من المسلسلات التلفزيونية إلى مقاطع إنستغرام: وفقدان حبكة الحب والزواج

في هذه اللحظة، عندما أكتب هذا العمود دون مساعدة من ChatGPT أو DeepSeek أو Copilot، يُسلّى البشر ويُعلّمون ويُغنّون في لحظات قصيرة. من التسويق للشركات إلى النصائح المالية، ومن الأفلام إلى مراجعات التكنولوجيا، ومن المعلومات والترفيه إلى دروس الرعب، ومن الفلسفات إلى الأدب، تُقدّم على يد أولئك الذين لم يخطوا حتى أروقة المعرفة في الجامعة. بعض مؤثري العقارات الخارقين يقودونك إلى الإفلاس، وبعض نجوم الأمس الذين يروجون لطرق مختصرة للثراء يُرشدونك إلى باب الجحيم، ومن يدّعون أنهم أدباء يُلقون أبياتًا من الحب يدفعونك إلى قاع الرومانسية، ومن يدّعون أنهم مُعلّمون يُروّجون لجامعات غير مُدرجة في الخارج يُغلقون أبواب المعرفة في وجه الشباب عديمي الضمير.