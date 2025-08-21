موسم حافل في دبي: وجهتك الأولى لتجارب الحياة العصرية

مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، يُسهّل بيبي شوب الاستعداد للفصل الدراسي مع تشكيلة مختارة من الحقائب، ومستلزمات الغداء، والزجاجات، والمجموعات الاقتصادية، والأزياء المدرسية - جميعها مصممة لضمان المتانة والأناقة وبأسعار مناسبة. من حقائب الظهر بشخصيات كرتونية ابتداءً من 49 درهمًا إماراتيًا، وصناديق الغداء العملية والمرحة ابتداءً من 19 درهمًا إماراتيًا، إلى زجاجات المياه المقاومة للانسكاب ابتداءً من 12 درهمًا إماراتيًا، والمجموعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات ابتداءً من 69 درهمًا إماراتيًا، ستجدون ما يناسب كل طفل. تبدأ أسعار أزياء بيبي شوب اليومية القابلة للتنفس من 17 درهمًا إماراتيًا فقط، مما يضمن الراحة والعملية. تجتمع الجودة والسلامة والأسعار المعقولة لمساعدة الأطفال على بدء عام دراسي قوي.