موضة جمال عيد 2026: "اللمسة الناعمة" الفخامة الجديدة في دبي

مع حلول مناسبة احتفالية أخرى، نجد أنفسنا، بشكل شبه غريزي، نتصفح خلاصات إنستغرام الخاصة بنا، ونحفظ برنامجًا تعليميًا سريعًا لمكياج العيون لتجربته أو نلتقط لقطة شاشة لروتين آخر للعناية بالبشرة من خمس خطوات يعدنا بتلك الإشراقة النهائية.
ولكن مع اقتراب عيد الفطر هذا العام، يبدو أن هناك تحولًا ملحوظًا في كيفية التعامل مع اتجاهات الجمال في جميع أنحاء دبي. فبدلاً من مطاردة الاتجاهات في الوقت الفعلي، يتجه الناس نحو الروتين الذي يبدو عمليًا، والأهم من ذلك، مستدامًا خلال أيام الاحتفال الطويلة والمليئة. لم تعد البشرة تُغطى بمنتجات المكياج الثقيلة، بل يتم تحضيرها وتعزيزها بمهارة للحصول على تلك الإشراقة الطبيعية.
لفهم ما’ يدفع هذا التحول، تحدثنا إلى ثلاثة خبراء في مجال العناية بالبشرة والمكياج ونمط الحياة لتفكيك اتجاهات جمال العيد التي تشكل عام 2026.
يبدأ الروتين قبل وقت طويل من دخول المكياج إلى الصورة. جمال العيد هذا العام متجذر في العناية بالبشرة المصممة للأداء تحت الضغط، سواء كان ذلك’ حرارة أو رطوبة أو ساعات طويلة من التواصل الاجتماعي، دون إرهاق البشرة. ينصب التركيز على الروتين الفعال وغير المعقد، مما يسمح للبشرة بالبقاء متوازنة وقابلة للتنفس طوال اليوم.
“خلال احتفالات العيد في حرارة دبي'، يكمن السر في روتين مبسط لا يساوم على النتائج،” تقول زهرة أفشار، مديرة الأمراض الجلدية والتجميل وطول العمر في ليدر هيلث كير. “أوصي بالبدء بمنظف لطيف، خفيف الوزن وفعال في الوقت نفسه، يزيل الزيوت والشوائب دون الشعور بالجفاف وعدم الراحة الذي يمكن أن يجعل البشرة تتفاعل خلال الاحتفالات.”
بدلاً من وضع طبقات متعددة من المنتجات الثقيلة، ينصب التركيز على التركيبات التي تعمل كمزيج متعدد الأغراض. “تابعي ذلك بسيروم مستهدف مثل iS Clinical’s Pro-Heal Serum Advance+، الذي يجمع بين فيتامين C وفيتامين E ومستخلص أوراق الزيتون لتفتيح البشرة،” تضيف.
“اختتمي بـ SPF 50+ لحماية من الأشعة فوق البنفسجية طوال اليوم. الجمال هو أن هذه المنتجات تعمل معًا بسلاسة دون إثقال البشرة، حتى خلال أيام الاحتفال الطويلة،” تقول أفشار.
لم يعد التوهج الذي يحدد جمال العيد في عام 2026 مقتصراً على الهايلايتر أو فلاتر وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح مدفوعاً بشكل متزايد بالمكونات التي تعمل تحت السطح. هناك وعي متزايد بما يدخل في العناية بالبشرة وكيف يمكن لبعض المكونات النشطة أن توفر إشراقاً فورياً ونتائج طويلة الأمد.
إلى جانب تقنية فيتامين سي القديمة الجيدة، تكتسب المكونات الأحدث اهتمامًا لفوائدها المتعددة الوظائف. “Copper Tripeptide-1 هو مكون آخر يكتسب زخمًا حقيقيًا،" ويضيف أفشار. "إنه عامل نمو لا يوفر تأثيرات نفخ فورية فحسب، بل يدعم أيضًا صحة الكولاجين على المدى الطويل، مما يجعله مثاليًا للحصول على مظهر مشرق في العيد والحفاظ على هذا التوهج بعد ذلك."
إذا كانت العناية بالبشرة تقوم بالعمل الشاق، فإن المكياج في هذا العيد يتخذ نهجًا أكثر سهولة. هناك ابتعاد واضح عن الإطلالات المنحوتة بشكل مبالغ فيه وذات التغطية العالية نحو شيء أكثر نعومة وإشراقًا وقابلية للتكيف عبر الإعدادات المختلفة.
“في هذا العيد، أرى تفضيلاً قويًا للإطلالات الناعمة والمشرقة،” تقول سارة سايا، فنانة المكياج الشهيرة المقيمة في دبي، والتي عملت مع أمثال لاعب الكريكيت الهندي فيرات كولي والممثلة أنوشكا شارما. “يتجه العملاء نحو بشرة نضرة ومتوهجة مقترنة بعيون محددة بلطف وألوان محايدة تبدو أنيقة واحتفالية دون مبالغة.”
في الوقت نفسه، لا تزال طبيعة العيد الاحتفالية تترك مجالاً للدراما الخفية. “العيد هو أيضًا وقت للاحتفال، لذلك يضيف الكثير من الناس عنصرًا مميزًا خفيًا، سواء كان ذلك عينًا محددة بشكل أوضح قليلاً، أو لمسة من اللمعان على الجفون، أو لون شفاه أغنى لتجمعات المساء.”
مع امتداد الاحتفالات غالبًا من الزيارات الصباحية إلى التجمعات الليلية المتأخرة، أصبح طول الأمد عاملاً حاسمًا في كيفية التعامل مع المكياج.
“يعود طول الأمد حقًا إلى تحضير البشرة وتقنيات الطبقات،” تشرح سايا. “أوصي دائمًا بالبدء ببشرة مرطبة جيدًا، يليها برايمر خفيف الوزن لإنشاء قاعدة ناعمة.”
بدلاً من وضع طبقات سميكة، ينصب التركيز على البناء التدريجي. “يساعد استخدام طبقات رقيقة من المنتجات بدلاً من التطبيق الكثيف على بقاء المكياج طازجًا لفترة أطول. أقترح أيضًا تثبيت المناطق الرئيسية مثل منطقة T بمسحوق تثبيت ناعم والانتهاء برذاذ تثبيت لتثبيت كل شيء في مكانه.”
بصريًا، يتميز جمال العيد هذا العام بدرجات ألوان دافئة ومألوفة وتناسب الجميع. بدلاً من الألوان الجريئة والتجريبية، ينصب التركيز على الظلال التي تعزز الملامح الطبيعية. تقول سايا: “أرى درجات ألوان دافئة جميلة مثل الذهبي الناعم، والبرونزي، ودرجات الوردي، واللمعان الشامباني الرقيق التي تكمل الأزياء الاحتفالية بشكل مثالي.”
هذه الألوان مناسبة بشكل خاص للبشرة المتنوعة في المنطقة. تضيف: “تميل الألوان البرونزية الدافئة ودرجات الطين والبني الغني إلى إكمال ألوان البشرة العربية والجنوب آسيوية بشكل جميل، بينما تساعد اللمسات النهائية اللامعة على إبراز الدفء والعمق الطبيعي للبشرة،” مشيرة إلى أن تكييف الاتجاهات العالمية مع ألوان البشرة المحلية هو المفتاح.
بالنسبة لأورنينا يوسف، مؤثرة الجمال وأسلوب الحياة المقيمة في دبي، يبدأ جمال العيد قبل يوم العيد نفسه بوقت طويل. تقول: “قبل العيد بحوالي أربعة أيام، أزور عيادتي عادةً لإجراء علاجات العناية بالبشرة التي أقوم بها عادةً للتأكد من أن بشرتي تبدو منتعشة ومتوهجة. كما أركز على الترطيب وشرب الإلكتروليتات والعناية الإضافية ببشرتي.”
تقول يوسف إن الإطلالة الناعمة والمشرقة هي بالتأكيد المزاج السائد في هذا العيد. “شخصياً، أميل دائماً إلى المظهر الطبيعي جداً. بشرة متوهجة، ألوان دافئة، شفاه لامعة وشعر أنيق. أحب استخدام بعض التقنيات الدقيقة لتعزيز ملامحي مع الحفاظ على مظهري الطبيعي.”
يلعب العطر أيضاً دوراً رئيسياً في إكمال الإطلالة. “أحب اختيار عطر يدوم طويلاً، عادةً ما يكون شيئاً مسكياً قليلاً يناسب أجواء دبي ويدوم بشكل جميل طوال اليوم.”
تحول آخر مميز هذا العام هو التأثير المتزايد لعلامات الجمال الإقليمية التي تفهم وتحتفي بملامح الشرق الأوسط. هناك ميل أقوى نحو دعم العلامات التجارية التي تبدو ذات صلة ثقافياً مع تقديم جودة تنافسية عالمياً.
تقول يوسف: “أحب دعم علامات الجمال الإقليمية مثل Huda Beauty و By Mina Al Sheikhly و Hindash Cosmetics، فهي تفهم أسلوب جمالنا وتحتفي بملامح الشرق الأوسط بشكل جميل.”
وتضيف: "أحب مزج Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation مع أحمر شفاه كلاسيكي من Huda Beauty وبلاشر ناعم أو ظلال عيون من Hindash Cosmetics، وأنهي الإطلالة بعطر جميل مثل Kayali Vanilla 28 Eau de Parfum."
في النهاية، ما يربط هذه الاتجاهات معاً هو تحول أعمق في كيفية فهم الجمال في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد الأمر يتعلق بالمظهر فقط، بل يتعلق بخلق شعور بالراحة والثقة والارتقاء يدوم إلى ما بعد اليوم نفسه.
يقول أفشار: “العلامات التجارية الأكثر أصالة خلال العيد تضع العناية بالبشرة كطقس مقصود للعناية الذاتية وتجديد الروح.” “ما يلقى صدى لدى مرضاي هو العلامات التجارية التي لا تعقد الأمور كثيراً."