مهراجا "جايبور" يجمع الواجبات الملكية وخدمة المجتمع

أما شغفه الثاني، وربما الأول، فهو البولو، تلك اللعبة التي ارتبطت في الهند بالملوك والأمراء. لطالما كانت لعبة البولو محبوبة من قبل العائلة المالكة، وكان مهراجا "ساواي مان سينغ الثاني" من أشد عشاقها. ولا عجب أن تفتخر المدينة بنادي البولو الكبير الخاص بها. واليوم، يقود "بادماناب" فريق "جايبور" للبولو بكل شغف. يقول "بادماناب"، أو "باتشو" كما تُحب جدته أن تناديه: "يمكنني الحديث عن البولو لساعات طويلة! فقد خرج من "جايبور" بعض أفضل لاعبي البولو في العالم، وكان جدي الأكبر "ساواي مان سينغ" من بينهم. في الواقع، كانت كأس بطولة العالم للبولو تُصنع في "جايبور" وتُقدم للعالم. نشأتُ محاطاً بهذا التاريخ العريق، وشاهدت جدي وهو يذهب إلى ملعب البولو، فأثّرت بي هذه اللعبة بشكل طبيعي. الغريب أنني لم أبدأ ممارستها إلا بعد التحاقي بكلية "مايو"، حيث بدأت ركوب الخيل لأول مرة ثم أُغرمت بلعبة البولو".