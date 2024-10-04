ميرنا الهلباوي: من الصحافة إلى الأدب والعمل الإنساني

"كان نجاح رواية 'كونداليني' سبباً في سرعة توجه منتجي الأفلام لتحويلها إلى فيلم سينمائي. وعندما سألت مجلة ويكند ميرنا عن مدى مشاركتها في كتابة السيناريو، قالت إنها كانت محدودة للغاية. وأضافت: 'بصراحة، لم أكن متورطة بشكل كبير، لكن بعد التوقيع، حرصت على الجلوس مع المنتج والمخرج لأشاركهما رؤيتي العامة للفيلم. ومع ذلك، يجب على الروائية أن تدرك أنه بمجرد وصول الكتاب إلى أيدي المنتجين، لا يعود لدينا الكثير لنضيفه، لأنك الآن تتعامل مع رؤية الإنتاج، رؤية المخرج، وحتى رؤية الممثلين. لم يعد الأمر يتعلق بك وحدك كما كان الحال في الرواية. لكنني آمل الأفضل، وأنا واثقة أن فريق الفيلم سيبذل قصارى جهده لصنع فيلم رائع.'"