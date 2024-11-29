قصة نجاح: من كندا إلى أبوظبي في تجارة أشجار عيد الميلاد
نحن الآن على بعد أسابيع قليلة من عطلة عيد الميلاد، مما يعني أنه حان وقت تجهيز قوائم الطعام للعيد، وتحضير قائمة الضيوف، وتنسيق الأفكار للديكورات الخاصة بموسم الأعياد. ومن أهم عناصر الزينة في هذا الموسم هي شجرة عيد الميلاد.
في كثير من الأحيان، تكون الشجرة المزينة بالأضواء والزينة هي التي تثير الحنين إلى أعياد الميلاد الماضية وتشجعك بوعد الهدايا والسعادة غداً.
بالنسبة للزوجين البريطانيين الكنديين "سيمون جوكر" و"كريستيان لير" (51) المقيمين في أبو ظبي، فإن متعتهم تتضاعف، حيث لا يقتصر الأمر على تزيين شجرتهم بأنفسهم فقط، بل يمتد أيضاً إلى نشر الفرح من خلال بيع أشجار التنوب.
تعود قصة الزوجين إلى 15 عاماً مضت. تنحدر سيمون من مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، التي تشتهر بأراضيها الزراعية القوية في المناطق الريفية الواسعة، وبظروف التربة المثالية لزراعة أشجار عيد الميلاد. وتُعرف مقاطعة لونينبورج في نوفا سكوشا بالفعل بلقب "عاصمة أشجار عيد الميلاد في العالم"، كما هو مكتوب على اللافتة على الطريق السريع 103، بالقرب من هاليفاكس.
قالت سيمون: "بدأنا أولاً في استيراد أشجار عيد الميلاد من لونينبورج، نوفا سكوشا. لذا لم يكن مفاجئاً أن يسألني أحدهم خلال إحدى رحلات العمل إلى نوفا سكوشا، حيث كنت أستضيف جلسات إحاطة إعلامية للشركات والحكومات حول كيفية ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عن إمكانية استيراد أشجار عيد الميلاد الطازجة من نوفا سكوشا. عيد الميلاد هو وقتي المفضل في العام، والشيء الوحيد الذي كنت متأكدة منه هو أن الأشجار الحقيقية التي رأيتها خلال إقامتي في أبوظبي كانت تشبه شجرة تشارلي براون الحزينة، التي كنت أعرف أنها لن تستمر حتى 25 ديسمبر."
أضافت: "كنت متحمسة للتحدي المتمثل في مساعدة تعاونية مزارعي أشجار عيد الميلاد من مقاطعة لونينبورج. وبعد الحصول على التاريخ التفصيلي وقضاء وقت عملي في زيارة المزارع، أدركت أن الرابط المفقود الوحيد كان العثور على شريك إماراتي محلي مناسب. تحدثت إلى والد زوجي، الذي يشاركني نفس الحب لهذا العيد، وسألته عن الشركات المعروفة في الإمارات العربية المتحدة التي تستورد أشجار عيد الميلاد."
رائحة الفرع العطري
بدأت سيمون رحلتها مع متجر أوليندر للزهور في الإمارات العربية المتحدة، الذي يمتلك فروعاً في دبي وأبوظبي، ويستورد أشجار عيد الميلاد الطازجة إلى الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً. تأسس متجر أوليندر للزهور، الذي يُعد أول متجر تجزئة فاخر من نوعه يقدم منتجات الزهور والمناظر الطبيعية من أوروبا، في عام 1975، في وقت كانت فيه دبي لا تزال في طور النمو لتصبح المدينة الكبرى التي هي عليها اليوم.
قالت سيمون: "كان التحدي الذي واجهته هو إقناع مالك أوليندر الإماراتي بأن أشجار عيد الميلاد الكندية أفضل بكثير من تلك القادمة من هولندا وأجزاء أخرى من أوروبا. وبعد مكالمة هاتفية واحدة إلى المزارعين في منطقة لونينبورج، تم إرسال طرد عبر (فيديكس) إلى دبي يحتوي على فرع من شجرة التنوب البلسمي العطرية. وعند وصولي، تلقيت مكالمة هاتفية من مالك أوليندر يخبرني فيها أنه يحمل حالياً بين يديه الفرع العطري من شجرة عيد الميلاد الكندية."
تمكنت "شركة أشجار عيد الميلاد في الإمارات العربية المتحدة"، التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني www.christmastreesuae.com، من استيراد ما يصل إلى 2000 شجرة سنوياً بنجاح للعملاء في جميع أنحاء الإمارات. وقالت سيمون: "نظراً للمناخ الأكثر دفئاً في نوفا سكوشا، قمنا بتغيير موردنا إلى تعاونية أخرى للمزارعين في مقاطعة كيبيك، وبدأنا في استيراد صنف (فريسر فير) Fraser Fir، الذي يتميز بأفضل قدرة على الاحتفاظ بالإبر والعطر، وذلك على مدار السنوات السبع الماضية."
شركة الزوجين (كلير سوليوشن) Clear Solutions مسجلة في أبوظبي، وهي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا والخدمات والاستشارات التكنولوجية.
التقى كريستيان وسيمون في كوستاريكا عام 2002. وبعد فترة وجيزة من اللقاء، عاد كريس إلى أبو ظبي حيث نشأ؛ حيث انتقلت عائلته إلى الإمارات العربية المتحدة من المملكة المتحدة عام 1978. وانضمت إليه سيمون عام 2003 ويعيشان في أبو ظبي منذ ذلك الحين. ولديهما ثلاثة أطفال.
انضمت سيمون إلى غرفة التجارة البريطانية في أبوظبي في سبتمبر 2022 كمديرة عامة. ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التسويق الدولي والعلاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد قامت بمساعدة الشركات الخاصة والمنظمات الحكومية في ممارسة الأعمال التجارية في هذا الجزء من العالم.
عملت سابقاً كمفوضة تجارية (للتعليم والتدريب) لدى سفارة كندا في أبو ظبي والمديرة التنفيذية لشركة (إيدونوفا غلف إل إل سي) EduNova Gulf LLC، وتتمتع سيمون بثروة من المعرفة والاتصالات في الإمارات العربية المتحدة. كانت عضواً نشطاً في العديد من مجموعات الأعمال والمجالس في أبو ظبي على مر السنين وشغلت مناصب بما في ذلك رئيس ونائب رئيس.
عمل كريستيان لأكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العمليات التجارية والتكنولوجيا والثقافة والتعليم، حيث عمل مع منظمات متعددة الجنسيات كبيرة، وجهات حكومية، وشركات خاصة.
وقال كريستيان: "كانت الإمارات العربية المتحدة موطننا طوال معظم حياتنا. لقد كنا محظوظين لأننا حصلنا على فرص رائعة على مر السنين، حيث عملنا في قطاعات مختلفة. وتحتضن الدولة روح المبادرة والابتكار والتعاون".
وأضاف "نحن الاثنان ننتمي إلى عائلات تدير أعمالاً تجارية صغيرة. وقد أثر هذا بشكل كبير على كيفية تعاملنا مع أعمالنا التجارية الصغيرة. لقد قمنا بدمج هذا مع المهارات التي تعلمناها في حياتنا المهنية ومع فهمنا لكيفية إدارة الشركات الصغيرة التي تركز على العملاء".
خلفية الأعمال
يتمتع كل من سيمون وكريستيان بخبرة واسعة في مجال الأعمال. فقد أدار والدا سيمون فندقاً صغيراً لمدة 18 عاماً، بينما كانت عائلة كريستيان تدير شركة خدمات في أبوظبي لأكثر من 40 عاماً. وقبل عامين، أطلق كريستيان مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي وأنشأ شركة استشارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
لقد تعاون الثنائي مع شركة (أوليندر) Oleander في بداية مشروعهما، وساعدهما هذا التعاون في تطوير مهاراتهما التجارية.
قال كريستيان: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعمل مع بائع زهور يفهم طريقة العناية المناسبة بالأشجار. تقوم شركة أوليندر بقطع قواعد الأشجار حديثاً بمجرد وصولها إلى المشتل، وتحتفظ بها في خلجان من الماء لمدة تصل إلى 48 ساعة لإعادة ترطيبها بعد رحلتها في حاويات مبردة من كندا. هذه كلها خطوات مهمة لضمان طول عمر الأشجار حتى يناير."
تعيش سيمون وكريستيان في أبو ظبي مع أطفالهما الثلاثة؛ الأكبر يبلغ من العمر 11 عاماً والتوأم يبلغان من العمر 9 سنوات.
وتختتم سيمون حديثها قائلة: "عادةً ما تكون عطلات نهاية الأسبوع وأوقات فراغنا مليئة بالنشاط، ونحب قضاء الوقت في الهواء الطلق، خاصة في هذا الوقت من العام، سواء كان ذلك في النادي أو على متن قاربنا أو في التخييم في الصحراء أو في الحديقة."
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الصبر.
الإصرار
الحضور.
المثابرة.