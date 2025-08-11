من هواية صيفية إلى أبطال وطنيين: قصة شقيقتين من دبي تُعيدان تعريف رياضة الرماية

أهداف أكبر

لم تخلُ رحلتهما من العقبات. تتذكر راكشيتا مسابقة على مستوى الولاية في تاميل نادو عندما انقطع "دي-لوب" (الوتر الصغير ولكنه حاسم في القوس) في منتصف المباراة. ما كان يمكن أن يكون كارثة تحول إلى نعمة عندما أدت محادثة والدها مع أحد الوالدين الآخرين إلى لقائهما بالمدرب أبشيك، الذي لم يقم فقط بإصلاح القوس، بل أصبح فيما بعد معلم راكشيتا في الهند.

تضحك قائلة: "هذا 'الدي-لوب' المكسور انتهى به المطاف بخلق لحظة اكتمال في رحلتي".

هذا الموسم، تنتقل راكشيتا إلى فئة تحت 18 عامًا، وهي مستعدة لمواجهة منافسة أصعب ومسافات أطول وتوقعات أعلى. تقول: "أنا أركز على الاتساق. كل عضلة، وكل تسديدة مهمة".

نيرانجانا، التي لا تزال في فئة تحت 12 عامًا، تجد إيقاعها. تعترف قائلة: "كوني واحدة من أصغر اللاعبات أمر مخيف أحيانًا، لكنني أتعلم تحويل توتري إلى تركيز".

كلاهما تستلهم من أبطال الرماية. فتنظر راكشيتا إلى الرامية البريطانية إيلا جيبسون بسبب اتزانها وإلى أديتي سوامي لنجاحها المتميز في سن مبكرة. أما نيرانجانا فتعجب بصمود شيتال ديفي وحضور جوثي فينام القوي.

بالنسبة لكلتا الفتاتين، الرماية ليست مجرد رياضة - إنها درس في الحياة.

تقول راكشيتا: "لأي فتاة صغيرة تمسك بالقوس لأول مرة، أقول: ستكون هناك أيام سيئة. استمري. الأمر يستحق دائمًا".

وتضيف نيرانجانا برسالة بسيطة لكنها قوية: "اعملي بجد. ولا تتخلي أبدًا عن أحلامك".