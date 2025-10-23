من رام الله إلى أبوظبي : المرأة.. الكوفية والبرتقال.. لوحات تُعيد إحياء القصة الفلسطينية

يضم المعرض أعمالًا لفنانات مثل مروة النجار، وفاطمة أبو رومي، ورانيا عامودي، ودينا مطر، ويستمر حتى 31 أكتوبر. ترسم فاطمة أبو رومي صورًا ذاتية على خلفية سجاد شرق أوسطي نابض بالحياة، مصمم بنقوش هندسية وزهرية معقدة. ومن أعمالها الفنية المميزة، المعروضة في المعرض الحالي، امرأة توازن وزن سجاد ملفوف تحمله على رأسها. وتشير الرومي: "أختار مواضيعي المستوحاة من عالمي البصري، وبيئتي التاريخية والشخصية، لأبرزها وأضعها على خريطة تاريخ الفن المعاصر". تتناول الفنانة، المقيمة في طمرة، الجليل، شمال شرق إسرائيل، صورة المجتمع العربي من منظور نقدي، يركز على إعطاء صوت للمرأة، مع تسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للمنطقة. المرأة الفلسطينية هي جوهر عملي. إنها العبء الذي أختار أن أتحمله وحدي. لا أتمرد تمامًا على الأعراف، لكنني أرفض الخضوع لها عندما تُقيدني أو تُمس كرامتي وإنسانيتي. السجادة رمزٌ للوطن الفلسطيني، ومعها أُدمج فكرة دور قيادي جديد للمرأة.

قبل عام 1948، كان برتقال يافا ثمرة مرغوبة للغاية في المنطقة، ورمزًا لامعًا للنجاح الزراعي للبلاد، وكان يُصدَّر على نطاق واسع. لكن حرب عام 1948 أدت إلى طرد آلاف الفلسطينيين من مزارع أجدادهم وبساتين البرتقال الخصبة. مستوحاة من الصور الأرشيفية، أعادت الفنانة مروة النجار إنشاء مشاهد لرجال ونساء وعائلات فلسطينية يجمعون البرتقال من خلال فنها. تقول النجار، التي زُيّنت لوحاتها الزيتية على القماش بأوراق الذهب والفضة: "من خلال رسم هذه المشاهد، أُكرّم ذكرى الأجيال التي عاشت في تلك الأوقات بما في ذلك عائلتي". يستضيف المعرض أيضًا صورًا متعددة الألوان لنساء فلسطينيات، مليئة بالتفاصيل المعقدة وأنماط الملابس الفريدة. في إحدى لوحاتها، تجلس امرأتان فلسطينيتان تحت شجرة رمان، وترتديان ثوبًا طويلًا مطرزًا يدويًا، وهي حرفة أتقنتها وتوارثتها أجيال من النساء الفلسطينيات. يُظهر نمط التطريز المتقاطع على هذه الملابس الطويلة عناقيد عنب وريشًا وقرنفلًا وسنابل ذرة. يقول النجار: "كل لوحة تُمثل قصص عائلتي وشعبي، لحظات فرحهم وفقدهم وصمودهم. أرسم بطبقات من الألوان، الذهبي والفضي، تعكس الثراء والأمل، وتُعلّم الناس أيضًا جمال ثقافتنا وصمودها".

حتى مع إعلان العالم الهدنة مؤخرًا، خلّفت هذه الهدنة التي استمرت عامين آثارًا عميقة على حياة عشرات الأشخاص، ظاهرةً وباطنة. خلال هذه الفترة، تولى العديد من فناني غزة دور الصحفيين، موثّقين الحياة اليومية بالألوان والفرش. يقول دغمان، الذي أبقى معرضه في قلب بيت لحم شعلةً متقدةً في مجتمع الفن المحلي: "على الرغم من إدراكهم أنهم يُخاطرون بحياتهم، واصل هؤلاء الفنانون الرسم. كما ساهمت الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في نشر الوعي ودعم القضية الفلسطينية عالميًا".

فقدت الفنانة دينا مطر عددًا من أفراد عائلتها، ومنزلها، ومرسمها، ومجموعة كبيرة من لوحاتها خلال تلك الفترة. وخوفًا على حياتها وسلامة أطفالها، انتقلت مؤخرًا إلى الإمارات العربية المتحدة. تقول مطر: "أحب تصوير المرأة الفلسطينية، من خلال إظهار جوانب من حياتها اليومية، ناقلةً معاناتها وأملها في غدٍ أفضل".

في أعمالها الفنية، تُدمج تنوعًا هائلاً من العناصر الثقافية والأنماط والألوان، كلٌّ منها يُجسّد الحياة التي تركتها وراءها. كما تُبرز الشخصية الأنثوية في صورها الشخصية، مُزيّنةً دائمًا بأزياء تقليدية نابضة بالحياة، تُذكّر بملابس جدتها، وغالبًا ما تُحيط بها مناظر قروية بزخارف مستوحاة من الطبيعة الفلسطينية.

بينما اتخذت مطر القرار الصعب بالانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، تتمسك الفنانة المشاركة أمودي، أمودي، بشجاعة في رام الله. تقول إنها من خلال فنها تخلق مساحة للتعاطف والحوار، وتضيف إليه تعاطف منظور أنثوي. تقول أمودي: "الفن هنا في رام الله هو منفذ جزئي لما يحدث، مما يسمح لنا بتهدئة القلق والترقب الذي نعيشه كل يوم". كما أنها تشجع بقوة دور المرأة في التخفيف من آثار الحرب. وتؤكد: "اليوم، أعتقد أن الصوت الأنثوي أكثر وضوحًا وهذه المرة سيُحدث تغييرًا حقيقيًا لأن النساء أكثر عرضة للاعتراف بنقاط الضعف ونقل الحقيقة. المرأة تغذي روح الشفاء لأنها حامية منزلها وأطفالها. لسنا بحاجة إلى تغطية جراحنا، نحن بحاجة إلى العمل لمداواتها".