكشاف المعنى وراءه.”
وأضاف المهيري أن إلهامه جاء من توازن أبوظبي بين التراث والتقدم. “بغض النظر عن مدى تقدمنا، تظل الأصالة أساس كل شيء”، قال.
وصفت الفنانة التشكيلية الإماراتية فرح فلكنازي التجربة بأنها مرضية للغاية. “عندما انتقل العمل من المفهوم إلى الواقع، تجاوز توقعاتي”، قالت. “العمل في الموقع يمنحك شعورًا مختلفًا تمامًا ويسمح لك بإضافة تفاصيل تعزز القطعة النهائية.”
فلكنزي، التي غالبًا ما تستلهم أعمالها من الطبيعة والاستدامة، تؤمن بأن الفن العام يلعب دورًا حيويًا في تشكيل المدن. "الفن العام يمنح المكان طابعه الخاص،" قالت. "إنه يعزز الروابط العاطفية، ويحسن الرفاهية ويدعم الفنانين المحليين. أحيانًا، يمكن لعمل فني واحد أن يعبر بقوة أكبر من حملة إعلامية كاملة."
بالنسبة لغيث الروبي، كان مفهومه يهدف إلى خلق حوار هادئ بين الماضي والحاضر، يجمع بين التراث والحداثة دون إفراط بصري. "أردت أن يرى المشاهد أبوظبي كما أشعر بها، مدينة توازن بين الأصالة والبساطة والتقدم في نفس الوقت."
وصف الفنان الإماراتي سلطان الهاشمي مشاركته في أبوظبي كانفس بأنها شخصية وذات مغزى. بعد أن نشأ في العاصمة، رأى المبادرة كفرصة للمساهمة في المدينة التي شكلت هويته.
"أبوظبي هي مدينتي. نشأت هنا، وأردت أن أترك بصمة تعكس ارتباطي بها،" قال الهاشمي. "هذا المشروع أعطاني الفرصة لتسليط الضوء على تراثها، وطابعها المعماري وجمالها اليومي من خلال الفن."
بدأت رحلة الهاشمي الفنية في سن مبكرة، متقدماً من الرسم بالقلم الرصاص إلى العمل بالفرشاة والألوان وتقنيات الرش، قبل أن يتوسع إلى الأعمال الفنية العامة الكبيرة. يعتقد أن التعبير الفني يعتمد أكثر على الرؤية من الأدوات. "الفن يعتمد على الشخص أكثر من المواد،" قال. "ما يهم هو مدى وضوح الفكرة والعاطفة التي يتم توصيلها."
