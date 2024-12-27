"ناتشيل": الابتكار في زبدة الجوز الصحية بين لبنان والإمارات
تهتم "لمى أبي مصلح"، المقيمة في دبي، بصحتها وتعهدت بنشر هذه الرسالة من خلال مشروعها ومنتجاته مع والدتها، "رولا عماد"، التي تشرف على عملية إنتاجها أيضاً.
"لمى أبي مصلح"، مؤسسة ومالكة العلامة التجارية الشهيرة "ناتشيل" (Nutshell)، تبلغ 38 عاماً وتحمل الجنسيتين اللبنانية والأيرلندية. وقالت "لمى": "لقد حصلت على درجة البكالوريوس والماجستير في تكنولوجيا الأغذية والإدارة، والتي كانت ذات قيمة لا تقدر بثمن في تطوير منتجاتنا الفريدة. لقد بدأت "ناتشيل" في لبنان في عام 2017 وقررت التوسع في الإمارات العربية المتحدة بداية من القناة عبر الإنترنت. نحن شغوفون بتقديم زبدة الجوز الصحية واللذيذة وإلهام حياة أكثر صحة في سوق الإمارات العربية المتحدة".
و"ناتشيل" هي شركة متخصصة في إنتاج الأطعمة الصحية وتتخصص في إنتاج زبدة الجوز اللذيذة والطبيعية دون استخدام السكريات المكررة أو زيت النخيل أو الإضافات الصناعية. وتشمل مجموعة الشركة الحالية زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وشوكولاتة الطلي، وكل منها مصنوع من مكونات عالية الجودة.
وقد قالت السيدة الستينية "رولا عماد"، الحاصلة على درجة البكالوريوس في التربية: "كان من الطبيعي أن أعمل مع "لمى". لطالما كنت فخورة بحماسها وطموحها، وخاصة في مجال الحياة الصحية. إن المساهمة في أعمالها تسمح لي باستخدام مهاراتي وخبراتي بطريقة جديدة. ورؤية وصفاتنا وتقنية التحميص الخاصة بنا، والاستمتاع بها من قبل الكثير من الناس أمر لا يصدق".
وتؤيد "لمى" وجهة نظر مماثلة وأضافت: "في عام 2019 قررت الاستعانة بوالدتي. كان ولاؤها وإيمانها برؤيتي إلى جانب تفانيها وقدرتها على إنجاز الأمور لا مثيل لها. نجري تجارب مع وصفات مختلفة لزبدة الجوز والوجبات الخفيفة جنباً إلى جنب مع عملائنا ومجموعات التركيز لتطوير منتج غذائي صحي ولذيذ ومطلوب في السوق".
وقدمت "لمى" إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 لأول مرة وأطلقت فرعها الإلكتروني "ناتشيل". وقالت: "لقد كان وقتاً مثيراً مليئاً بالتحديات والفرص. لقد نجحنا في البيع عبر الإنترنت ويمكننا بثقة الانطلاق إلى التجارة التقليدية عندما نجد الشريك المناسب للتوزيع".
اسم العلامة التجارية
تتذكر "لمى" أنها كانت في مطبخ والديها، تقوم بتجهيز أول مرطبان لعينات زبدة الفول السوداني، عندما أدركت الحاجة إلى إيجاد اسم يعكس قيمتها الأساسية المتمثلة في توفير طعام صحي ومغذي لعملائها. وأصبح هذا هوساً يستهلك أفكارها ليلاً ونهاراً.
وخلال إحدى جولات الجري الصباحية التي كانت تقوم بها في جبال لبنان، وجدت "لمى" نفسها تتمتم بكلمات وعبارات تتعلق بالصحة، والمكسرات، والطاقة. كانت غارقة في التفكير لدرجة أنها لم تدرك أنها كانت تتحدث إلى نفسها. وبعد مرور عدد لا يحصى من الأفكار، ظهر اسم أخيراً في ذهنها - "ناتشيل". كان الاسم مثالياً، قصيراً وبسيطاً وسهل التذكر. أحبته أسرتها وأصدقاؤها، وهكذا وُلِدت "ناتشيل".
لقد نجحت العلامة التجارية "ناتشيل" في تحويل زبدة الفول السوداني غير الصحية، والتجارية، والمستوردة إلى بديل مغذي ولذيذ. وتفخر "ناتشيل" بالترويج للفوائد الصحية والاستخدامات الطهوية لزبدة الفول السوداني في منطقة حيث لا تعد أنواع زبدة الفول السوداني جزءاً تقليدياً من المطبخ ولكنها أصبحت جزءاً منه بسبب الطلب المتزايد على الأطعمة النباتية.
كما بدأت "ناتشيل" رحلتها ببيع منتجاتها عبر التجارة الإلكترونية واكتسبت زخماً وجذبت اهتمام العملاء ومتاجر البقالة. تلتزم "ناتشيل" بالاستدامة واتخذت خطوة أولى مهمة من خلال تعبئة زبدة الجوز في أوعية زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. تلتزم "ناتشيل" بالابتكار المستمر وتحسين منتجاتها وعملياتها ونموذج أعمالها لتوفير أفضل خدمة ممكنة لعملائها والمساهمة في نمو صناعة الأغذية النباتية.
الابتكار
تم إنشاء "ناتشيل" نتيجة لخبرة "لمى" الشخصية كعداءة وشغفها بالأطعمة الصحية الطبيعية. كانت "لمى" متحمسة لإنشاء منتج يوفر للمستهلكين بديلاً عالي الجودة لزبدة الفول السوداني التجارية المتوفرة في السوق. لقد لاحظت الطلب المتزايد على الأطعمة النباتية ورأت فرصة لتلبية احتياجات سوق متنامية مع توفير خيار مغذي ولذيذ يتم إنتاجه محلياً.
وكانت "لمى" عازمة على تغيير المفهوم الخاطئ بأن الطعام الصحي غير شهي وغير لذيذ من خلال ابتكار منتج ليس صحياً فحسب، بل وممتعاً للاستهلاك أيضاً. استخدمت خلفيتها كعالمة أغذية حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير لتحويل منتج غير صحي إلى بديل مغذي ولذيذ. صرّحت "لمى": "كان العمل مع "رولا" رحلة مذهلة. لدينا فهم عميق وثقة في بعضنا البعض، وهو أمر بالغ الأهمية في أي عمل تجاري. لدينا أيضاً مجموعات مهارات تكميلية تجعلنا فريقاً قوياً. يسمح لي دوري بتحديد استراتيجية "ناتشيل" والتركيز عليها بينما تسمح لي خلفيتي في تكنولوجيا الأغذية بالتركيز على أبحاث وتطوير المنتجات وأنظمة إدارة سلامة الأغذية. تتمتع "رولا" بموهبة طبيعية في تقدير الطهي وقدرة فطرية على تحديد وتمييز مجموعات النكهات المعقدة التي تعد ضرورية للإشراف على الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نتشارك في فهم عميق وبديهي لبعضنا البعض يتجاوز الكلمات. لقد خلق هذا مساحة آمنة حيث يمكنني أن أكون ذاتي الحقيقية، مع العلم أنني مفهومة ومدعومة بالكامل".
ونسبت عالمة الأغذية نجاحها أيضاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. "إذا نجح منتج في الإمارات العربية المتحدة، فسينجح في أي مكان في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد وفرت ثقافة الدولة المتنوعة والترحابية، إلى جانب تركيزها القوي على ريادة الأعمال والأمن الغذائي، البيئة المناسبة لنا للبدء والنمو. كما استفدنا أيضاً من البنية التحتية الممتازة في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الحكومية الداعمة لتوسيع "ناتشيل"."
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمعايير عالية لسلامة وجودة الغذاء، وعندما تجتاز هذه المعايير فإن هذا يعني أن الشركة تتمتع بالموثوقية والنجاح حقاً. وأوضحت "لمى": "يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك قطاعاً ديناميكياً وتنافسياً للغاية ويتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات المستهلكين وأحدث الاتجاهات، وبالتالي فإن صقل وتحسين استراتيجيتك ومهاراتك لتلبية احتياجات هذا السوق أمر بالغ الأهمية ويشكل تعلماً في حد ذاته".
تستخدم "ناتشيل" عملية تحميص خاصة للمكسرات تعمل على تعزيز نكهتها الطبيعية. واختمت "لمى" حديثها قائلة: "منتجاتنا خالية من زيت النخيل والسكر المكرر مما يجعلها بديلاً صحياً ولذيذاً أكثر من زبدة المكسرات التقليدية. إنها رائعة لتناول الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة وقبل/بعد التمرينات الرياضية نظراً لاحتوائها على الألياف والدهون الصحية وبروتينات. في نوفمبر 2024، أتيحت الفرصة لشركة "ناتشيل" للمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للأغذية كجزء من وفد لبناني".
نصائح للعائلات التي تعمل معاً
● الخبرة: تأكد من أن أحد أفراد الأسرة لديه مجموعة المهارات والخبرة ذات الصلة بالوظيفة.
● التواصل المفتوح: يعد التواصل الواضح والصادق أمراً ضرورياً. ومن المهم تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح منذ البداية.
● التعامل باحترافية واحترام: يمكن أن تكون الحدود غير واضحة في بعض الأحيان، لذا فإن العودة إلى الدور الذي يلعبه كل فرد هو أمر أساسي ويضمن فصل العلاقات الأسرية عن العمل.
● الرؤية المشتركة: إن وجود رؤية مشتركة وشغف تجاه العمل يساعد الجميع على البقاء مركزين وشغوفين.