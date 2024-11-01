من "جيفارا" إلى السنوار: تطور رموز النضال عبر الأجيال

ألهمتني أحداث هذا الأسبوع للتأمل في رموز النضال، وكيفية تطورها عبر الزمن.

لقد سجّل التاريخ بأحرف من نور ملاحم المناضلين من أجل الحرية في كل مكان، فخلّد تضحياتهم الجسام في سبيل قضايا عادلة، وكيف صمدوا في وجه المعاناة، وقدّموا أرواحهم فداءً لمبادئهم. وفي بعض الأحيان، شاءت الأقدار أن ينجوا من براثن الموت، ليقطفوا ثمار نضالهم، وينعموا بالحرية التي رووها بدمائهم، فاستحقوا كل تكريم وافتخار.

لكن في حالات أخرى، كثيرة هي للأسف، يتشبّث الزعيم بالسلطة، متجاوزاً حدود المعقول، فتتخلى عنه الحركة، وتُهمّش القضية لصالح رؤية فردية ضيّقة، وتنتهي الثورة إلى غير مبتغاها.