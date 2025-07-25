موضة صيف 2025: الصنادل لا غنى عنها

منذ ذلك الحين، ركزت برادا وديور وغيرهما على صنادل الصيف، متجاوزين بذلك حدود ما قد يدفعه المستهلكون مقابل أحذية - نظريًا - تتحمل الرمال والبحر ومشاهد المعالم السياحية. عندما تدفع أكثر من 7000 درهم، أتساءل عن كمية الرمال التي ترغب بها في صنادلك. مع ذلك، في حين تعاونت هافاياناس مع علامات تجارية مثل دولتشي آند غابانا وجيجي حديد وزارا، إلا أن الصنادل البسيطة لم تحقق بعد رواجًا كقباقيب هيرميس "كوس". هذا الصيف، لا يزال تأثير الموضة على أحذية العطلات مستمرًا. من الصنادل ذات الكعب العالي إلى إحياء أحذية الجيلي من الثمانينيات، حان الوقت لاختيار أحد الجانبين في مسابقة صنادل الصيف.