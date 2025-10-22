من المدارس إلى المكاتب: دور الأطفال والموظفين في نقل عدوى "التبديل الحراري" في الإمارات

مع انخفاض درجات الحرارة في الأمسيات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بدأ العديد من السكان بالخروج للتنزه في وقت متأخر من الليل، وحفلات الشواء في عطلات نهاية الأسبوع، والتجمعات على الشاطئ. يبدو الطقس مثاليًا - ليس حارًا جدًا ولا باردًا جدًا. ومع ذلك، لا تزال مكيفات الهواء تعمل في الداخل. ففي النهاية، قد تكون فترة ما بعد الظهر دافئة، وتشعر العديد من المنازل بالاختناق دون أي تبريد.
لكن هذا المزيج من الهواء البارد في الداخل والنسيم اللطيف في الخارج قد يكون السبب وراء مرض العديد من الناس، حسبما قال الأطباء.
في مثل هذا الوقت من كل عام، تبدأ المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال موجة من المرضى الذين يشكون من التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى الخفيفة.
يقول الدكتور محمود مدحت، أخصائي طب الرعاية الحرجة في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "جسم الإنسان مُصمم للتكيف تدريجيًا مع تغيرات درجات الحرارة. فعندما نتنقل باستمرار بين أجواء قاسية، من غرف مكيفة شديدة البرودة وجافة إلى هواء خارجي دافئ ورطب، تُجهد آليات الدفاع في الأنف والحنجرة".
وبحسب قوله، فإن هذه التحولات المفاجئة تُسبب انقباض الأوعية الدموية الدقيقة وتمددها بشكل متكرر. وأضاف: "هذا يُهيّج الأغشية المخاطية ويجعلها أكثر عرضة للفيروسات".
قال الأطباء إن هذا النمط ليس جديدًا. فالتحول الموسمي من الصيف إلى الشتاء، تقريبًا من أواخر سبتمبر إلى نوفمبر، هو الفترة التي يمرض فيها العديد من السكان. وأوضحت الدكتورة أثيرا جايابراكاش إنغور، طبيبة في مركز إن إم سي الطبي في أبوظبي، أن عيادتها شهدت ارتفاعًا واضحًا في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
قالت: "الأطفال هم أول من تظهر عليهم الأعراض. معدل انتشار المرض بينهم مرتفع بشكل خاص في المدارس وأثناء اللعب في الهواء الطلق. وهم بدورهم ينقلون العدوى إلى عائلاتهم. وفي النهاية، تُصاب العائلة بأكملها، ثم ينقلها الآباء في العمل".
ذكرت الدكتورة أثيرا أن تغير الطقس وبرودة مكيفات الهواء الداخلية يُسببان مشاكل في الجيوب الأنفية والحلق. وقالت: "لا أعتقد شخصيًا أن الأمر يقتصر على الانتقال بين الطقس الحار وغرف التكييف. ولكن عندما يؤدي الطقس البارد إلى انسداد الجيوب الأنفية، ويزيد مكيف الهواء من جفافها، يصبح الناس أكثر عرضة لالتهابات الجيوب الأنفية".
قال الأطباء إن الجسم يحاول باستمرار استعادة توازنه. فعندما ينتقل شخص ما من بيئة داخلية باردة إلى هواء دافئ في الخارج، تتمدد الأوعية الدموية بسرعة لإخراج الحرارة. وفي هذه الحالة، قد يشعر الشخص باحتقان أو صداع. وأضاف الدكتور مدحت: "يؤثر اختلاف الرطوبة أيضًا على التنفس. فالهواء البارد والجاف في الداخل قد يُجفف الحلق والأنف، بينما قد يُسبب الهواء الدافئ في الخارج تورمًا أو سيلانًا في الأنف أثناء محاولة الجسم التكيف".
قالت الدكتورة ماريان ملاك إسحاق مرقس، أخصائية طب الأسرة في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة، إن هذه التغيرات المتكررة في درجات الحرارة تُسبب ضغطًا على الجهاز التنفسي. وأضافت: "عندما ننتقل بين بيئات باردة ودافئة، يؤثر هذا التغيير المفاجئ على الأغشية المخاطية، خط الدفاع الأول في الجسم".
وأضاف الدكتور ماريان: "إن التبريد والتسخين السريعين يمكن أن يؤديا إلى جفافها، مما يقلل من قدرتها على اصطياد الفيروسات وإزالتها بشكل فعال".
ذكرت أن موظفي المكاتب هم الأكثر تضررًا. "يقضون ساعات طويلة في مكاتب مكيفة ويخرجون للتنزه في الحر. الأطفال هم التاليون، لأن أجهزتهم المناعية لا تزال في طور النمو. كما يتعرض عمال التوصيل للفيروس باستمرار، لكنهم يتكيفون بشكل أفضل مع مرور الوقت."
في حين يعتقد بعض الأطباء أن اختلاف درجات الحرارة وحده قد لا يسبب المرض بشكل مباشر، فإنهم يتفقون على أنه يزيد من ضغط الجسم، خاصة عندما تكون المناعة منخفضة بالفعل.
قال الدكتور بايجو فيصل، استشاري الطب الباطني في مستشفى لايف كير مصفح، إنه لا توجد أدلة كافية على أن تغير درجة الحرارة وحده يُضعف جهاز المناعة لدى الأشخاص الأصحاء. وأضاف: "في الأشخاص الأصحاء، لا تتأثر القدرة على التكيف الحراري. لكن التعرض طويل الأمد للهواء البارد والجاف قد يؤثر على قدرة الجسم على التكيف".
وأضاف أن التغذية الجيدة والراحة والترطيب أهم من تقلبات درجات الحرارة. وقال: "صحتك العامة، ومستويات التوتر، ونومك، كلها عوامل تُحدد استجابتك المناعية. ومع ذلك، بالنسبة لمرضى السكري، أو الربو، أو ضعف المناعة، قد تُفاقم هذه التقلبات الأعراض".
أفاد معظم الأطباء بملاحظة أعراض متشابهة، مثل التهاب الحلق، واحتقان الأنف، والعطس، والسعال، والحمى الخفيفة، والتعب. معظم العدوى فيروسية وتزول خلال خمسة إلى سبعة أيام. ولكن، ينبغي على المرضى مراجعة الطبيب إذا شعروا بحمى شديدة، أو ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس.
للحفاظ على صحة جيدة، ينصح الأطباء بالحفاظ على درجات حرارة داخلية معتدلة، تتراوح بين ٢٣ و٢٥ درجة مئوية، وتجنب درجات الحرارة شديدة البرودة ليلاً. يقول الدكتور ماريان: "ليس من الضروري إطفاء مكيف الهواء تمامًا. فقط حافظ على درجة حرارة مريحة واترك جسمك يتكيف ببطء قبل الخروج".
اقترحت الدكتورة أثيرا تدابير وقائية، مثل التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، وتناول جرعات قصيرة من المكملات الغذائية المعززة للمناعة، للأشخاص المعرضين لتكرار العدوى. وقالت: "يمكن توفير نسبة كبيرة من تكاليف الرعاية الصحية بتطعيم سنوي ضد الإنفلونزا فقط".
مع استمرار استمتاع السكان بأمسيات منعشة وطقس خارجي، يحثّ الأطباء على الاعتدال في درجات الحرارة بدلاً من المبالغة. يقول الدكتور مدحت: "الأمر لا يتعلق بتجنب مكيف الهواء أو الهواء الطلق، بل بمنح الجسم وقتًا للتكيف والحفاظ على بيئة مستقرة".