من الطبخ إلى التصليح: جيل"زد" يغفل مهارات الحياة الأساسية في الإمارات

لا يعرف الجميع كيف يقوم بغسل الملابس.

هذه ليست فكرة غريبة بالنسبة لي. فلأسباب عديدة تتراوح بين الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والقدرة الجسدية والعقلية، لا يعرف الكثير من الناس كيفية غسل الملابس أو القيام بذلك بشكل صحيح. فصل الملابس البيضاء عن الملونة، وغسلها بالماء البارد وما إلى ذلك – لكنني أعرف هذه الأمور لأن والدي علماني إياها.

في المدارس، يتركز الاهتمام بالكامل تقريبًا على الجانب الأكاديمي؛ هناك جدار يفصل بين التعليم الذي يخص الجوانب الشخصية أو المنزلية، وبين المسابقة الأكاديمية التي يمثلها التعليم. خاصة بالنسبة لمن يتابعون التعليم العالي والدراسات العليا، وهو ما يفعله معظم أبناء الجيل Z الساعين إلى النجاح المهني، فأين في العملية التعليمية كان من الممكن أن أتعلم كيف أغلي وعاء من الماء أو كيف أعرف أنه يجب وضع الحليب في الثلاجة حتى لا يفسد؟

صدمتني الفكرة الأخيرة، ولكنني التقيت أكثر من مرة بشخص من طبقة متوسطة أو أعلى، كان يمضي يومه في النوادي مع والدين عاملين، ويعتمد على مدبرة منزل في جميع احتياجاته من الطعام والتنظيف. يمتد هذا الأمر إلى الاتصال دائمًا بشخص آخر للقيام بأعمال الإصلاح الأساسية في المنزل، من تغيير المصابيح والمنصهرات إلى تغيير أسطوانة الغاز أو فلتر مكيف الهواء.

المهارات الحياتية مقابل الخدمات المدفوعة

لقد تعلمت كل هذه الأشياء الصغيرة بسبب خلفية وضعتني في موقف يسمح لي بتعلمها. فمن الأرخص أن تعرف كيفية استبدال زر على قميص بدلًا من شراء قميص جديد، أو أن يكون لديك مثقاب جاهز لتركيب بعض الرفوف بدلًا من الاتصال بعامل إصلاح في الحي أو المبنى، أو حتى استخدام تطبيق لطلب عامل خدمات. في هذه المرحلة من حياتي على الأقل، أعرف أشخاصًا يمكنهم القيام بكل الأشياء التي لا أعرف كيف أفعلها، من السباكة وتركيب مكيف الهواء إلى النجارة وحتى الإسعافات الأولية الطارئة.

على الأقل يجب أن تكون قادرًا على الطهي لنفسك، ولكن مع استخدام الوجبات السريعة وخدمات توصيل الطعام والوجبات الجاهزة الذي وصل إلى أعلى مستوياته، يستمر الناس في التخلي عن المهارات الحياتية الأساسية اللازمة للعيش، ونقلها إلى شخص على دراجة إلكترونية أو يقيم في الطابق السفلي من مبناهم.

التخلي عن المهارات الأساسية وتأثيره على المجتمع

من خلال السماح لهذه الصناعات الصغيرة بملء هذه الفجوات، فإنك تخلق بيئة خصبة لزيادة عدم المساواة. إذا كنت لا تنظف مكانك، فإنك تستأجر شخصًا للقيام بذلك بأرخص سعر ممكن. إذا كنت لا تطبخ، فهناك شخص يجب أن يوصل لك طعامك، وبذلك تضع حواجز بينك وبين التفاعلات الإنسانية الأساسية مثل الذهاب إلى مطعم أو النزول على يديك وركبتيك لتنظيف بقعة على الأرض.

يعمل المزيد والمزيد من الناس من المنزل، وهو أمر رائع لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ولكن لماذا لا تقضي يومًا في مطبخك لتفريغ الثلاجة، ثم يومًا تندم فيه على الوجبة، ثم يومًا آخر تنظف فيه المطبخ لتستشعر شعورًا بالرضا من عملك؟ لأنه لا أحد يعلم ما إذا كان مديرك أو رئيسك يقدرك، لذلك من الأفضل أن تفعل ذلك لنفسك.

يمتد هذا الأمر إلى قضايا النوع الاجتماعي وكراهية النساء، وهو ما سيكون موضوعًا في المستقبل. يكفي أن نقول إنه لا يزال هناك افتراض بأن المرأة في العلاقة ستقوم بالطهي والتنظيف، بطريقة ما، حتى في هذا العصر الحديث الذي لم تعد فيه المرأة محصورة في المطبخ، بل تعمل في بيئة من المرجح أن تكون أكثر سرعة وفعالية مهنيًا من شركائها ونظرائها الذكور.