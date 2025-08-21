موسم حافل في دبي: وجهتك الأولى لتجارب الحياة العصرية

تزخر دبي بتجارب أسلوب الحياة العصرية هذا الموسم، مقدمةً مزيجًا مثاليًا من الاسترخاء والدلال والاستعداد للعام الدراسي الجديد. من ملاذات صيفية مشمسة مع ابتكارات الشوكولاتة الفاخرة الجديدة، إلى مستلزمات العودة إلى المدارس، ستجدون ما يناسب كل من يتطلع إلى الاستمتاع بالموسم، أو تدليل براعم التذوق لديه، أو الاستعداد لعام دراسي ناجح.
منتجع فوكو بونينجتون دبي - ملاذ صيفي مع إمكانية الوصول إلى شاطئ ريفا
يدعو فندق فوكو بونينجتون دبي ضيوفه لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى، حيث يمزج بين الشمس والبحر والاسترخاء. تشمل أبرز المزايا دخولاً مجانياً إلى نادي ريفا الشاطئي في نخلة جميرا، وليالي السباحة وتناول الطعام بجانب المسبح ابتداءً من 100 درهم إماراتي، وردهة المؤلف لتناول القهوة والكرواسون، ومساحة العمل المشتركة مقابل 65 درهماً إماراتياً. تشمل خيارات الطعام غداء عمل فاخر (طبقان بسعر 79 درهماً إماراتياً، و3 أطباق بسعر 99 درهماً إماراتياً) وإفطاراً طوال اليوم حتى الساعة 4 مساءً في مطعم كافنديش. مع غرفه الفاخرة ومرافقه الترفيهية ومأكولاته الاستثنائية، يُعد فندق فوكو بونينجتون دبي الوجهة المثالية للاسترخاء والتواصل والاستمتاع هذا الموسم.
للحجز، اتصل على: dine@vocobonnington.com
أطلق نادي ريفا بيتش "عطلة نهاية الأسبوع العائلية الرائعة"
يُضفي نادي ريفا الشاطئي في نخلة جميرا أجواءً صيفية مميزة مع "عطلة نهاية أسبوع عائلية رائعة"، كل سبت وأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً ابتداءً من 2 أغسطس 2025. مقابل 399 درهمًا إماراتيًا للزوجين، يُمكن للبالغين الاسترخاء بجانب المسبح والاستمتاع بقائمة طعام ومشروبات من إعداد الشيف، بينما يستمتع الأطفال بباقة كبار الشخصيات مقابل 99 درهمًا إماراتيًا تشمل الطعام والحلويات. كما يُقدم ريفا عروضًا مميزة في منتصف الأسبوع، مع يوم السيدات أيام الأربعاء (75 درهمًا إماراتيًا)، ويوم الرجال (99 درهمًا إماراتيًا مع دخول الشاطئ وخصومات على الطعام والأنشطة)، وأيام التاكو التي تُقدم نكهات مكسيكية مميزة. مع الشمس وركوب الأمواج والمرح العائلي، يُقدم ريفا تجارب شاطئية لا تُنسى طوال الصيف.
للحجز والاستفسار - +971 58 278 4024
غراوي يكشف عن ثلاث نكهات جديدة فاخرة
غراوي، دار الشوكولاتة الفاخرة الشهيرة، تكشف النقاب عن ثلاث نكهات جديدة فاخرة: كريت دو كاكاويت، وغراوي روز، وماكانيلا، تمزج كل منها بين حرفية تراثية وأناقة عصرية. من شوكولاتة الحليب الحريرية بالفول السوداني إلى برالين المكاديميا والبندق الفاخر، تقدم هذه الإبداعات رحلة راقية من الملمس والطعم. متوفرة في متاجر حول العالم، مع خدمة التوصيل إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، تواصل غراوي الاحتفاء بالفخامة والرقي.
مجموعة Babyshop للعودة إلى المدرسة تتميز بمعدات عالية الجودة
مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، يُسهّل بيبي شوب الاستعداد للفصل الدراسي مع تشكيلة مختارة من الحقائب، ومستلزمات الغداء، والزجاجات، والمجموعات الاقتصادية، والأزياء المدرسية - جميعها مصممة لضمان المتانة والأناقة وبأسعار مناسبة. من حقائب الظهر بشخصيات كرتونية ابتداءً من 49 درهمًا إماراتيًا، وصناديق الغداء العملية والمرحة ابتداءً من 19 درهمًا إماراتيًا، إلى زجاجات المياه المقاومة للانسكاب ابتداءً من 12 درهمًا إماراتيًا، والمجموعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات ابتداءً من 69 درهمًا إماراتيًا، ستجدون ما يناسب كل طفل. تبدأ أسعار أزياء بيبي شوب اليومية القابلة للتنفس من 17 درهمًا إماراتيًا فقط، مما يضمن الراحة والعملية. تجتمع الجودة والسلامة والأسعار المعقولة لمساعدة الأطفال على بدء عام دراسي قوي.