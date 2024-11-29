قصة نجاح: من كندا إلى أبوظبي في تجارة أشجار عيد الميلاد

قالت سيمون: "بدأنا أولاً في استيراد أشجار عيد الميلاد من لونينبورج، نوفا سكوشا. لذا لم يكن مفاجئاً أن يسألني أحدهم خلال إحدى رحلات العمل إلى نوفا سكوشا، حيث كنت أستضيف جلسات إحاطة إعلامية للشركات والحكومات حول كيفية ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عن إمكانية استيراد أشجار عيد الميلاد الطازجة من نوفا سكوشا. عيد الميلاد هو وقتي المفضل في العام، والشيء الوحيد الذي كنت متأكدة منه هو أن الأشجار الحقيقية التي رأيتها خلال إقامتي في أبوظبي كانت تشبه شجرة تشارلي براون الحزينة، التي كنت أعرف أنها لن تستمر حتى 25 ديسمبر."

أضافت: "كنت متحمسة للتحدي المتمثل في مساعدة تعاونية مزارعي أشجار عيد الميلاد من مقاطعة لونينبورج. وبعد الحصول على التاريخ التفصيلي وقضاء وقت عملي في زيارة المزارع، أدركت أن الرابط المفقود الوحيد كان العثور على شريك إماراتي محلي مناسب. تحدثت إلى والد زوجي، الذي يشاركني نفس الحب لهذا العيد، وسألته عن الشركات المعروفة في الإمارات العربية المتحدة التي تستورد أشجار عيد الميلاد."

رائحة الفرع العطري