من فوضى العشرينيات إلى زواج القناعة..جيل زد يؤجل الزواج

قبل أن أقول "أوافق"، أحتاج إلى سبب وجيه: بالنسبة لجيل زي (Gen-Z)، النية والمعنى يتفوقان على الجدول الزمني للزواج

صديقتي المقرّبة ستتزوج، وكذلك كثيرون أعرفهم. في الواقع، تلقيت هذا العام عدداً غير مسبوق من دعوات الزفاف، وكل مرة تصلني دعوة جديدة أجد نفسي أفكر: "يا إلهي، هل حان الوقت بالفعل؟ ما الذي يدفع إلى هذه العجلة؟ أليست سنوات العشرينات من العمر مخصصة لاكتشاف الذات؟ وكيف يمكن القيام بهذا الاكتشاف بينما تربط نفسك — حرفياً ومعنوياً — بإنسان آخر؟"

ربما يكون السبب أنني شغوفة بالأفلام، خصوصاً تلك التي تروي قصص النضوج، وقد لطالما نظرت برومانسية إلى فكرة أن تكون سنوات العشرينات عقداً مخصصاً لك أنت وحدك. في هذه المرحلة، تجرب وظيفة غريبة وغير مألوفة، تسافر أولى رحلاتك الفردية التي ستكون البداية لسلسلة أخرى، تحضر حفلات زفاف وأنت سعيد لأنك لا تضطر للقلق بشأن دفع مقدم شراء منزل ستربي فيه أبناءك مستقبلاً. يمكنك أن تكون بالفعل حراً من المسؤوليات — بقدر ما تسمح لك ظروفك وامتيازاتك — وأن تستثمر هذه الحرية في توجيه كل طاقتك نحو نفسك.

بالطبع، العقود التي تلي ستجلب الزواج والحب والأطفال (إن أردت ذلك). فلماذا لا تستثمر فوضى سنوات العشرينات لتكون فوضوياً بالكامل؟ لتجرب مختلف أشكال العزلة، ولتستمتع بجمال التعرف على نفسك، ومن ثم التعرف على نوع الشريك الذي قد ترغب بأن تقضي معه بقية حياتك. فإذا كنت لا تعرف نفسك جيداً، فكيف يمكنك أن تعرف حقاً أي نوع من الأشخاص تريد أن ترتبط به؟

وهذا السعي لتكوين ذاتك بأكبر قدر من الأصالة يعكس بالضبط كيف أن جيل زي يعيد صياغة قواعد الزواج. هذا الجيل، المعروف بروحه المتمردة، وصل أخيراً إلى "سن الزواج"، وإذا كان يمكن الاعتماد عليه ليكون مغيراً لقواعد اللعبة في سوق العمل، فلماذا لا يفعل ذات الشيء في ميدان الحياة الزوجية؟

نعم، نحن نجرب استخدام الألماس المصنع مخبرياً، ونحرص على تقليل الهدر الغذائي في يوم الزفاف، ونقلص قوائم الضيوف لجعلها أكثر خصوصية وحميمية، ونتجه نحو أسلوب بسيط مستوحى من لوحات "بينترست" minimalism، لأننا في عصر الإرهاق الرقمي، أصبح القليل يعني الكثير بالنسبة لنا.

لكن أبعد من التفاصيل الجمالية، نحن أيضاً جيل مفرط التعرض للمعلومات، وبالتالي مفرط في الوعي. لدينا إدراك شديد لما يحدث عندما يبتعد الشركاء عن بعضهم، أو عندما تنهار الزيجات، أو كيف تؤثر صدمات الطفولة في حياة البالغين. نحن مثقلون بمفارقة اختيار الاحتفال في عالم ينهار من حولنا، مليء بالحروب والأمراض والفوضى. وربما لهذا السبب بالذات، سواء اخترنا أن نقول "أوافق" أو "لا أوافق"، فنحن نريد أن يكون لذلك معنى حقيقي. في جيل تحدده حرية الاختيار، النية الصادقة أهم من التقاليد.

نحن لا نهرب من الحب ولا نرفض فكرة الزواج، بل نتعلم أن نلتقي بأنفسنا أولاً. فعندما نقول "أوافق" في النهاية، نكون قد عرفنا تماماً من يقف هناك في الجهة الأخرى من الممر — ومن نحن أيضاً. حتى لا نخدع أنفسنا في هذه العملية. لذا نسأل عن السبب، ونعرف الإجابة أيضاً.

وفي الحقيقة، إذا استطعنا إيجاد الإجابة — وهو ما كرست له سنوات العشرينات من عمري — فإن القناعة التي ترافق سعيَنا وراء أحلامنا وزواجنا تصبح أقوى بكثير، لأننا لم نُدفع إلى المجهول أو نتخذ قرارات دون وعي أو معلومات كافية.