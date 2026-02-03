موسم الإنفلونزا يمتد في الإمارات.. والوقاية تبدأ من التطعيم

تشهد حالات الإنفلونزا ارتفاعاً مجدداً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يحذر الأطباء من أن ما كان يأمله الكثيرون بأن يكون نهاية الموسم، قد يكون بدلاً من ذلك موجة ممتدة أو ثانية.

تستقبل العيادات والمستشفيات المزيد من المرضى الذين يعانون من الحمى والسعال والتعب — لا سيما العائلات وكبار السن والأطفال الصغار — في وقت يتصاعد فيه نشاط الإنفلونزا أيضاً في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويوضح خبراء الصحة أن موسم الإنفلونزا غالباً ما يتكشف على مرحلتين؛ حيث تبلغ إنفلونزا (أ - Influenza A) ذروتها أولاً، عادةً بين ديسمبر ويناير، بينما تميل إنفلونزا (ب - Influenza B) إلى الذروة في وقت لاحق، بين فبراير وأبريل. هذا النمط يعني أن أولئك الذين نجوا من المرض في وقت سابق من الشتاء قد يظلون عرضة للخطر.

نشاط مستمر للإنفلونزا وسط التجمعات ما بعد العطلات

قالت الدكتورة رحاب يوسف السعدي، أخصائية طب الأسرة ورئيسة القسم في المستشفى السعودي الألماني بدبي، إن الإمارات تشهد نشاطاً مستمراً للإنفلونزا بدلاً من انخفاض حاد. وأشارت إلى أنه بعد زيادة مبكرة مرتبطة بالسفر والتواصل الاجتماعي في العطلات، ظلت الحالات أعلى من المتوقع لهذا الوقت من العام.

وأضافت الدكتورة رحاب: "نعم — في الإمارات وعالمياً نلاحظ ارتفاعاً مستمراً في نشاط الإنفلونزا مع دخولنا أواخر يناير وفبراير، وهو الموسم الذي يعد تقليدياً فترة الذروة. الحالات حالياً أعلى من المتوقع لهذه النقطة من العام، في أعقاب طفرة سابقة مرتبطة بالسفر والاختلاط الاجتماعي بعد العطلات. تشير تقارير المستشفيات في الإمارات إلى زيادة حادة في حالات الإنفلونزا في يناير، والذي غالباً ما يعتبر الذروة الأساسية".