موسم مليء بالفعاليات الترفيهية والطهوية بدبي
انغمس في عالم من المغامرات الطهوية الفريدة والتجارب الاستثنائية هذا الموسم مع بعض الوجهات الأكثر حيوية في دبي. لذا، سواء كنت تبحث عن وجبات شهية أو متعة عائلية أو رفاهية على الشاطئ، فإن هذه الأماكن المميزة تعدك بذكريات لا تُنسى. اكتشف كل التفاصيل أدناه وخطط لرحلتك القادمة اليوم!
استمتع بمهرجان السلطعون في "سي فود ستريت فود"
أطلق مطعم "سي فود ستريت فود" في موتور سيتي طبق "مهرجان السلطعون"، وهي وجبة لا بد من تجربتها للعائلات وعشاق الطعام وعشاق المأكولات البحرية. تتميز هذه الوجبة التي يمكن مشاركتها بـ 12 قطعة من سرطان البحر البري مقابل 95 درهماً فقط، إلى جانب اختيار ست صلصات نكهة مثل الكاجون والمسالا والفلفل الحار السنغافوري، وقد أصبحت بسرعة ظاهرة. يوفر المطعم المبهج أجواءً مريحة وعائلية مع مأكولات بحرية عالية الجودة وبأسعار معقولة، مثالياً لخلق ذكريات رائعة حول الطاولة. جرب سحر طبق "مهرجان السلطعون" في شارع جود، موتور سيتي.
للحجز اتصل على +971 4 558 3592.
الفرصة الأخيرة لتجربة وجهة الشتاء الأكثر سحراً في الإمارات في "أولي أولي"
استمتع بسحر أرض الشتاء السحرية من "أولي أولي" قبل أن تختفي! هذه الوجهة الساحرة في دبي، والتي تفتح أبوابها حتى 16 فبراير، تضم أكبر قرية شتوية مصغرة في الإمارات العربية المتحدة، مع جبال ثلجية، وعروض أضواء الشمال، وأنشطة الجن السحرية. مثالية للعائلات، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالتحديات الإبداعية مثل تغليف الهدايا بقفازات الفرن، وتصميم المناظر الطبيعية الثلجية، وصنع حكايات الشتاء في أكشاك الرسوم المتحركة بتقنية "الإطارات الثابتة". متضمنة تذاكر "بلاس" التي تبدأ من 169 درهماً إماراتياً، هذه التجربة الفريدة من نوعها تعدك بذكريات عزيزة.
للحجز، قم بزيارة www.olioli.ae/magical-winterland أو تابع "@olioliuae" على إنستغرام!
استرخِ وتناول الطعام واحتفل في" أوربان بار آند كيتشن"
استمتع بالاسترخاء والتلذذ في "أوربان بار آند كيتشن" مع حدثين مثيرين. من 16 يناير إلى 15 فبراير، يقدم "احتفال الشارع الغذائي - تاكو" لمسة إبداعية على التاكو الكلاسيكي مع مجموعة متنوعة من النكهات الجريئة والتقليدية المقّدمة حسب الطلب. للحصول على أجواء عطلة نهاية أسبوع مريحة، تتيح لك "وليمة السبت السريعة" الاستمتاع بأطباق "أوربان بار آند كيتشن" المميزة بخصم 50%، كل يوم سبت من الساعة 12 ظهراً حتى 3 ظهراً، وهي مثالية للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة.
للحجز، اتصل على +971 4 438 0064 أو قم بزيارة صفحة "أوربان بار آند كيتشن" على إنستغرام.
"روهيني" – حيث يلتقي التقليد بالتألق المعاصر
استمتع بالمزيج المثالي بين التقاليد والأناقة المعاصرة في "روهيني" مع مجموعة من الليالي ذات الطابع الخاص. كل يوم أربعاء، انغمس في إيقاعات بوليوود النابضة بالحياة مع مشروبات غير محدودة وترفيه "دي جي" مباشر مقابل 99 درهماً إماراتياً للشخص الواحد من الساعة 9 مساءً حتى 12 صباحاً. يوم الخميس مخصص للاحتفال بليلة السيدات، والتي تتميز بوجبة من طبقين مقابل 129 درهماً إماراتياً لكل سيدة من الساعة 6 مساءً حتى 11 مساءً. وفي أيام الأحد، تُسعد ليلة الكباب الضيوف بعرض اشترِ واحداً واحصل على واحد مجاناً على أنواع الكباب المختارة من الساعة 6 مساءً حتى 11 مساءً. يمكن لمحترفي الضيافة الاستمتاع بليلة الفندقة كل يوم اثنين، مع خصم 30% على الطعام والمشروبات أو المشروبات المختارة مقابل 25 درهماً إماراتياً من الساعة 12 مساءً حتى 12 صباحاً.
للحجز، اتصل على +971 4 438 0064 أو قم بزيارة صفحة "روهيني" على إنستغرام.
نادي "ريفا بيتش" يفتتح عام 2025 بعروض وتجارب أسبوعية مثيرة
في يناير، يمكنك الهروب إلى نادي "ريفا بيتش" في نخلة جميرا، حيث يمتزج الاسترخاء والترفيه والتذوق مع إطلالات خلابة على الشاطئ. يمكن لسكان نخلة جميرا الاستمتاع بخصم 50% على قائمة الطعام كل يوم اثنين، بينما يقدم يوم السيدات دخولاً حصرياً إلى الشاطئ مقابل 75 درهماً إماراتياً مع مقبلات مجانية يومي الثلاثاء والأربعاء. استمتع بأمسيات الخميس مع أمسيات الكوميديا مقابل 99 درهماً إماراتياً، أو انضم إلى أمسيات المسابقات والألعاب المتناوبة يوم الجمعة للاستمتاع بالمتعة والجوائز. كما تتميز أيام الجمعة بأمسيات الشواء المباشرة مع إمكانية الدخول إلى المسبح، وأيام الأحد تقدم وجبة الغداء "شورلاين إسكيب" مع قائمة من 3 أطباق وإمكانية الدخول إلى المسبح بدءاً من 199 درهماً إماراتياً. حافظ على أجواء عطلة نهاية الأسبوع حية يوم السبت مع الإيقاعات من "دي جي نيروش" من الساعة 2 ظهراً إلى 6 مساءً.
للحجز والمزيد من المعلومات، اتصل على +971 4 430 9466