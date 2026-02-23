من زنزانة "أتيكا" إلى سماء دبي: فنان سُجن ظلماً لـ 27 عاماً يهدي حريته للسجناء المتعثرين

يعرف فالنتينو ديكسون ما تفقده السجون من الإنسان.
في رمضان هذا العام، يخطط الفنان الأمريكي – الذي سُجن ظلماً لمدة 27 عاماً قبل تبرئته – لبيع بعض اللوحات التي رسمها أثناء سجنه في مزاد، والتبرع بنصف العائدات للمساعدة في تأمين إطلاق سراح النزلاء المثقلين بالديون في الإمارات.
وقال إن الفكرة مستوحاة من مبادرة رجل الأعمال بدبي فيروز ميرشانت’ لإطلاق سراح السجناء، والتي نشرتها صحيفة خليج تايمز يوم الجمعة.
“لا أعرف حتى الآن أي سلطة يجب أن أتصل بها،” قال ديكسون لخليج تايمز. “لكن نيتي واضحة. أريد أن يساعد المال شخصاً على الخروج. أعرف ما هو شعور ذلك.”
اعتنق ديكسون، البالغ من العمر 56 عاماً، الإسلام عام 1999 وغير اسمه إلى طارق رمضان عبد الله، مسمياً نفسه على اسم إمام أثر فيه خلال سنوات سجنه.
كان يبلغ من العمر 21 عاماً عندما أدين بجريمة إطلاق نار مميتة في بوفالو، نيويورك – وهي جريمة لم يرتكبها. وعلى الرغم من وجود شهود واعتراف من الجاني الحقيقي، حُكم عليه بالسجن 39 عاماً وأرسل إلى سجن أتيكا الإصلاحي.
داخل أتيكا، كان يرسم لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً. وفي أحد الأيام، طلب منه مدير السجن رسم حفرة الجولف المفضلة لديه. لم يلعب ديكسون الجولف قط.
على مدى العقدين التاليين، أنشأ أكثر من 300 رسم لملعب جولف. ثمانية منها كانت لملعب جولف في دبي، بما في ذلك نادي الإمارات للجولف ودبي كريك – مناظر طبيعية لم يرها إلا في المجلات وهو محبوس في زنزانته.
تلك الرسومات غيرت حياته في نهاية المطاف. بعد أن نشرت مجلة Golf Digest أعماله الفنية من السجن في قصة واسعة الانتشار شككت في نزاهة إدانته، تبنى المدافعون القانونيون قضيته. في عام 2018، تمت تبرئته وخرج حراً بعد 27 عاماً.
اليوم، تحظى أعماله الفنية بقيمة كبيرة. تُباع الأعمال الأصلية والعمولات بعشرات الآلاف من الدولارات، مع بعض الأعمال الأصلية الكبيرة التي تُعرض بأسعار تصل إلى مليون دولار.
شارك مؤخراً صورة لنفسه وهو يقدم إحدى رسوماته للغولف للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. كان العمل الفني قد اشتراه محامٍ بارز.
في وقت سابق، كانت ميشيل أوباما قد اقتنت إحدى لوحاته للغولف كهدية عيد الميلاد للرئيس آنذاك باراك أوباما.
شارك ديكسون أيضاً صوراً لنفسه مع تايغر وودز وجاك نيكلاوس، وهما اثنان من أعظم لاعبي الغولف في التاريخ
“رسم تلك الملاعب أبقاني ثابتاً،” قال. “لقد منحتني السلام.”
في عام 2023، سافر إلى دبي كضيف خاص في بطولة دبي الصحراوية الكلاسيكية، وزار بعض الملاعب التي رسمها ذات مرة داخل السجن.
يعيش ديكسون الآن خارج الولايات المتحدة، ويقول إنه ليس مستعداً للعودة.
“غادرت الولايات المتحدة وذهبت إلى تايلاند لمدة ثلاثة أشهر. الآن أنا’م في فيتنام،” قال. “أنا’م أحاول فقط العثور على بلد يمنحني السلام. لا أخطط للعيش في الولايات المتحدة بعد الآن.”
لا يوجد مرارة في صوته.
“لو كنت غاضباً، لما وجدت السلام،” قال. “الإسلام علمني ذلك.”
في رمضان هذا، يأمل أن تفعل أعماله الفنية للآخرين ما فعلته له ذات مرة.
“إذا كان نصف ما أبيعه يمكن أن يساعد شخصاً على الخروج من السجن،” قال، “فإن ذلك سيعني أكثر من أي ثمن.”
