نبض الإبداع: شوارع أبوظبي متاحف مفتوحة

في أبوظبي، تجاوز الفن حدود المعارض أو جدران المتاحف وأصبح الآن يعيش في الشوارع والأحياء والأماكن العامة. لقد حولوا زوايا المدينة العادية إلى مشهد بصري يثير الفضول ويبني التواصل. من خلال الجداريات الكبيرة واللمسات الفنية الدقيقة، أصبحت المدينة لوحة حيث تتقاطع الثقافة والهوية والحياة اليومية.

وفقًا لنور شما، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التسويق والاتصال في دائرة البلديات والنقل، فإن المبادرة تستند إلى الاعتقاد بأن الفن يمكن أن يعزز جودة الحياة ويقوي الشعور بالانتماء.

قالت: “أطلقنا أبوظبي كانفس لتحويل الأماكن اليومية مثل المناطق السكنية ومراكز التسوق ومواقف الحافلات إلى تجارب فنية تفاعلية تشجع على التفاعل الهادف والتقدير الثقافي.” وأضافت: “ببساطة، يعكس ذلك إيماننا بالفن كقوة موحدة.”

منذ إطلاقها، تم عرض أكثر من 400 عمل فني في 130 موقعًا في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. ساهم أكثر من 100 فنان إماراتي ومقيم محليًا، حيث قضوا مجتمعين حوالي 17,000 ساعة في مشاريع تغطي ما يقرب من 7,800 متر مربع.