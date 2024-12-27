"ناتشيل": الابتكار في زبدة الجوز الصحية بين لبنان والإمارات

وكانت "لمى" عازمة على تغيير المفهوم الخاطئ بأن الطعام الصحي غير شهي وغير لذيذ من خلال ابتكار منتج ليس صحياً فحسب، بل وممتعاً للاستهلاك أيضاً. استخدمت خلفيتها كعالمة أغذية حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير لتحويل منتج غير صحي إلى بديل مغذي ولذيذ. صرّحت "لمى": "كان العمل مع "رولا" رحلة مذهلة. لدينا فهم عميق وثقة في بعضنا البعض، وهو أمر بالغ الأهمية في أي عمل تجاري. لدينا أيضاً مجموعات مهارات تكميلية تجعلنا فريقاً قوياً. يسمح لي دوري بتحديد استراتيجية "ناتشيل" والتركيز عليها بينما تسمح لي خلفيتي في تكنولوجيا الأغذية بالتركيز على أبحاث وتطوير المنتجات وأنظمة إدارة سلامة الأغذية. تتمتع "رولا" بموهبة طبيعية في تقدير الطهي وقدرة فطرية على تحديد وتمييز مجموعات النكهات المعقدة التي تعد ضرورية للإشراف على الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، نتشارك في فهم عميق وبديهي لبعضنا البعض يتجاوز الكلمات. لقد خلق هذا مساحة آمنة حيث يمكنني أن أكون ذاتي الحقيقية، مع العلم أنني مفهومة ومدعومة بالكامل".