من واشنطن إلى دبي.. مهنيون أمريكيون يجدون في الإمارات ملاذاً آمناً لخبراتهم

انتقلت أليكس هارو، وهي أمريكية من أصل بلجيكي، من واشنطن العاصمة إلى دبي قبل أسبوعين تقريبًا للعمل الجديد لزوجها في شركة هندسية. تحدثنا في اليوم التالي لأول يوم لابنتها في مدرسة ثانوية جديدة كليًا، وقالت هارو إنها تشعر بالفعل وكأنها في بيتها ومتحمسة لاستكشاف المدينة الجديدة. ابتسمت قائلةً: "أشعر وكأنني طفلة صغيرة هنا الآن. أتطلع إلى اكتشاف أماكن جميلة وأحياء جديدة وفهم تاريخ [البلد]". هارو ليست غريبة على خوض غمار المجهول - ففي التاسعة عشرة من عمرها، على سبيل المثال، سافرت بحقيبة ظهر عبر راجستان في الهند.

لكن قرارها بالانتقال إلى دبي لم يكن مدفوعًا بالكامل بطموح مهني أو شغف بالسفر، بل جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية مؤخرًا والتي هزت سياساتها المحلية والعالمية.

بصفتها خبيرة في برامج الصحة العالمية وتطوير الأعمال في واشنطن العاصمة، كانت مهمة هارو هي "الاستفادة من تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية، بما في ذلك مخصصات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لتصميم وإدارة وتوسيع نطاق برامج الصحة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية... من خلال الشراكات الاستراتيجية وإدارة البرامج وإشراك الجهات المانحة". أدى إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في وقت سابق من هذا العام من قبل الحكومة الأمريكية ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي قادها آنذاك الملياردير إيلون ماسك، إلى إلغاء وظيفة هارو. تقول: "في غضون أيام، فقدت جميع عقودي... اختفى زملائي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات التي كانت تنفذ هذه البرامج تدريجيًا... وقد ترك ذلك مئات الآلاف من الأشخاص ذوي المهارات المهمة عاطلين عن العمل".

تقول هارو إن الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأمثل لهم لإعادة بناء مساراتهم المهنية، فهي تشعر أنها "ستحتضن خبراتهم". وتضيف: "في الماضي، كان زملاؤنا الخبراء في مجالاتهم يأتون للعمل في الولايات المتحدة، مما أدى إلى هجرة الكفاءات من بلدانهم. أما الآن، فأشعر أن الوضع على العكس، حيث يجد أمثالنا... أماكن أخرى تُوظّف فيها مهاراتهم".

ملاحظة هارو ليست بعيدة عن الصواب. يؤكد خبراء من مختلف المجالات، مثل التوظيف والعقارات، هذا التوجه الذي حفزته مجموعة من العوامل، بما في ذلك تحول السياسات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية المتواصلة. كما يشيرون إلى أن وصول هؤلاء المهنيين المهرة من الولايات المتحدة سيفيد قطاعات مثل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، والاستشارات المهنية في الإمارات العربية المتحدة.

يقول أوس إسماعيل، مدير التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية والتدريب في شركة مارك إليس، إن الشركة شهدت "زيادة ملحوظة في عدد المهنيين الذين ينتقلون من الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة" مقارنةً بالعام الماضي، ليس فقط من حيث عدد المتقدمين، بل أيضًا من حيث الأقدمية. ويضيف: "نشهد انتقال المزيد من المهنيين من المستويات المتوسطة إلى العليا، وهو ما لم يكن شائعًا في السنوات السابقة". ويتابع: "نستقبل أيضًا العديد من المهنيين من قطاعي الاستشارات والتمويل، وهما قطاعان تستثمر فيهما دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة وتتوسع فيهما". ويعمل المتقدمون الآخرون الذين يستفسرون عن وظائفهم في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة، وهو ما يعكس، كما يشير إسماعيل، مدى تنوع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

وقد بدأ هذا بالفعل يُحدث تأثيرًا ملحوظًا على الشركات. يقول: "الشركات متعددة الجنسيات التي كانت تعتبر الإمارات العربية المتحدة مكتبًا تابعًا لها، أصبحت الآن تجعلها مركزًا رئيسيًا لعملياتها الإقليمية، وفي بعض الحالات، العالمية". وبينما يُعزى هذا جزئيًا إلى "هجرة المواهب"، حيث ترغب الشركات في التواجد في أماكن يرغب الكفاءات الماهرة في الانتقال إليها، إلا أنه يعتقد أيضًا أن ذلك "مرتبط ببيئة الأعمال المواتية في الإمارات العربية المتحدة والحوافز الحكومية القوية".

مركز جذاب

تشارك مجموعة سوفرين، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات تكوين الأعمال والشركات للمحترفين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة، بعض البيانات التي تكشف الكثير من الحقائق.

توضح جيد وونغ، مديرة المبيعات الأولى في الشركة، في رسالة بريد إلكتروني أنه على الرغم من ملاحظة ارتفاع مطرد وطويل الأمد في الاهتمام من السوق الأمريكية حتى قبل التطورات السياسية الأخيرة (على سبيل المثال، "ارتفعت أعداد العملاء المحتملين بنسبة 62% بين عامي 2023 و2024")، إلا أن عام 2025 يُظهر بالفعل "نموًا إضافيًا بنسبة 9% مقارنةً بإجمالي العام الماضي". وتضيف: "وبالنظر إلى أنواع الاستفسارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت 18.2% منها تتعلق بتأشيرات إقامة متنوعة - مثل التأشيرات الذهبية والتقاعد والعمل عن بُعد - بينما كانت 35.5% منها تتعلق بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، مما يُبرز توازنًا جيدًا بين اهتمام الشركات والأفراد".

وفقًا لبيانات نشرتها الشركة، بلغت نسبة العملاء المحتملين لبرامج الإقامة طويلة الأمد من الولايات المتحدة 6.2% في عام 2024، بينما بلغت هذا العام 10.4%. واعتبارًا من الآن، حلت الولايات المتحدة محل المملكة العربية السعودية في المركز الثاني هذا العام، بينما لا تزال الاستفسارات من المملكة المتحدة هي الأعلى، حيث بلغت 20.4% في عام 2024، و16.6% هذا العام حتى الآن.

تجذب الإمارات العربية المتحدة نخبةً متنوعةً من المهنيين، لكنها برزت كمركزٍ جاذبٍ لأصحاب الثروات الضخمة، بمن فيهم الأمريكيون. ويشير لي ويليامسون، المدير الإداري لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، إلى أنه "في السنوات الأخيرة، لاحظنا توجهًا ملحوظًا من المشترين من أصحاب الثروات الضخمة من الولايات المتحدة نحو الإمارات... ودمج دبي في محافظهم الاستثمارية العالمية، ليس كمسكن فحسب، بل كاستثمار. ورغم أن الانتخابات الأمريكية ربما ساهمت في هذا التحول، إلا أن هذا التوجه التصاعدي ترسخت جذوره في عام 2020، مدفوعًا بسمعة دبي كملاذٍ آمنٍ ومستقرٍّ مقارنةً بالمدن العالمية الأخرى".

ويقول الخبراء إن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تدفع المقيمين السابقين في الولايات المتحدة إلى الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، مثل المدارس الأمريكية ذات السمعة الطيبة لأبنائها، والكفاءة الضريبية، وسمعتها العالمية كأرض الفرص والمعيشة الفاخرة، وبالنسبة للأثرياء، موقعها الجغرافي الاستراتيجي لعمليات الأعمال السلسة في جميع أنحاء المنطقة.

تشير ويليامسون أيضًا إلى أن الحضور المتنامي لدبي في أفلام هوليوود ووسائل الإعلام الأمريكية قد أثار اهتمام الأمريكيين بفرص الاستثمار العقاري في المدينة. فبمجرد وصولهم، يفضلون عادةً استئجار العقارات حتى يعتادوا على المدينة. وتضيف: "وعندما يشترون، يزداد ميلهم نحو المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة نظرًا لمزيجها المثالي بين الفخامة والراحة".

التحول

وُلدت نورا* ونشأت في الإمارات العربية المتحدة، وهي حاليًا تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في إحدى جامعات شيكاغو. قبل بضعة أشهر، حذّرها المستشار الدولي في جامعتها من السفر خارج الولايات المتحدة، رغم امتلاكها تأشيرة سارية. في حديثنا، انتقدت نورا تشديد قوانين تأشيرات الطلاب في البلاد، قائلةً إنه أصبح من شبه المستحيل على الطلاب الدوليين البقاء والبحث عن عمل. تأمل نورا العودة إلى الإمارات عام ٢٠٢٧ بعد دراستها للعمل في إدارة الطيران. وأضافت: "يغادر الطلاب الجدد أيضًا فور انتهائهم من دراستهم بسبب تشديد إجراءات التأشيرات".

توضح بونام دابور، الشريكة المؤسسة والشريكة الرئيسية في شركة استشارات الموارد البشرية "ذا جريتر تشينج" ومقرها دبي، أن هناك تحولاً واضحاً في العقلية. "قبل بضع سنوات، كان الوضع مختلفاً تماماً. كان معظم الطلاب الذين سافروا إلى الولايات المتحدة للدراسات العليا يبقون فيها، ويجدون عملاً، ويعملون لبضع سنوات، ويبذلون قصارى جهدهم للاستقرار هناك". أما اليوم، فيشعر الطلاب المتعلمون في الولايات المتحدة والمهنيون الشباب بغموض هائل بشأن الهجرة والتأشيرات، ويفضلون العودة إلى الإمارات العربية المتحدة. وتظهر المخاوف المتعلقة بالسلامة بانتظام في محادثاتهم مع دابور، حيث يشاركون قصصاً عن تعرضهم للاستجواب في المطارات، أو النظرة المختلفة إليهم. "ثم، وخاصةً بالنسبة للعاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، هناك شعور بأن التمويل والفرص آخذة في النضوب في الولايات المتحدة. يتم تخفيض المنح البحثية أو تسييسها، وهذا يثبط عزيمة الطلاب الراغبين في العمل الجاد"، تضيف.

من ناحية أخرى، تبدو الإمارات العربية المتحدة الخيار الأمثل. تقول دابور: "لقد اكتسبت الدولة سمعة طيبة بفضل سهولة الوصول إليها وكرم ضيافتها وتطلعها للمستقبل، لا سيما في مجالي التعليم والوظائف". وتضيف أنها تشعر بـ"طاقة جديدة" بفضل الجامعات والمختبرات الجديدة، والمبادرات الحكومية في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة. وتضيف: "من الذكاء الاصطناعي إلى العقارات، ومن إدارة الثروات إلى التسويق، يختار الشباب العائدون والمهنيون القطاعات التي تلبي فيها الإمارات طموحاتهم". وتضيف: "ينجذب معظم الشباب الذين أتحدث معهم إلى مجالات النمو في الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القائمة، حيث يُعدّ علم البيانات والروبوتات خيارين مثاليين. كما أن قطاعي الرعاية الصحية والهندسة يتمتعان بقوة كبيرة، لا سيما بعد الجائحة، حيث يرون فيهما هدفًا وفرصة. علاوة على ذلك، أرى الكثيرين ينتقلون إلى أدوار التسويق والإبداع، وإدارة الثروات والتمويل، وبالطبع العقارات ومبيعات العقارات، وجميعها قطاعات مزدهرة هنا".

* تم تغيير الاسم لحماية الهوية

