من الصرامة إلى الصداقة: تغير تربية الأبناء اليوم
العلاقة بين الآباء والأبناء بمثابة مرآة تعكس ليس فقط الديناميكيات الفريدة التي تتسم بها الأسرة، بل وأيضاً التغيرات المجتمعية التي تحدث من حولنا. فالآباء، مثلهم كمثل أبنائهم، "يرثون" نماذج التربية التي عاشوها في طفولتهم، وكثيراً ما يواجهون تحدي إعادة النظر في هذه الأنماط من أجل بناء علاقات أكثر صحة وانسجاماً مع الجيل التالي.
الدروس التي تعلمها الآباء أنفسهم
في الماضي، كانت تربية الأطفال، وخاصة الأولاد، غالباً ما ترتكز على الصرامة والانضباط. نشأ العديد من الآباء في أسر حيث كان إظهار المشاعر يعتبر ضعفاً، وكانت مشاركتهم في تربية الأبناء تقتصر على الدعم المالي. لقد تعلموا الدرس بأن القوة تعني قمع المشاعر وأن رعاية الأطفال هي مسؤولية الأم في المقام الأول.
ولكننا اليوم ندرك أن مثل هذه النماذج التربوية لا تساهم دائماً في تعزيز الرفاهية العاطفية للطفل. فالآباء المعاصرون يسعون بشكل متزايد ليس فقط إلى أن يكونوا مرشدين صارمين لأطفالهم، بل وأيضاً إلى أن يكونوا أصدقاء مقربين لهم. فهم يتعلمون التعبير عن مشاعرهم، والتحدث بصراحة عن الحب والدعم، والمشاركة في حياة أطفالهم على قدم المساواة مع الأم.
كيف تغيرت تربية الأبناء اليوم؟
يسعى الآباء المعاصرون إلى تقسيم المسؤوليات بشكل أكثر عدالة. ويتولى الآباء بشكل متزايد أدواراً نشطة في تربية الأطفال - من تغيير الحفاضات إلى المساعدة في أداء الواجبات المنزلية. وعلاوة على ذلك، تسمح التكنولوجيا والقدرة على الوصول إلى المعلومات للآباء بالتعرف على الفروق الدقيقة في تربية الأبناء والتي كانت غير معروفة أو تم تجاهلها من قبل.
ولكن هذه التغيرات تجلب معها أيضاً تحديات جديدة. على سبيل المثال، يعاني العديد من الرجال من صراع داخلي بين التوقعات التقليدية والمعايير الاجتماعية الجديدة، ممّا يؤدي إلى التوتر وعدم اليقين فيما يتصل بدورهم.
التحديات التي يواجهها الآباء
1. قلّة الوقت: إن وتيرة الحياة السريعة والطموحات المهنية غالباً ما تبعد الآباء عن أبنائهم.
2. غياب النماذج المثالية: كثير من الرجال لا يعرفون كيفية أن يكونوا متاحين عاطفياً لأطفالهم لأن آباءهم لم يقدموا هذا المثال.
3. الضغوط الاجتماعية: لا تزال التوقعات المجتمعية تدفع الرجال في كثير من الأحيان إلى التركيز على كونهم مقدمي الرعاية بدلاً من كونهم شركاء في تربية الأبناء.
كيف يؤثر دور الأب على الأبناء والبنات؟
• بالنسبة للأبناء: يعمل الأب كنموذج لكيفية أن يكون الإنسان رجلاً، ويتغلب على الصعوبات، ويبني علاقات مع الآخرين. غالباً ما يكبر الأولاد الذين يشارك آباؤهم بنشاط في حياتهم ليصبحوا أكثر مرونة عاطفياً وأكثر ثقة.
•بالنسبة للبنات: يشكل الأب المفهوم لدى ابنته لكيفية تعامل الرجل مع المرأة. يساعد الأب الحنون والمحترم الفتاة على تطوير احترامها لذاتها وتوقعاتها للعلاقات المستقبلية.
كيف يؤثر موقف الأب تجاه الأم على الأبناء؟
إن معاملة الأب للأم هي أول مثال على ديناميكية الأسرة التي يلاحظها الأطفال. فإذا كان الأب يحترم الأم ويدعمها ويقدرها، فإن الأطفال يتعلمون أن مثل هذه العلاقات هي القاعدة. ويكبرون وهم يدركون كيفية بناء علاقاتهم الخاصة القائمة على الاحترام والشراكة.
ومن ناحية أخرى، إذا كان العنف أو الإهمال موجوداً في الأسرة، فقد يتبنى الأطفال هذه الأنماط السلوكية، والتي يمكن أن تؤثر لاحقاً على قدرتهم على تكوين علاقات صحية مع الشركاء.
لماذا تعتبر المشاركة الفعالة في تربية الأبناء مهمة جداً بالنسبة للآباء؟
1. الدعم العاطفي: الأطفال الذين يشعرون بحضور ورعاية والدهم يكونون أكثر ثقة وسعادة.
2. تنمية الشخصية: يساعد الآباء الأطفال على تنمية الانضباط، والاستقلال، والشعور بالمسؤولية.
3. دعم الأمهات: إن المشاركة الفعالة من جانب الآباء تقلّل العبء على الأمهات، ممّا يسمح لهن بالحفاظ على التوازن بين الأسرة والعمل.
العنف في الأسرة أمر غير مقبول
لا يمكن أن تقوم تربية الأبناء على الخوف والقمع. فالعنف الجسدي أو العاطفي لا يدمر العلاقات بين الآباء والأبناء فحسب، بل ويسبب أيضاً ضرراً لا يمكن إصلاحه لنفسيتهم. كما يخلق أنماط سلوكية مؤلمة قد يحملها الأطفال معهم إلى مرحلة البلوغ.
يستحق كل طفل أن ينشأ في جو من الحب، والأمان، والاحترام. ومهمة الأب هي أن يظهر لأطفاله أن القوة لا تكمن في العدوان بل في القدرة على الدعم، والحماية، والحب.
وفي الختام، أود أن أقول إن دور الأب في تربية الأبناء ليس مجرد واجب، بل هو فرصة ليكون قدوة تساعد الطفل على النمو سعيداً، وواثقاً من نفسه، وقادراً على بناء علاقات صحية. إن مشاركة الأب في تربية الأبناء لا تعزز فقط الرفاهة العاطفية للطفل، بل وتعزز أيضاً الأسرة بأكملها.
الكاتبة طبيب نفسية