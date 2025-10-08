مهرجان الأزياء في "دبي مول" احتفال عالمي بالأناقة

يستعد "دبي مول"، أكثر وجهة تسوق زيارة في العالم، لاستضافة حدث بارز على روزنامة الموضة العالمية، وهو "مهرجان دبي مول للأزياء" (Dubai Mall Festival of Fashion)، الذي سيقام يومي 29 و30 يناير 2026، ليحتفي بأرقى الأساليب الإقليمية والعالمية في عالم الأناقة والإبداع والابتكار.

على مدار يومَي المهرجان، ستُقام 12 ورشة رئيسية لتعليم فنون الموضة في مواقع متعددة داخل "دبي مول"، حيث ستقدّم نخبة من أشهر المصممين وقادة الصناعة والمؤثرين العالميين رؤى حصرية حول الاتجاهات المتجددة ومستقبل الموضة. وسُيختتم الحدث بحفل توزيع جوائز دبي مول العالمية للأزياء (Dubai Mall Global Fashion Awards) في 30 يناير 2026، الذي سيُعقد في فندق أرماني دبي بحضور أبرز الرموز العالمية والإقليمية في صناعة الأزياء، ضمن أضخم احتفالية من نوعها تشهدها المنطقة.

ويُعد "دبي مول"، الذي يحتضن أكثر من 200 علامة فاخرة للأزياء، الوجهة الأولى عالمياً لعشّاق التسوق والأناقة، وسيُعزز "مهرجان دبي مول للأزياء" مكانته المتفوقة كمركز عالمي للتميّز في عالم الموضة.

وقال المتحدث باسم دبي مول:

"بصفتنا الوجهة التجارية الأكثر زيارة على وجه الأرض، يقف دبي مول دائماً في قلب الثقافة ونمط الحياة والرفاهية. ومن خلال مهرجان دبي مول للأزياء، نفخر بتعزيز مكانتنا، ليس فقط كوجهة تسوق، بل كمركز عالمي للأناقة. وسيحتفي هذا الحدث بالإبداع والتنوع والجاذبية الخالدة للموضة، جامعاً ألمع المواهب من مختلف دول العالم."

ويُنظّم هذا الحدث بالتعاون مع منصة "لَنا" الإعلامية العربية، التي تعيد تعريف التفاعل الإعلامي العربي عبر المنطقة.

وبمناسبة المهرجان، ستصدر منصة "لَنا" منشوراً خاصاً بعنوان "Dubai Mall Festival of Fashion"، سيكون متاحاً في جميع أنحاء دبي مول ابتداءً من 1 يناير 2026. وسيتضمّن هذا الإصدار الحصري لقطات من وراء الكواليس، وملفات تعريفية للمواهب المشاركة، ودليلاً شاملاً لأنشطة المهرجان.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات مزيجاً من المناسبات الخاصة بالدعوات فقط وأخرى مفتوحة للجمهور، على أن تُعلن تفاصيل التسجيل وحجز التذاكر بدءاً من 1 نوفمبر عبر موقع "لَنا" الإلكتروني وتطبيقها.

وبفضل جدول فعالياته الغنيّ الذي يجمع بين الورش التعليمية المرموقة، والجوائز العالمية الرفيعة، والتعاونات الفريدة، يُتوقع أن يُشكّل مهرجان دبي مول للأزياء حدثاً محورياً في مسيرة الموضة العالمية، وجسر تواصل بين الشرق والغرب على أرض دبي.