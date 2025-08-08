من الوحدة إلى الأخوّة: "مخيم الطلاق" في دبي يمنح النساء الهنديات القوة والأمل

قد تُصبح الحياة مُوحشة كمُغترب في الشرق الأوسط. فبينما نُمارس أعمالنا اليومية ونُواجه مُسببات التوتر المُعتادة، غالبًا ما ننسى الشيء الآخر الذي يُبقينا مُتماسكين في الأوقات الصعبة: نظام الدعم. القدرة على التعبير عن أنفسنا في مساحة آمنة دون خوف من اللوم.

في هذه الأثناء، على الجانب الآخر من بحر العرب، تُنظّم مُنشئة المحتوى "رافيا آفي" سلسلة من المخيمات بعنوان "قصص التحرر"، في ولايتها كيرالا، جنوب الهند. حظيت هذه المبادرة، التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر، باهتمام كبير من وسائل الإعلام الهندية، وأُشيد بها لتوفيرها مساحةً غير رسمية وغير مُتحيزة، حيث يُمكن للنساء المُطلقات أو الأرامل أو المُنفصلات عن شركائهن الالتقاء والتواصل مع بعضهن البعض.

تلقت آفي عددًا هائلًا من الرسائل من نساء هنديات في الإمارات، يطلبن منها التفكير في نقل المخيم إلى البلاد. وأوضحت آفي خلال حديثنا: "على الرغم من استقلاليتهن المادية، كنّ يعانين من الوحدة والضيق الداخلي دون أصدقاء جيدين أو أقارب مقربين أو رفيق، فحياة الجميع في الإمارات حافلة بالانشغال". فقررت تنظيم لقاء سريع، وحددت موعده ليتزامن مع رحلة شخصية.

أُقيم أول "مخيم علاجي للطلاق" - وهو عبارة عن إقامة قصيرة في فندق هامبتون باي هيلتون مطار دبي بالقصيص - يومي 19 و20 يوليو، بحضور حوالي عشر سيدات. تقول مبتسمةً: "لم ينم أحدٌ منا - لعبنا ألعابًا، وتبادلنا قصصنا، وضحكنا، ورقصنا، واستمتعنا كثيرًا". وأضافت أنها تأمل في تنظيم المزيد من المخيمات خلال زياراتها القادمة إلى البلاد.

"هدفي هو تطبيع الطلاق"، تُضيف آفي، التي حصلت على الطلاق العام الماضي. "النساء يخشين الطلاق بشدة لدرجة أنهن يُفضّلن الموت عليه. لكنني أريد أن أحثهن على ألا يفقدن الأمل أبدًا".

التعامل مع الطلاق

لا تزال سوريا، المقيمة في الشارقة، والتي تم تغيير اسمها لحماية الخصوصية، تطاردها ذكريات زواجها، وهي مقتنعة بأن حياتها ربما كانت ستنتهي بنفس الطريقة لولا دعم والديها الثابت. تروي تفاصيل مروعة عن زواجها، مدعية أن زوجها السابق كان له علاقات خارج نطاق الزواج، وديون طائلة، وكان مسيئًا جسديًا وجنسيًا. على الرغم من أنه كان يعيش في دبي، إلا أن سوريا كانت تتنقل بين كيرالا والإمارات العربية المتحدة. تتذكر، عبر جوجل ميت: "بدافع الخوف، كنت أنا وأطفالي نغلق على أنفسنا في الحمام ونقضي ليالٍ عديدة ننام على الأرض". بعد ثماني سنوات من الزواج، تقدمت أخيرًا بطلب الطلاق في كيرالا. لكن مشاكلها استمرت حيث كافحت للتكيف خلال فترة الانفصال وشُخصت بالاكتئاب السريري. شجعها شقيقها، الذي كان يعيش في الشارقة آنذاك، على القدوم إلى المدينة في عام 2019 لتغيير وتيرة حياتها. تبتسم قائلة: "حصلت على وظيفة في غضون ثلاثة أشهر وتغيرت حياتي تمامًا بعد ذلك".

لكن الآثار النفسية للصدمة لا تزال قائمة حتى اليوم. "في الهند، لديكِ أصدقاء وأفراد عائلة مقربون يمكنكِ البوح لهم بأسراركِ. أما في الإمارات، فعندما تُحبسين في شقة مع زوج مُسيء، تشعرين وكأنكِ في فخ."

ما زلتُ أواجه وصمة عار كمطلقة هنا،" تُتابع. "عندما بدأتُ بناء منزلي الخاص في مسقط رأسي، أو حتى عندما أذهب في رحلة عمل الآن، أسمع الكثير من الشائعات عني في دائرة أصدقائي. في كثير من الأحيان، انهارتُ على الأرض، باكية، غير قادرة على التحمل أكثر من ذلك."

مساحة خالية من الأحكام على المطلقين

علمت سوريا بمخيمات الطلاق الشهيرة التي تُقيمها آفي في كيرالا، والمخيم المرتقب في دبي، عبر إنستغرام. سجّلت فورًا، وتقدمت بطلب إجازة من العمل، ودعت بحرارة ألا يكون الأمر احتيالًا. تضحك قائلةً: "طلبت من صديقتي الاتصال بي والاطمئنان عليّ".

لكن ما تلا ذلك، كما تقول، كان يومين أضحكاها بطريقة ظنت أنها لم تعد ممكنة. وتضيف: "جميعنا غنينا ورقصنا وتشاركنا أحزاننا وبكينا". توطدت علاقات النساء من خلال المرح وألعاب كسر الجمود ودردشات استمرت ساعتين بجانب المسبح. ومن المضحك أن معظم النساء لم يكنّ يرتدين ملابس سباحة، وعرضت إحدى الحاضرات العودة مسرعة إلى المنزل لجمع كل ما تستطيع من ملابس لأصدقائها الجدد.

لاحقًا، سارت السيدتان، اللتان أصبحتا صديقتين حميمتين، إلى مطعم قريب لتناول العشاء، وكانت أحاديثهما المرحة وحيويتهما تُذكرنا بأيام الجامعة. يضيف سوريا: "على العشاء، شجعتنا رافيا على استذكار مواهبنا التي طال نسيانها وصقلها".

"شيفنا"، التي حُجِب اسمها الكامل بناءً على طلبها، كانت أيضًا من بين المشاركات في المخيم. تقول المقيمة في دبي، والتي انفصلت عن زوجها قبل حوالي أربعة أشهر بعد عامين من الزواج: "أمرّ بفترة عصيبة، لذا شعرتُ بالارتياح قليلًا في المخيم". وتوضح أن صحتها النفسية تأثرت كثيرًا خلال العلاقة، مما اضطرها لترك وظيفتها، وهي الآن تبحث عن عمل قبل انتهاء صلاحية تأشيرتها.

من خلال المخيم، أدركت النساء أن في الأخوة قوة عظيمة. تقول شيفنا: "كنا محظوظات للغاية بلقاء بعضنا البعض في المخيم وبأننا أصبحنا صديقات مقربات، لأننا ما زلنا نواجه تحديات قد لا تفهمها صديقاتنا الأخريات اللواتي لم يمررن بتجارب مماثلة. أستطيع مشاركة مشاعري بصراحة مع صديقاتي في المخيم، ونمنح بعضنا البعض القوة".

تتذكر سوريا كيف رقصت إحدى النساء، التي كان من المقرر صدور حكم طلاقها في اليوم التالي، بكل حماس. تبتسم قائلةً: "أخبرتنا أنها ترقص في مكان عام لأول مرة. رقصنا جميعًا وغنينا حتى الثالثة فجرًا". لم ترغب أي منهن في إنهاء السهرة، لذا جلستن معًا وشاركن قصصهن.

"للمرة الأولى، أدركت أنني لست وحدي"، تقول، مضيفة أنهم ظلوا مستيقظين حتى الساعة السادسة صباحًا.

قبل المغادرة، تبادلت النساء رسائل مكتوبة بخط اليد وعناقًا. وتقول سوريا إن إحداهن، التي كانت منفصلة عن زوجها ومترددة في المضي قدمًا في إجراءات الطلاق، وجدت في المخيم راحةً نفسية، وأعلنت أنها قررت المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.

وتضيف: "لا نزال جميعًا على تواصل من خلال مجموعة واتساب الخاصة بنا، والتي هي نشطة للغاية، وقد تعهدنا بالالتقاء كثيرًا على الرغم من أننا سنفتقد وجود رافيا".