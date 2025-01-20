موسم مليء بالفعاليات الترفيهية والطهوية بدبي

في يناير، يمكنك الهروب إلى نادي "ريفا بيتش" في نخلة جميرا، حيث يمتزج الاسترخاء والترفيه والتذوق مع إطلالات خلابة على الشاطئ. يمكن لسكان نخلة جميرا الاستمتاع بخصم 50% على قائمة الطعام كل يوم اثنين، بينما يقدم يوم السيدات دخولاً حصرياً إلى الشاطئ مقابل 75 درهماً إماراتياً مع مقبلات مجانية يومي الثلاثاء والأربعاء. استمتع بأمسيات الخميس مع أمسيات الكوميديا مقابل 99 درهماً إماراتياً، أو انضم إلى أمسيات المسابقات والألعاب المتناوبة يوم الجمعة للاستمتاع بالمتعة والجوائز. كما تتميز أيام الجمعة بأمسيات الشواء المباشرة مع إمكانية الدخول إلى المسبح، وأيام الأحد تقدم وجبة الغداء "شورلاين إسكيب" مع قائمة من 3 أطباق وإمكانية الدخول إلى المسبح بدءاً من 199 درهماً إماراتياً. حافظ على أجواء عطلة نهاية الأسبوع حية يوم السبت مع الإيقاعات من "دي جي نيروش" من الساعة 2 ظهراً إلى 6 مساءً.