من زنزانة "أتيكا" إلى سماء دبي: فنان سُجن ظلماً لـ 27 عاماً يهدي حريته للسجناء المتعثرين

يعرف فالنتينو ديكسون ما تفقده السجون من الإنسان.

في رمضان هذا العام، يخطط الفنان الأمريكي – الذي سُجن ظلماً لمدة 27 عاماً قبل تبرئته – لبيع بعض اللوحات التي رسمها أثناء سجنه في مزاد، والتبرع بنصف العائدات للمساعدة في تأمين إطلاق سراح النزلاء المثقلين بالديون في الإمارات.

وقال إن الفكرة مستوحاة من مبادرة رجل الأعمال بدبي فيروز ميرشانت’ لإطلاق سراح السجناء، والتي نشرتها صحيفة خليج تايمز يوم الجمعة.

“لا أعرف حتى الآن أي سلطة يجب أن أتصل بها،” قال ديكسون لخليج تايمز. “لكن نيتي واضحة. أريد أن يساعد المال شخصاً على الخروج. أعرف ما هو شعور ذلك.”