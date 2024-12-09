من الشارقة إلى العالم: "كريتيكا آريا" تروي قصة انتمائها

ومن خلال المذكرات، كشفت آريا عن العديد من جوانب حياتها، بما في ذلك أنها كادت تفشل في عامها الأول في الكلية، فقدت حبها الأول، دخلت في علاقة مسيئة عاطفياً، وواجهت مشاكل صحية معوية مزعجة، كما كانت تعاني من رهاب شديد من السحالي، مما جعلها تنتقل من شقتها في مومباي. كما ساعدت والديها أثناء خضوعهما لعمليات جراحية للكلى، وحاربت قلقها وقلق كلبها الأليف. تقول: "بمساعدة العلاج والكتابة والدعم الثابت من أختي، تمكنت من تخطي العديد من اللحظات الصعبة في حياتي بطريقة مبتكرة. أردت فقط أن أكون صادقة وأن أتمكن من التخلص من أي مشاعر سلبية متبقية. من المضحك أنه في رحلتي لتخطي كل ذلك، خلدت هذه المشاعر من خلال نشر كتاب". هذا ما قالته المؤلفة، التي تعمل حالياً ككاتبة سيناريو، وتعمل عن بُعد على فيلم وثائقي، بالإضافة إلى كتابة سيناريو فيلم وكتاب للأطفال.