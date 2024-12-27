من الرياضة إلى التغذية: أسرار الحياة الطويلة والصحية
من يريد أن يعيش إلى الأبد؟ نعم، نحن من يريد ذلك. فقد كان البشر مفتونين بالطرق التي تمكنهم من إطالة أعمارهم منذ أقدم العصور. والأمر المثير للاهتمام هو أننا أصبحنا أفضل في هذا المجال. فوفقاً لموقع وورلدوميتر، يبلغ متوسط العمر المتوقع (للرجال والنساء) حالياً 73.3 عاماً؛ وكان 64 عاماً في عام 1990.
ولكن في حين نكافح بكل ما أوتينا من قوة للبقاء على قيد الحياة ولو لفترة أطول قليلاً. هل يكفي مجرد البقاء؟ والإجابة هي لا بكل وضوح. فنحن نريد الحفاظ على نوعية حياة جيدة حتى في الوقت الذي نكافح فيه ضد موجة الشيخوخة. وهنا يأتي دور دراسات طول العمر، وهي فرع من فروع البحث مخصص لمعرفة كيفية العيش لفترة أطول والتمتع بصحة أفضل.
أكثر من التدخل الجسدي
يوضح الدكتور عادل خان، أخصائي الخلايا الجذعية المشهور عالمياً والذي لديه عدد من العملاء المشاهير بما في ذلك "توني روبنز" و"كريس هيمسورث"، أن هذا القسم من الصحة يشير فقط إلى اللياقة البدنية للشخص. "قد يكون لديك عضلات بطن مقسمة وأفضل بنية جسدية في العالم، ولكن إذا كنت مكتئباً، فأنت لا تعيش حقاً نمط حياة يطول العمر، لأنك لست في أفضل حالاتك من منظور عقلي. أعتقد أنه مزيج من العقل والجسد والروح عندما يتعلق الأمر بطول العمر ... إذا كنت تفتقر إلى الهدف، وليس لديك شيء يحفزك او شيء يجلب لك السعادة خارج الأشياء المادية، فلن تعيش حقاً نمط حياة طول العمر الأمثل".
ويضيف أنه لكي يعيش الناس حياة صحية، يتعين عليهم التركيز على الأساسيات. ويضيف: "الأساسيات هي الأساسيات، لم تتغير. ومع تطور العلم بشكل جزيئي، يمكننا الآن أن نقول بثقة أكبر أن ممارسة الرياضة، وتدريبات المقاومة، وممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية، وزيادة معدل ضربات القلب، والنوم الجيد، وإدارة الإجهاد، والتغذية، وتناول كميات أقل من الأطعمة بأقل قدر ممكن، كلها أشياء تحدث فرقاً".
يؤكد أنه يجب على الناس التركيز على هذه النقاط أولاً قبل اللجوء إلى المكملات أو الببتيدات أو الطب التجديدي.
والطريقة الامثل للقيام بذلك هي ممارسة الوعي الذاتي. ويضيف: "العقلية هي الأساس. ما نوع العلاقة التي تربطك بجسدك؟ ما نوع العلاقة التي تربطك بالطعام؟ كثير من الناس يأكلون بسبب التوتر أو بسبب المشاعر. كثير من الناس لديهم تاريخ من الصدمات، ثم يستخدمون الطعام للتعامل معها، ومن هنا يأتي إدمان الطعام. لذا أعتقد أنه يجب عليك أولاً أن تفهم، لماذا تريد أن تكون بصحة جيدة في المقام الأول؟ إذا كان عليك أن تدفع نفسك باستمرار، فسوف تنفد دوافعك في النهاية".
الخطوة الثانية هي اكتشاف ما يناسبك ثم تأتي الخطوة التالية وهي إضافة المكملات الغذائية وما إلى ذلك إلى روتينك.
ويشير خان إلى أن العمل نحو إطالة العمر قد يكون مسعى مكلفاً (ولكن ليس بالضرورة). ويوضح: "قد يكون غير مكلف للغاية وسهلاً ومتاحاً للجميع، لأنه يتعلق فقط بالتعليم، مما يعني معرفة الأشياء الصحيحة التي يجب القيام بها، ثم اتباع نهج في التعامل معها. إن إجراء فحوصات الدم والحصول على المزيد من البيانات سيكون وسيلة لجعل الأمر أكثر تخصيصاً... فهو يزيل بعض التخمين من العملية. ولكن مع ذلك، فإن معظم الناس لا يحتاجون بالضرورة إلى اختبارات الدم باهظة الثمن وما إلى ذلك. يحتاج معظم الناس فقط إلى ممارسة المزيد من التمارين وتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والنوم أكثر، للقيام بالأشياء الأساسية".
ويوضح أن الشيء الذي يتعين علينا محاربته هو التكييف. ويقول: "هذا ما يسمى بالرغبة في التكيف فأجسادنا تريد أطعمة أو أشياء معينة ليست جيدة للصحة، لأننا نفعل ذلك منذ كنا أطفالاً، ونحن معتادون على ذلك؛ إنها حلقة نفسية لا شعورية ندخل فيها"، ويضيف أن هذا هو السبب جزئياً وراء أهمية غرس العادات الصحية في الأطفال.
الطبيعة أم التنشئة؟
ومن المدهش أن الجينات لا تحدد كل شيء. يقول الدكتور خان: "المهم هو علم الوراثة فوق الجينية، وهو التعبير عن تلك الجينات، وما الذي ينشط تلك الجينات ويوقفها. على سبيل المثال، هناك شيء يسمى الجينات السرطانية، وهي الجينات التي تنشط [تتحور] ويمكن أن تسبب السرطان، وهناك جينات قمع الأورام، والتي عند تنشيطها تساعد في قمع السرطان. واتضح أنه عندما تمارس الرياضة وتكتسب كتلة عضلية، فإن ذلك يوقف الجينات المسببة للسرطان وينشط الجينات التي تقمع السرطان. لذا فمن الواضح أننا نعلم أن هذه التدخلات فوق الجينية تحدث على المستوى الخلوي عندما تقوم بهذه التدخلات في نمط الحياة".
بمجرد اجتياز الخطوتين الأولى والثانية، حان الوقت لتحديد المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعدك على اكتساب القوة وزيادة مرونة جسمك. يقول الدكتور خان إن من بين المكملات الغذائية الأكثر شيوعاً زيت السمك أوميجا 3 وفيتامين د3 والمغنيسيوم. ويوضح: " يعد نقص المغنيسيوم هو ثاني أكثر نقص شيوعاً بين المغذيات الدقيقة، ويمكن أن يساعد ذلك في العديد من العمليات الخلوية، بما في ذلك النوم".
ويوضح الدكتور خان أيضاً كيف تلعب الخلايا الجذعية دوراً مهماً في هذه الحالة. "إذا جرب بعض الأشخاص كل شيء، ولكنهم وصلوا إلى مرحلة ثبات، أو أنهم يتطلعون إلى القيام بشيء آخر من أجل صحتهم وطول أعمارهم، فهنا يمكن أن تكون الخلايا الجذعية مفيدة جداً للناس... الخلايا الجذعية هي مجرد خلايا في جسمك تساعد في إصلاح الأشياء. لسوء الحظ، تتعب الخلايا الجذعية، وهذا ما يسمى استنزاف الخلايا الجذعية، وهو السمة المميزة للشيخوخة. ما يمكننا فعله الآن هو عزل هذه الخلايا الجذعية التي يمكن أن تتحول إلى جميع أنواع الخلايا البالغ عددها 200، حتى تتمكن من التجدد والإصلاح والتحول إلى أنسجة جديدة... يمكننا وضعها في الجسم للأشخاص الذين يريدون حقاً زيادة طول أعمارهم".
ما هو السر إذن في الحياة الصحية؟ التصميم، والوعي الذاتي، والنية المدروسة والقليل من العلم.