من هواية صيفية إلى أبطال وطنيين: قصة شقيقتين من دبي تُعيدان تعريف رياضة الرماية

قبل عامين، غيّر قضاء عطلة الربيع في رأس الخيمة كل شيء بالنسبة للشقيقتين راكشيتا ونيرانجانا سارافانان. فقد أشعلت جلسة رماية بسيطة في المنتجع - انتهت بإصابة راكشيتا لهدف بالون بسهمها الثاني - شغفًا عميقًا ودائمًا. في غضون أسابيع، انضمت الشقيقتان إلى نادٍ للرماية الاحترافية في دبي. واليوم، لم تعودا مجرد لاعبتين هاويتين، بل أصبحتا منافستين جديتين في البطولات الوطنية، حيث تعيدان تعريف ما يعنيه أن تكوني شابة، ومركزة، وشجاعة في مشهد الرماية المتنامي في الإمارات.
راكشيتا (15 عامًا)، وهي طالبة في الصف العاشر، ونيرانجانا (9 أعوام)، وهي طالبة في الصف الرابع في مدرسة جيمس نيو ميلينيوم في الخيل، تجمعان الميداليات وتحطمان التوقعات. فقد فازت راكشيتا مؤخرًا بالميدالية الذهبية في نهائيات دوري الإمارات للرماية وفي الألعاب المدرسية الإماراتية (تحت 15 عامًا)، بينما حصلت نيرانجانا على الميدالية الفضية في الألعاب المدرسية في دبي والبرونزية في الألعاب المدرسية الإماراتية (تحت 12 عامًا). معًا، يثبت هذا الثنائي الشقيق أن الشغف والدقة والمثابرة صفات متأصلة في العائلة.
على الرغم من الفجوة العمرية بينهما ومسارات التدريب المختلفة، فإن الأختين سارافانان هما أكبر محفزتين لبعضهما البعض. تقول راكشيتا: "لا نتدرب معًا عادةً، ولكن عندما نفعل ذلك خلال الموسم الداخلي، تكون المنافسة ممتعة ومحتدمة دائمًا". وتضيف نيرانجانا: "مشاهدتها تجعلني أتحفز دائمًا. إنها تساعدني على الإيمان بما هو ممكن".
تزدهر راكشيتا بالنتائج - حيث تستمتع بإثارة التسديدة المثالية التي تهبط بالضبط حيثما كانت تستهدف. في المقابل، تجد نيرانجانا المتعة في الطقوس: شد القوس، التركيز، والإطلاق. تبتسم راكشيتا قائلة: "إنها تحب العملية نفسها، وهذا الانضباط يظهر في أدائها".
بينما يستمتع معظم الأطفال بإجازات صيفية مريحة، تستعد هاتان الشقيقتان لموسم الرماية الذي يبدأ في أكتوبر. في دبي، تتدربان ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربع ساعات في نادي دي آرتشرز تحت إشراف المدربين راو وتوبي، وهما المحترفان اللذان قدمهما للرياضة لأول مرة. وعندما تكونان في الهند، يزداد وتيرة التدريب: من ست إلى سبع ساعات يوميًا في مركز تعلم الرماية في كويمباتور مع المدرب أبشيك والمدربة كايال.
لم تخلُ رحلتهما من العقبات. تتذكر راكشيتا مسابقة على مستوى الولاية في تاميل نادو عندما انقطع "دي-لوب" (الوتر الصغير ولكنه حاسم في القوس) في منتصف المباراة. ما كان يمكن أن يكون كارثة تحول إلى نعمة عندما أدت محادثة والدها مع أحد الوالدين الآخرين إلى لقائهما بالمدرب أبشيك، الذي لم يقم فقط بإصلاح القوس، بل أصبح فيما بعد معلم راكشيتا في الهند.
تضحك قائلة: "هذا 'الدي-لوب' المكسور انتهى به المطاف بخلق لحظة اكتمال في رحلتي".
هذا الموسم، تنتقل راكشيتا إلى فئة تحت 18 عامًا، وهي مستعدة لمواجهة منافسة أصعب ومسافات أطول وتوقعات أعلى. تقول: "أنا أركز على الاتساق. كل عضلة، وكل تسديدة مهمة".
نيرانجانا، التي لا تزال في فئة تحت 12 عامًا، تجد إيقاعها. تعترف قائلة: "كوني واحدة من أصغر اللاعبات أمر مخيف أحيانًا، لكنني أتعلم تحويل توتري إلى تركيز".
كلاهما تستلهم من أبطال الرماية. فتنظر راكشيتا إلى الرامية البريطانية إيلا جيبسون بسبب اتزانها وإلى أديتي سوامي لنجاحها المتميز في سن مبكرة. أما نيرانجانا فتعجب بصمود شيتال ديفي وحضور جوثي فينام القوي.
بالنسبة لكلتا الفتاتين، الرماية ليست مجرد رياضة - إنها درس في الحياة.
تقول راكشيتا: "لأي فتاة صغيرة تمسك بالقوس لأول مرة، أقول: ستكون هناك أيام سيئة. استمري. الأمر يستحق دائمًا".
وتضيف نيرانجانا برسالة بسيطة لكنها قوية: "اعملي بجد. ولا تتخلي أبدًا عن أحلامك".