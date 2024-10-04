ميرنا الهلباوي: من الصحافة إلى الأدب والعمل الإنساني
ميرنا الهلباوي صحفية وكاتبة ومقدمة برامج صوتية وناشطة مصرية. وهي مؤسسة (كونكتنغ هيومانيتي) ، وهي منظمة غير ربحية تساعد الناس في غزة على استعادة الوصول إلى الإنترنت باستخدام شرائح (أي سيم) المتبرع بها. تم ترشيحها لجائزة الصحافة العربية في عام 2016. نُشرت روايتها الأولى، "مر مثل القهوة، حلو مثل الشوكولاتة"، في عام 2018. كما استضافت بودكاست هيلبنغ.
"بدأت ميرنا مسيرتها المهنية كصحفية تغطي مجالات الأخبار والسياسة والمجتمع، وأحياناً مواضيع أسلوب الحياة. لكن مهارتها الأبرز كانت في إجراء مقابلات حصرية مع شخصيات عامة دولية، من بينها مقابلتها مع "فينتون سيرف"، أحد رواد الإنترنت، والتي ساهمت في ترشيحها ضمن القائمة القصيرة لجائزة الصحافة العربية عام 2016، حيث حازت على المركز الثاني."
وتوضح ميرنا أنها كانت أيضاً "أول صحفية في العالم تجري مقابلة مع "جيمس إمبوكو"، رئيس تحرير مجلة "نيوزويك" بعد أن اتخذ القرار الثوري بإعادة طباعتها".
"في عام 2016، استقالت ميرنا أيضاً من منصبها كمديرة تحرير للمجلة التي عملت فيها لمدة ست سنوات. تتذكر هذا الشعور بالفراغ، قائلة: 'كان الفراغ ناتجاً عن عدم القيام بأي شيء، وعدم كتابة أي شيء، بعد سنوات من الكتابة اليومية في مجال الصحافة. نصحني أحد أفضل أصدقائي بالتغلب على هذا الفراغ من خلال الكتابة عن رحلاتي الفردية؛ فقد كنت أعود دائماً من رحلاتي بالكثير من القصص.'"
"كنت أسافر بمفردي كثيراً، ومع كل رحلة، كنت أعود محملة بالقصص، فقررت أن أبدأ في كتابتها. أرسلت تلك القصص إلى كل دار نشر استطعت العثور على بريدها الإلكتروني، ولحسن الحظ، لاقت الفكرة استحسان إحدى أكبر دور النشر العربية، دار الكرمة. حدث ذلك عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري. كتبت منشوراً طويلاً بمناسبة عيد ميلادي باللغة العربية الفصحى، وسرعان ما انتشر بشكل واسع. وهكذا بدأت رحلتي."
"خلال فترة كتابة كتابها الأول، بدأت ميرنا العمل كمذيعة في إذاعة (إن آر جي). وعندما سُئلت عن 'التحول' في مسيرتها المهنية، قالت: "أنا شغوفة بالإعلام بشكل عام، لكن شغفي الأكبر، منذ طفولتي، كان دائماً الكتابة والقراءة. [هذه التجربة الإذاعية] ليست قفزة كبيرة بالنسبة لي، بل على العكس، هو مسار منطقي تماماً أن أكون هنا.'"
"أرادت ميرنا أن يكون كتابها الأول مجموعة من القصص القصيرة، لكن ناشرها رأى أنه سيكون أفضل كرواية، وفي النهاية كانت ردود الفعل ساحقة؛ حيث حقق الكتاب نجاحاً كبيراً. تلقت الرواية مزيجاً من ردود الفعل الإيجابية والسلبية. وفقاً لميرنا، 'الجانب الإيجابي هو أن الناس تفاعلوا مع القصص وأحبوا الطريقة التي عبرت بها عن مشاعري. أما الجانب السلبي، فتمثل في عدم قدرة البعض على تصنيفها كرواية تقليدية.'"
"إن الضغط الناجم عن محاولة إنتاج رواية تضاهي مستوى روايتك الأولى يمثل تحدياً يواجهه العديد من الكتاب. ومع ذلك، فإن هذا الشعور لا يقتصر على العمل الأول فقط، كما توضح ميرنا: 'إنه شعور مستمر لأن الحفاظ على الاتساق يتطلب منك أن تكون أفضل مع كل كتاب. نُشر كتابي الثاني بعد عامين، واستلهمته خلال زيارتي لمومباي في الهند.'"
"'كونداليني'، كتاب ميرنا الثاني، يعكس العديد من جوانب حياتها. تقول ميرنا: 'كل كتاب يحتوي على جزء مني ومن حياتي.' جاءت الفكرة بعد حضورها أول ورشة عمل ليوجا كونداليني، وبعدها قامت بزيارة مومباي. وتضيف: 'أتمنى لو أستطيع أن أشرح كيف يعمل عقلي في تجميع الأفكار والوصول إلى الفكرة النهائية، لكنني حتى الآن لا أعلم كيف يحدث ذلك. إنه ببساطة يحدث تلقائياً، وكأنه محض صدفة.'"
"كان نجاح رواية 'كونداليني' سبباً في سرعة توجه منتجي الأفلام لتحويلها إلى فيلم سينمائي. وعندما سألت مجلة ويكند ميرنا عن مدى مشاركتها في كتابة السيناريو، قالت إنها كانت محدودة للغاية. وأضافت: 'بصراحة، لم أكن متورطة بشكل كبير، لكن بعد التوقيع، حرصت على الجلوس مع المنتج والمخرج لأشاركهما رؤيتي العامة للفيلم. ومع ذلك، يجب على الروائية أن تدرك أنه بمجرد وصول الكتاب إلى أيدي المنتجين، لا يعود لدينا الكثير لنضيفه، لأنك الآن تتعامل مع رؤية الإنتاج، رؤية المخرج، وحتى رؤية الممثلين. لم يعد الأمر يتعلق بك وحدك كما كان الحال في الرواية. لكنني آمل الأفضل، وأنا واثقة أن فريق الفيلم سيبذل قصارى جهده لصنع فيلم رائع.'"
"يتم حالياً ترجمة كتاب 'كونداليني' إلى اللغة الفرنسية، وتقول ميرنا إنه سيكون متاحاً في مكتبات فرنسا بحلول الربع الأول من عام 2025. وتضيف: 'أعتقد أن كتاباتي يمكن أن تكون ذات صلة عالمية، وليس فقط بالعالم العربي. ومع ذلك، فأنا متأثرة جداً بثقافة العالم العربي، وأرى أن منح الناس فرصة للاطلاع على ثقافتنا من خلال كتاب هو أمر يستحق الإعجاب.'"
"وتضيف: 'في الأيام الخوالي، كنا نتعرف على الثقافتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الأدب والتعليم. ورغم أننا لم نكن قادرين على فهم بعض جوانب ثقافتهما، إلا أننا كنا نستمتع بها. أعتقد أن فن الكتابة لا يواجه أي حواجز ثقافية على الإطلاق. وفي النهاية، نحن جميعاً متشابهون؛ فالبشر يمرون بنفس المراحل مع اختلافات بسيطة هنا وهناك.'"
"في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتجهت ميرنا نحو نشاط أطلقت عليه خدمة (أي سيمز eSIMS) في غزة، بعد أول انقطاع لخدمات الاتصالات والوصول إلى الإنترنت في 27 أكتوبر/تشرين الأول. تتذكر ميرنا قائلة: 'جاءت الفكرة من مشاعر الغضب والاستياء، لأنني شعرت بالعجز الشديد إزاء قتل الناس وعزلهم، وعدم قدرتهم حتى على مشاركة الحقيقة حول ما يحدث. الدعم الوحيد الذي حصلت عليه جاء من الجهود الدولية التي بذلها الناس العاديون من جميع أنحاء العالم، الذين تبرعوا ببطاقات أي سيمز.'"
"حتى يومنا هذا، تم إرسال حوالي 400 ألف بطاقة أي سيم. تقول ميرنا: 'على الرغم من أن (كونكتنغ هيومانيتي) أصبحت حركة دولية وعالمية، إلا أننا لا نزال مجموعة تطوعية صغيرة، لذلك نطلب فقط من الناس التبرع ببطاقات أي سيم. نحن نعمل على تأسيس (كونكتنغ هيومانيتي) كمنظمة غير حكومية رسمية، لأننا لا نقبل التبرعات النقدية، حيث إن قبول الأموال واعتبارها كيان غير قانوني. نحن نقبل فقط التبرعات ببطاقات (أي سيم) حتى الآن. إن تأسيس المنظمة غير الحكومية سيمنحنا المزيد من الحرية في خيارات التبرع لدينا.'"
تم الاعتراف بعمل ميرنا في مشروع (كونكتنغ هيومانيتي) ومنحها جائزة من (مؤسسة الحدود الإلكترونية). وعندما سألناها عن كيفية ترشيحها، أجابت بأنها كانت مفاجأة بالنسبة لها: "لقد فوجئت عندما تلقيت رسالة بريد إلكتروني من المؤسسة تخبرني بالترشيح. إنه لشرف عظيم أن يُعترف بي من قبل مؤسسة خاضت معارك نبيلة على مدار الثلاثين عاماً الماضية من أجل حرية التعبير وأهمية الوصول المجاني إلى الإنترنت.'"
وتضيف: "هذا الترشيح يعني الكثير بالنسبة لي على المستوى الشخصي باعتباري امرأة من العالم العربي وأول امرأة تفوز بهذه الجائزة، وأيضاً باعتباري كاتبة لم تكن لديها أي خلفية تقنية قبل حركة ربط البشرية. وعلى مستوى الفريق، إنه لشرف كبير أن يتم الاعتراف بجهودك بعد عام من العمل المتواصل".
"قد يزعم البعض أن النشاط قد يؤثر على مسيرة الكاتب، لأنه يستغرق وقتاً طويلاً وقد ينفر أولئك الذين لا يشاركونه وجهات نظره. ومع ذلك، ميرنا سريعة في الرد وتقول إنها لا تخشى المقاطعة على الإطلاق. تقول: 'الفرنسيون - إذا كنا نتحدث هنا عن الترجمة الفرنسية لكتاب كونداليني - كانوا دائماً داعمين لمشروع (كونكتنغ هيومانيتي) من خلال التبرعات والتضامن مع القضية، عبر احتجاجاتهم. أعتقد أيضاً أن أوروبا تسوق نفسها دائماً على أنها أرض حرية التعبير، أليس كذلك؟'"
"تتجاوز أعمال ميرنا الإعلامية الصحافة المطبوعة، حيث تولت مؤخراً تقديم فيلم وثائقي عن مصر لهيئة الإذاعة البريطانية. وتوضح ميرنا دوافعها وراء هذا المشروع قائلة: 'كان الكشف عن الجانب المظلم والقبيح لصناعة فاخرة مثل العطور أمراً مغرياً للغاية، خاصة لأنه مرتبط بشكل مباشر ببلدي وشعبي الذي يعاني في ظل ازدهار الشركات العملاقة. لذا، عندما تواصلت معي هيئة الإذاعة البريطانية للاستفادة من خبرتي في الصحافة، لم يكن أمامي خيار سوى قبول العمل في هذا المشروع. كان أحد أفضل المشاريع التي عملت عليها.'"
جيل من كل المهن
وعندما سُئلت ما الذي يلفت انتباهها أكثر – العمل الإنساني، أم الإعلام، أم كتابة الروايات؟ أجابت ميرنا: "كل ذلك. أنا مثل اللغز، كل واحد منهم يكمل ويثري شخصيتي بطريقة ما".
"في عالم سريع الخطى، حيث يقرأ الناس أقل، يحتاج المؤلفون إلى بذل المزيد من الجهود للبقاء على صلة بجيل يفضل التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من قراءة الكتب. ومع ذلك، تعتقد ميرنا: 'نحن بحاجة إلى الكتب، نحن بحاجة إلى أي شيء يمكن أن يساعدنا في التهدئة قليلاً حتى نتمكن من التقاط أنفاسنا.'"
وتعتقد أيضاً أن أفراد الجيل الأصغر سناً يمسكون بهواتفهم أكثر من الكتب لأنهم "لا يستطيعون العثور على كتاب يمكن أن يكون ذا صلة بهم. تسعين بالمائة من قرائي من الجيل الأصغر سناً وأنا معجبة جداً بآرائهم ومراجعاتهم، وأتعامل معهم على محمل الجد".
تكتب ميرنا حالياً روايتها الجديدة، والتي ستكون رواية تاريخية. تقول: "كنت أبحث في هذا المشروع على مدار السنوات الأربع الماضية. لقد استغرق الأمر الكثير من الجهد في مرحلة ما قبل الكتابة. أنا أستغرق وقتاً في كتابته لأن هذه القصة عزيزة جداً على قلبي. لكنني أعتقد أنه قد يتم نشرها في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025".
لا تزال ميرنا تستكشف هذا النوع من الأدب، لكنها تقول: "ما لا يتغير أبداً عني هو أسلوبي في الكتابة، لقد قيل لي إنني أستطيع وصف مشاعر وعواطف الناس القاسية وغير المعلنة بسهولة".