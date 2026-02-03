موسم الإنفلونزا يمتد في الإمارات.. والوقاية تبدأ من التطعيم

تشهد حالات الإنفلونزا ارتفاعاً مجدداً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يحذر الأطباء من أن ما كان يأمله الكثيرون بأن يكون نهاية الموسم، قد يكون بدلاً من ذلك موجة ممتدة أو ثانية.
تستقبل العيادات والمستشفيات المزيد من المرضى الذين يعانون من الحمى والسعال والتعب — لا سيما العائلات وكبار السن والأطفال الصغار — في وقت يتصاعد فيه نشاط الإنفلونزا أيضاً في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويوضح خبراء الصحة أن موسم الإنفلونزا غالباً ما يتكشف على مرحلتين؛ حيث تبلغ إنفلونزا (أ - Influenza A) ذروتها أولاً، عادةً بين ديسمبر ويناير، بينما تميل إنفلونزا (ب - Influenza B) إلى الذروة في وقت لاحق، بين فبراير وأبريل. هذا النمط يعني أن أولئك الذين نجوا من المرض في وقت سابق من الشتاء قد يظلون عرضة للخطر.
قالت الدكتورة رحاب يوسف السعدي، أخصائية طب الأسرة ورئيسة القسم في المستشفى السعودي الألماني بدبي، إن الإمارات تشهد نشاطاً مستمراً للإنفلونزا بدلاً من انخفاض حاد. وأشارت إلى أنه بعد زيادة مبكرة مرتبطة بالسفر والتواصل الاجتماعي في العطلات، ظلت الحالات أعلى من المتوقع لهذا الوقت من العام.
وأضافت الدكتورة رحاب: "نعم — في الإمارات وعالمياً نلاحظ ارتفاعاً مستمراً في نشاط الإنفلونزا مع دخولنا أواخر يناير وفبراير، وهو الموسم الذي يعد تقليدياً فترة الذروة. الحالات حالياً أعلى من المتوقع لهذه النقطة من العام، في أعقاب طفرة سابقة مرتبطة بالسفر والاختلاط الاجتماعي بعد العطلات. تشير تقارير المستشفيات في الإمارات إلى زيادة حادة في حالات الإنفلونزا في يناير، والذي غالباً ما يعتبر الذروة الأساسية".
ويشير الأطباء إلى عدة عوامل تغذي هذا الموسم الطويل، بما في ذلك الطقس البارد، وقضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، والتجمعات بعد السفر، وتغطية لقاح أقل من المستوى المطلوب، مما يترك المزيد من الناس عرضة للعدوى.
من جانبه، ذكرت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة في المستشفى الدولي الحديث بدبي، أن موسم الإنفلونزا هذا العام كان مستمراً بشكل غير معتاد، دون انخفاض واضح في الحالات. وقالت: "مما نراه، يبدو موسم الإنفلونزا هذا العام أطول وأكثر إصراراً، مع حدوث ارتفاع ثانٍ بدلاً من تراجع واضح. هذا النمط يشير إلى انتقال مستمر للعدوى في المجتمع بدلاً من فاشيات معزولة. وقد لعب التواصل الاجتماعي المتكرر وتأخر أو تفويت لقاحات الإنفلونزا دوراً في ذلك. الخطوات الأكثر فعالية الآن هي التطعيم، والبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، وضمان النوم الجيد والتغذية لدعم المناعة، والحرص على عدم إرسال الأطفال أو البالغين المرضى إلى المدرسة أو العمل".
وتظل فئات معينة عرضة بشكل خاص للإصابة بمرض شديد، بما في ذلك كبار السن، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة. وأوضحت الدكتورة بورنيما، أخصائية الأمراض الباطنية في مركز إل إل إتش (LLH) الطبي بالشعبية، من هم الأكثر عرضة للخطر والأعراض التي يجب على العائلات مراقبتها.
وقالت الدكتورة بورنيما: "الفئات العمرية الأكثر تضرراً هي البالغون فوق 65 عاماً، والأطفال دون سن 5 سنوات، والنساء الحوامل، والنساء في غضون أسبوعين بعد الولادة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الرئة الكامنة مثل الربو أو الانسداد الرئوي المزمن هم أيضاً أكثر عرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يميل الأفراد الذين يعانون من السمنة، واضطرابات القلب، وأمراض الكلى أو الكبد، وكذلك أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، إلى التأثر بشكل أكبر".
وأضافت أن أعراض الإنفلونزا النموذجية تشمل الحمى الشديدة، والتعب الشديد، واحتقان الحلق، والسعال الجاف، وآلام العضلات وسيلان الأنف، وشددت على أهمية تدابير الحماية البسيطة في المنزل والمدارس. وأوضحت: "تشمل الأعراض الشائعة الحمى عالية الدرجة (37.8-40 درجة مئوية)، والتعب الشديد، والتهاب الحلق، والسعال الجاف، وآلام العضلات، وسيلان الأنف".
كما بينت أنه يمكن للعائلات حماية أنفسهم عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والابتعاد عن الأفراد المرضى، وإبقاء الأطفال الذين يعانون من الحمى أو السعال أو البرد في المنزل بدلاً من إرسالهم إلى المدرسة. وأشارت الدكتورة بورنيما: "من المهم أيضاً تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، حيث ينتشر الفيروس عبر الرذاذ. كما يُنصح بضمان التهوية الجيدة في المنزل. إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو حمى شديدة مستمرة، أو دوار، أو ارتباك، أو ألم أو ضغط في الصدر، يجب عليك زيارة الطبيب فوراً".
تواصل السلطات الصحية التأكيد على أنه لم يفت الأوان للحصول على التطعيم. يحمي لقاح الإنفلونزا من كل من سلالتي (أ) و(ب)، وحتى لو لم يمنع العدوى تماماً، فإنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض شديد، ودخول المستشفى، والمضاعفات.
وعززت الدكتورة السعدي هذه الرسالة، وحثت السكان على البقاء يقظين حتى مع تقدم الموسم، مقدمة النصائح التالية:
احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي — حتى في وقت متأخر من الموسم فإنه يعزز المناعة ويقلل من شدة المرض.
مارس نظافة الجهاز التنفسي الجيدة: غسل اليدين المتكرر، وتغطية الفم عند السعال أو العطس.
ابقَ في المنزل عند ظهور الأعراض لتجنب نشر العدوى للآخرين.
حافظ على نظام غذائي مغذٍ، ونوم جيد، وترطيب الجسم لدعم الدفاع المناعي.