مهرة المهيري تعيد تفسير التصميم الإسكندنافي بروح إماراتية
تحتفل حملة «عالميون محليون» من إيكيا باللحظة التي يلتقي فيها التصميم العالمي بروح الثقافة المحلية. إنها لقاء بين الخطوط الإسكندنافية النظيفة وفن الإمارات العريق، وتراثها، وحكاياتها الخالدة، تُجسّد من خلال التعاون والإبداع والفخر الثقافي.
وفي جوهر الحملة تعاون إبداعي مع الفنانة الإماراتية مهرة المهيري، التي أعادت تفسير خمسة منتجات كلاسيكية من إيكيا من خلال منظور إماراتي فريد. النتيجة هي مجموعة تمزج بين لغة التصميم العالمية لإيكيا والرموز والحرفية الثقافية الإماراتية، لتقدم قطعاً تُشعِر من يراها بأنها تجمع بين الطابع العالمي والانتماء العميق للمكان الذي تنتمي إليه.
تعاون مستمد من معرفة محلية حقيقية
يشتهر أسلوب التصميم الإسكندنافي لإيكيا بمبادئه الديمقراطية ووظائفه العملية. ومع حملة «عالميون محليون»، تنطلق العلامة في رحلة سرد ثقافي تسمح للتراث والهوية الإماراتية بأن يشكلا الرواية ويوجها مسارها.
وتقول كارلا كلومبيناير، المدير العام للتسويق والاتصال وتصميم الديكور الداخلي في «إيكيا» الإمارات وقطر ومصر وعُمان:"تحتفي حملة ’عالميون محليون‘ بالنقطة التي تلتقي فيها مبادئ التصميم العالمية بالهوية المحلية. إنها تُظهر كيف يمكن للتصميم الإسكندنافي أن يحمل الرموز والحكايات التي تُجسد التراث الإماراتي".
الثقافة كتصميم يومي
بالنسبة لمهرة المهيري، كانت هذه المبادرة فرصة لإدخال الرموز الإماراتية المألوفة إلى المساحات اليومية بطريقة أصيلة وتشعر بأنها جزء جوهري من التصميم نفسه.
تقول المهيري: «إن كونك جزءاً من حملة ’عالميون محليون‘ لإيكيا يعني لي الكثير. كفنانة إماراتية، أشعر أنها جسر حقيقي يربط بين ثقافتنا وعلامة تجارية معروفة عالمياً. إنه شرف لي أن أشارك قطعاً مستوحاة من تراثنا بطريقة ذات معنى كبير».
وقد تعاملت المهيري مع المشروع واضعة نصب عينيها فلسفة التصميم الديمقراطي لإيكيا، فمزجت بين الخطوط العملية المتقنة والعناصر التي تحمل ذكريات وتستحضر إحساساً بالمكان وتعبّر عن الهوية.
وتوضح قائلة: "أردت أن يشعر كل تصميم بأنه يحمل روح إيكيا، لكنه في الوقت ذاته لا يمكن أن يُخطئ أحد في كونه إماراتياً. لقد ساعدتني الرموز القوية، والخطوط الناعمة، والألوان المستوحاة من بيئتنا الطبيعية على إيجاد هذا التواز".
تتضمن هذه الشراكة إعادة تصميم خمس قطع شهيرة من منتجات إيكيا: مزهرية STILREN، وطاولة جانبية LACK، وكرسي GRÖNSTA، وفاصل الغرف TOLKNING، ومصباح الأرضية LAUTERS، جميعها أعيد ابتكارها بلمسة فنية مميزة من مهرة وسياقات ثقافية إماراتية.
وتشير كلومبيناير إلى أن «كل قطعة أعيد تصميمها تحكي قصة. يمكنك أن ترى رموزاً وأساليب تعكس التراث الإماراتي، تُترجم إلى تصميم حديث ووظيفي، لكنها لا تزال تحتفظ بروح الحرفية المحلية».
لماذا تهم هذه الحملة في المنطقة
المشهد الثقافي في دولة الإمارات غني بالتراث، معاصر في رؤيته، ومرتبط بجذوره بعمق. وبالنسبة للعلامات التجارية العالمية، فإن احتضان هذا العمق الثقافي والتعبير عنه بطريقة حقيقية أصبح أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتضيف كلومبيناير: «الشرق الأوسط يتمتع بنسيج ثقافي متنوع ومتشعب. عملاؤنا لا يبحثون فقط عن المنتجات، بل عن تصاميم تتناغم مع أسلوب حياتهم وقيمهم وهويتهم».
وتؤكد مهرة أن مثل هذه التعاونات تساعد على حفظ القصص المحلية والارتقاء بها في بيئات معاصرة.
وتقول: «عندما تُبرز العلامات التجارية الأصوات المحلية، فإنها تُعزز الفخر وتشجع المبدعين الشباب على رؤية ثقافتهم كشيء يستحق التقدير والاعتراف على المستوى العالمي».