موضة صيف 2025: الصنادل لا غنى عنها

في السابق، كان كل ما تحتاجينه في حقيبة سفرك هو زوج من أحذية الإسبادريل (أصدقائي الإسبان الأنيقون لا يرتدون إلا أحذية كاستانير) وبعض أحذية هافاياناس. صيف ٢٠٢٥؟ ليس كثيرًا. منذ ظهور صنادل كلوي "وودي" في الأيام المظلمة والميتة للجائحة عام ٢٠٢١، عندما كنا نتوق إلى الحرية والراحة، شهدت صنادل الصيف تطورات أكثر من حامل بطاقة سكاي واردز بلاتينيوم من طيران الإمارات.
في نفس الوقت تقريبًا الذي أعاد فيه فيلم "وودي" البوهيمية إلى الواجهة، سيطرت الصنادل الطبية من شانيل على خزائن الملابس بعد الإغلاق بفضل اندماجها بين الموضة والوظيفة (وسعرها المرتفع المناسب الذي يستحق التسوق).
منذ ذلك الحين، ركزت برادا وديور وغيرهما على صنادل الصيف، متجاوزين بذلك حدود ما قد يدفعه المستهلكون مقابل أحذية - نظريًا - تتحمل الرمال والبحر ومشاهد المعالم السياحية. عندما تدفع أكثر من 7000 درهم، أتساءل عن كمية الرمال التي ترغب بها في صنادلك. مع ذلك، في حين تعاونت هافاياناس مع علامات تجارية مثل دولتشي آند غابانا وجيجي حديد وزارا، إلا أن الصنادل البسيطة لم تحقق بعد رواجًا كقباقيب هيرميس "كوس". هذا الصيف، لا يزال تأثير الموضة على أحذية العطلات مستمرًا. من الصنادل ذات الكعب العالي إلى إحياء أحذية الجيلي من الثمانينيات، حان الوقت لاختيار أحد الجانبين في مسابقة صنادل الصيف.
كلوي، ملكة الأناقة الصيفية (وأُتوّج لوي ملكًا)، تُبدع في كل صندل من صنادل هذا الموسم، إن صح التعبير. الأول، الذي نُطلق عليه اسم "شبشب الموضة"، يُمكن وصفه حرفيًا، كما هو الحال مع صندل "إيسلا" من كلوي بكعب 95 مم. قاعدة من الحبال مستوحاة من أحذية الإسبادريل تُثبّت شريطًا كروشيهيًا عند الأصابع، يبدو مناسبًا (طالما أن هذا الجزء لا يتضمن شوارع مرصوفة بالحصى، أو مطاردة أطفال صغار، أو الاستيلاء على آخر سرير شمسي).
لجميع أنشطة الصيف الأخرى، يُعدّ حذاء "إيسلا" أناقة هذا الصيف. إذا كنتِ تُفضّلين العملية، فأقترح عليكِ صندل "بايكر" ذو الأربطة من Alaïa. لن يُسبب لكَ هذا الحذاء ذو الأربطة المصنوع من الجلد السويدي الناعم أي احتكاك أثناء النزهات الحارة، بينما ستُضفي التفاصيل المرصّعة بالمسامير لمسةً من الرقيّ على فساتين الصيف الأنيقة. إذا كان أسلوبكِ الصيفي أقرب إلى أسلوب مارجوت روبي (أنا فقط؟)، فإن إضافة زوج من هذه الأحذية سيُزيل أي أثر لأسلوب كوستا ديل كوسبلاي.
لإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة، صنادل "جولييت" بنقشة جلد الثعبان من أمينة معادي، تتميز بكعب مرتفع قليلاً بارتفاع 45 مم وتصميم أنيق، مما يجعلها مثالية مع الجينز في وقت لاحق من العام، كما أنها مثالية مع ملابس الشاطئ اليوم. إذا كنتِ من متابعي صور إنستغرام أحادية اللون وغير مشبعة، فهذه الصنادل هي الخيار الأمثل لكِ.
على الجانب الآخر، ولإطلالة ساحرة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، تُزيّن صنادل "أندر ووتر باروكو لا ميدوسا" من فيرساتشي - لا تترددوا في قول ذلك بعد غداء طويل في لا جيريت - وشاح معقود بنقوش صدف ومرجان ونجم البحر. اختاروا ارتفاع الكعب، أو الإكسسوارات، أو الجلد الفاخر، أو ربطة الوشاح الحريرية - كل ذلك يُضفي لمسةً فاخرة على شبشب الصيف. وربما يُنصح بأخذ بعض أحذية هافاياناس الأصلية كبديل.
ألقِ اللوم على لابوبس، لكن الحنين للماضي يغمر خزانات الملابس هذا الصيف. لا أتذكر متى ارتديتُ آخر حذاء جيلي، لكن العقد بدأ بالتأكيد بـ ١٩، وانتهى في مكان ما في الثمانينيات. ونظرًا لانتشار أحذية كروكس، أعتقد أنها كانت مسألة وقت فقط قبل أن يقرر أحدٌ ما، في عالم الموضة، أن الأحذية الأصلية سهلة التنظيف (هيا بنا نتخلص من انسكاب الآيس كريم)، والمضادة للماء (وهي مفيدة إذا كان الخروج إلى الصنبور يتطلب اجتياز الصخور)، والألوان النيونية (إنها تُضفي لمسةً احتفاليةً على إيبيزا) قد تأخرت كثيرًا في العودة إلى الأضواء.
في محاولةٍ للتحوط من جدل الشبشب المناسب للكبار مقابل نزوات الطفولة، تُعلن كلوي هيمنتها على عالم الأحذية بأحذية جيلي بجزء علوي شفاف بلون الباستيل وكعب صدفي. إنها بالتأكيد أكثر أناقةً من أي حذاء ارتديته في الثمانينيات. أقرب إلى صنادل لوفلر راندال المسطحة ذات الإبزيم السميك، والتي تُشبه قطعتي المفضلة في عطلات الصيف في الثمانينيات. ما افتقرت إليه نسختي، للأسف، هو تفاصيل أحجار الراين ولمسة نهائية من المطاط اللامع. كانت لويز، البالغة من العمر ثماني سنوات، ستُحبها. أما لويز، البالغة من العمر ستة وأربعين عامًا، فهي غير مقتنعة تمامًا بأنها مستعدة لهذا الجيلي.
لطالما كانت صنادل Ancient Greek، العلامة التجارية المفضلة لديّ في الصيف، والتي تجاوزت الأربعين، مريحة وأنيقة. أرتدي أحذية "Eleftheria" الجلدية المسطحة المضفرة من هذه العلامة، لكنها أضافت أيضًا قسمًا للأحذية المزخرفة إلى مجموعتها لصيف 2025، يضم كل شيء من الأحذية الخشبية ذات القاعدة الخشبية إلى الأحذية البلاستيكية المجنحة على طراز هيرمس، إلهة الأولمب.
أخيرًا، لامست حقيبة "ذا جيلي" من جيمي تشو روحي وأنا في الثامنة من عمري، وأضافت إليها حزام ماري جين مزينًا بأحجار الراين، ونفذت بألوان الباستيل الزاهية. دلو ومجرفة اختياريان.