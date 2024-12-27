من الرياضة إلى التغذية: أسرار الحياة الطويلة والصحية

ويوضح الدكتور خان أيضاً كيف تلعب الخلايا الجذعية دوراً مهماً في هذه الحالة. "إذا جرب بعض الأشخاص كل شيء، ولكنهم وصلوا إلى مرحلة ثبات، أو أنهم يتطلعون إلى القيام بشيء آخر من أجل صحتهم وطول أعمارهم، فهنا يمكن أن تكون الخلايا الجذعية مفيدة جداً للناس... الخلايا الجذعية هي مجرد خلايا في جسمك تساعد في إصلاح الأشياء. لسوء الحظ، تتعب الخلايا الجذعية، وهذا ما يسمى استنزاف الخلايا الجذعية، وهو السمة المميزة للشيخوخة. ما يمكننا فعله الآن هو عزل هذه الخلايا الجذعية التي يمكن أن تتحول إلى جميع أنواع الخلايا البالغ عددها 200، حتى تتمكن من التجدد والإصلاح والتحول إلى أنسجة جديدة... يمكننا وضعها في الجسم للأشخاص الذين يريدون حقاً زيادة طول أعمارهم".