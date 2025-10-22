من المدارس إلى المكاتب: دور الأطفال والموظفين في نقل عدوى "التبديل الحراري" في الإمارات

في مثل هذا الوقت من كل عام، تبدأ المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال موجة من المرضى الذين يشكون من التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى الخفيفة.

يقول الدكتور محمود مدحت، أخصائي طب الرعاية الحرجة في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "جسم الإنسان مُصمم للتكيف تدريجيًا مع تغيرات درجات الحرارة. فعندما نتنقل باستمرار بين أجواء قاسية، من غرف مكيفة شديدة البرودة وجافة إلى هواء خارجي دافئ ورطب، تُجهد آليات الدفاع في الأنف والحنجرة".