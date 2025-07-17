من المسلسلات التلفزيونية إلى مقاطع إنستغرام: وفقدان حبكة الحب والزواج

بين الكوليرا الآسيوية وجائحة كوفيد، كانت هناك آفة أخرى أصابت شبه القارة الهندية، ألا وهي المسلسلات التلفزيونية. وشملت الأعراض النموذجية للعدوى التي أصابت كل بيت في المنطقة، بغض النظر عن الدين والوضع الاجتماعي، الغثيان والقيء والصداع، وغيرها. حماة شرسة، ومجموعة من زوجات أبنائها، يتصارعن فيما بينهن لكسب ودها وانتزاع مفتاح السلطة والثراء المعلق من زينة سيدة المنزل.
الضحايا، أو الشهداء، في الصراع الذي يهز القصر من الحلقة الأولى إلى الأخيرة على مدى عدة سنوات، يشملون زوجات الأقارب اللاتي يحرقن أنفسهن، والأبناء التعساء الذين يطلقون النار على أمهاتهم، والأخوات المنتقمات اللاتي يشعلن النار في المطبخ، وغيرهم.
وبعد مرور عقد آخر، شهدنا سلسلة من الإنتاجات الأسطورية حيث استخدم الآلهة والشياطين وحتى الشخصيات التوراتية آلات تشبه الطائرات بدون طيار لقتل التنانين والثعابين، وأطلقوا صواريخ وطنية مزيفة وألقوا صخورًا مزيفة وحتى جبالًا مصنوعة من الورق المقوى.
كانت تلك أيام التناغم مع الفقراء الذين لم يتمكنوا من شراء صندوقٍ أحمقٍ مُكدسٍ في غرفة معيشة أي جارٍ طيب لمشاهدة تلك المسلسلات الضخمة. فتح المسلمون أبوابهم للهندوس، والهندوس للمسيحيين، والمسيحيين للداليت، حتى لا يُترك أي هندي خارج الحافلة الأخيرة للخلاص.
ثم جاء عصر الهواتف الذكية التي وفّرت بديلاً عملياً للتلفزيون. شاهد الملايين مقاطع الأفلام والموسيقى التصويرية للأكاذيب وشاركوها في ثوانٍ معدودة. وتبيّن أن وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في بداياتها، أكثر عدوى وفتكاً من جائحة كوفيد. فُرض على البشرية، من عينات من نهر الجانج جال إلى ماء زمزم، والماء المقدس الذي باركه كاهن في كاتدرائية القديس بطرس بروما، تعبئة وبيع عبر هذه المنصات. يجني الجشعون المال ويخسرونه على هذه المنصات. يُعلن الحب وتُسلّم حالات الطلاق عبرها. أصبحت الحياة تحت رحمة المبدعين الرقميين أمثال مارك إليوت زوكربيرج، وسام ألتمان، ولاري بيج، وسيرجي برين.
في هذه اللحظة، عندما أكتب هذا العمود دون مساعدة من ChatGPT أو DeepSeek أو Copilot، يُسلّى البشر ويُعلّمون ويُغنّون في لحظات قصيرة. من التسويق للشركات إلى النصائح المالية، ومن الأفلام إلى مراجعات التكنولوجيا، ومن المعلومات والترفيه إلى دروس الرعب، ومن الفلسفات إلى الأدب، تُقدّم على يد أولئك الذين لم يخطوا حتى أروقة المعرفة في الجامعة. بعض مؤثري العقارات الخارقين يقودونك إلى الإفلاس، وبعض نجوم الأمس الذين يروجون لطرق مختصرة للثراء يُرشدونك إلى باب الجحيم، ومن يدّعون أنهم أدباء يُلقون أبياتًا من الحب يدفعونك إلى قاع الرومانسية، ومن يدّعون أنهم مُعلّمون يُروّجون لجامعات غير مُدرجة في الخارج يُغلقون أبواب المعرفة في وجه الشباب عديمي الضمير.
إن هوس الأفلام القصيرة متجذر في كل طبقة اجتماعية لدرجة أنه يستنزف نبض الحياة من عروق الحضارة. أنا شخصيًا، الذي عادةً ما ينام بعد الثانية صباحًا، يستيقظ الآن قبل شروق الشمس ويستلقي على كرسيه المريح لمشاهدة أفلام قصيرة عن المؤسسات الرئيسية التي تُشكل الزواج المثالي. ليس لأنني سأذهب إلى محامي طلاق غدًا صباحًا، بل لأنني مذهول من الحملات السلبية التي شنها هؤلاء المؤثرون.
أعتقد أن حوالي 90% من الأفلام التي تُعرض على شاشتي تُسخر من الزواج، وتُصوّر الشريكات في أغلب الأحيان بصورٍ سيئة. يُصوّرن دائمًا على أنهن شريرات، متعطشات للسلطة، مُحبّات للمال، مُدبّرات، وأغبياء، بينما يُصوّر الرجال أذكياء، مُجتهدين، مُعيلين، مُحبّين، ورُعاة، لكنهم ضحايا لعبةٍ من طرفٍ واحد تُسمى الزواج. إنها نفس المسلسلات القديمة عن النظام الأبوي وكراهية النساء.
كما سألتني زميلتي كاريشما قبل أيام، لماذا يتآمر الكون ضد مؤسسة الزواج؟ إنه اتحاد مقدس بين عقلين، مُقدّر أن يدوم إلى الأبد، مهما كانت هويتهما. يقع على عاتق الشريكين السعي ليصبحا توأم روح لا ينفصلان، أو أن يتصالحا ليعيشا تحت سقف واحد كأفضل صديقين. إن التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع زواجًا ناجحًا: احترام شخصية كل منهما، ومنح ومنح الحرية والمساحة التي طال انتظارها، والوقوف بجانب بعضهما البعض، وأن يكونا أول من يمسح دموع بعضهما ويشارك كل منهما فرحته. والباقي، كما يُقال دائمًا، هو الحب والحظ.
وهناك جيل جديد من مؤثري الحب الذين يشيدون بالقلوب التي لا تتحد أبدًا. يحتفون بالحب الفاشل ويعتزون به، كأنه الحب السماوي. كما لو أن الكوكب أشبه بحجر صغير جدًا لا يتسع للحب الحقيقي.
لكن هناك عباقرة مثل "فنانة الكلمة المنطوقة" الهندية شاشي باتاك، التي ينقلني أداؤها الشعري إلى عالم آخر. إنها تفضل أن يُقضى على الحب في مهده حفاظًا على نقائه وسلامته وقداسته. كطفل ميت. تُدخلني هذه القصيدة في نشوة حيث يرشّ الآب الماء المقدس مديحًا لموت حلم كبير. على أمل مجيء ثانٍ. آمين!
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