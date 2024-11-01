من مطبخ العائلة إلى ريادة الأعمال: رحلة الشقيقتان بن هندي

وقبل أن تُبحر في عالم ريادة الأعمال، شقت ليلى مسارها المهني في مجال الموارد البشرية، حيث عملت في شركة "إينوك" وبنك "باركليز" في مُقتبل العشرينيات من عمرها. وفي سن السادسة والعشرين، انطلقت في رحلتها الريادية. وقالت: "لقد أكسبتني خبرتي في الموارد البشرية مهارات أساسية في التعامل مع الآخرين وإدارة العمليات، وما زلت أعتمد عليها حتى اليوم". وتشمل هذه المهارات التي اكتسبتها، كيفية التفاعل مع الأشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات، وإدارة العمليات اليومية في المؤسسات الكبيرة.