من الصرامة إلى الصداقة: تغير تربية الأبناء اليوم

في الماضي، كانت تربية الأطفال، وخاصة الأولاد، غالباً ما ترتكز على الصرامة والانضباط. نشأ العديد من الآباء في أسر حيث كان إظهار المشاعر يعتبر ضعفاً، وكانت مشاركتهم في تربية الأبناء تقتصر على الدعم المالي. لقد تعلموا الدرس بأن القوة تعني قمع المشاعر وأن رعاية الأطفال هي مسؤولية الأم في المقام الأول.