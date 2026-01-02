من عادة إلى قلق مرضي: الوجه الخفي لاستخدام الهواتف الذكية المفرط

من حافلات المدارس في أبوظبي إلى دردشات العمل المتأخرة في دبي، نادراً ما تفارق الهواتف الذكية أيدينا. بالنسبة للكثيرين في الإمارات، يُعد الهاتف شريان حياة للعمل، والعائلة، والأمان، والتواصل الاجتماعي. لكن مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أن القلق الذي يشعر به الناس عند انفصالهم عن هواتفهم قد يكون أكثر من مجرد انزعاج عابر.

وجدت دراسة نُشرت في "المجلة الدولية للدراسات البحثية في التعليم" أن 94% من مستخدمي الهواتف المحمولة في أمريكا يعانون من "النوموفوبيا" (Nomophobia) — وهي الخوف غير العقلاني أو القلق من التواجد بدون هاتف محمول. وبينما تركز الدراسة على الولايات المتحدة، أشار اختصاصيو الصحة العقلية إلى أن النتائج تتماشى بقوة مع الأنماط التي يشاهدونها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات.

عادةً لا تظهر "النوموفوبيا" كحالة يحددها الناس بأنفسهم، وبدلاً من ذلك، يقول الأطباء إنها تظهر غالباً بطرق أكثر هدوءاً وألفة — مثل اضطرابات النوم، والارتباك، والقلق، وصعوبة التركيز — خاصة عندما يكون الهاتف بعيداً عن المتناول.

جودة نوم سيئة وإجهاد نفسي

قال الدكتور عمر بن عبد العزيز، اختصاصي الطب النفسي في مستشفى إن إم سي (NMC) رويال، مدينة خليفة، أبوظبي، إن المشكلة مرتبطة بعمق بمدى تغلغل الهواتف الذكية في الروتين اليومي. وأضاف: "في البيئات السريرية، نادراً ما يصف المرضى 'النوموفوبيا' بحد ذاتها. بدلاً من ذلك، تظهر من خلال اضطراب النوم، والقلق، والارتباك، وضعف التركيز، والشكاوى الجسدية المرتبطة بالتوتر، خاصة عندما يكون الهاتف غير متاح. تعكس هذه الأعراض غالباً مدى تغلغل الهواتف الذكية في الحياة اليومية بدلاً من كونها اضطراباً مستقلاً".

وفي الإمارات، تظهر الدراسات بين الطلاب والشباب مستويات عالية من الاستخدام الإشكالي للهواتف الذكية، والذي يرتبط عادةً برداءة جودة النوم والإجهاد النفسي. وسريرياً، يعكس هذا ما يلاحظه العديد من الممارسين محلياً: الهواتف ضرورية للعمل والتواصل العائلي والأمان، لكن الاستخدام المفرط يمكن أن يؤثر بهدوء على الرفاهية إذا فُقدت الحدود.