من أوراق التأشيرة إلى كنوز الذاكرة: رحلة حنين تكشف إرثاً منسياً في الإمارات

ملفات منسية: كيف أشعل نموذج تأشيرة رحلةً إلى الماضي

بينما قد نكون مرتبطين بأشياء معينة تجاوزت فائدتها، يجب أن نتوقف لنتأمل من سيهتم بها بعد رحيلنا.

أنا رجعي بالصدفة، أو حارس لعصور غابرة. لم أكن أدرك أنواع الآثار التي جمعتها طوال رحلة حياتي. في الواقع، لقد تعهدت منذ زمن بعيد بأنني لن أتاجر بالحنين من خلال مقالاتي لأنه يولد السلبية. لكن كما يقولون، بعض الأشياء ليست بأيدينا أبداً.

البحث عن الجذور هو بالضبط ما فعلته طوال عطلة نهاية الأسبوع كما طلب مني نموذج طلب تأشيرة شنغن. آخر مرة قمت فيها بتمرين مماثل كانت عندما تقدمت بطلب للحصول على إقامة دائمة في سنغافورة.

وبعد أن قلت ذلك، فإن أفضل عالم آثار معروف في عائلتنا هي أختي الكبرى التي تحتفظ بجدول بيانات ذهني لجميع أعياد الميلاد والوفيات في عشيرة باتالي الممتدة. لذا، عندما ملأت نموذج الإقامة الدائمة في سنغافورة عام 2001، كانت تبلغ من العمر 53 عاماً فقط، وأخرجت جميع التواريخ والبيانات الأخرى التي احتجتها مثل جهاز كمبيوتر خارق.

"أختي، في أي عام وُلد أبي؟"

"بعد عامين من الحرب العالمية الأولى."

عادت بعد قليل بعد فحص جواز سفر أبي الإمبراطوري وستراته البيضاء، التي لا تزال آمنة في صندوق من الصفيح تحت السرير الخشبي الذي شهد العديد من المواليد والوفيات في العائلة، وقالت: "في عام 1919، على وجه التحديد."

لذا، عندما اتصلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع لأطلب "تواريخ ميلاد الوالدين وأماكن إقامتهم" لملء نموذج تأشيرة شنغن، قالت إنها لم تعد تحتفظ بنفس الذاكرة الفوتوغرافية كما في الماضي.

"سوريش، لست متأكدة من أن لدي القدرة على البحث في الآثار الاستعمارية." كان رفضاً مباشراً دفعني إلى عملية بحث وإنقاذ مستمرة ليلاً ونهاراً، حيث كان يوم الاثنين هو موعد مقابلة طلب التأشيرة.

تذكرت نسخة من جواز سفر أبي تحتوي على عدة إدخالات مختومة في ميناء دانوشكودي، نقطة خروجه المعتادة إلى سريلانكا، أو سيلان القديمة، ضمن مجموعاتي القديمة. كانت مهمة شاقة الانحناء على سرير وتقليب كل صفحة من عشرات الملفات التي كانت تتجمع عليها الأتربة في الخزائن، أدراج الملابس، الحقائب القديمة وحقائب السفر.

لقد دهشت من نوع الأشياء التي أسفر عنها البحث: من دفاتر قصاصات الأطفال المضحكة ومذكرات شخصية تحتوي على ملاحظات نقدية حول الطفولة، وبداية الدورة الشهرية والزواج، إلى ملف أول اختبار قيادة خاص بي، وأوراق ضمان نظام الصوت، والثلاجة، والغسالة، وأول جهاز كمبيوتر شخصي تم شراؤه من شارع الفهيدي في بر دبي، وأول إيصال تحويل في عام 1989، ودفاتر توقيعات المدرسة المليئة بالرسائل المؤثرة، وتذاكر مترو وحافلات لندن، ودفاتر حسابات OCBC و Postbank في سنغافورة، وعشرات شهادات التميز في الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى المدرسة والجامعة، وميداليات أفضل حربة ورماية من الجيش الهندي، وغيرها.

بناءً على عدد إيصالات التحويل التي تم العثور عليها، كنت سأصبح مليونيراً أتمتع برصيد بنكي مذهل. جلست هناك وتساءلت أين اختفت كل الأموال. ورقة أمي البيضاء، المكتوبة على أوراق مخططة باللون الأحمر والمرسلة بالبريد العادي، حول سوء إدارتي المالية ومتطلبات ميزانيتها، كانت تحدق في وجهي.

أكوام وأكوام من كشوف الرواتب من أيام بومباي إلى سنوات دبي-سنغافورة-دبي، وإشعارات الترقيات، والزيادات والمكافآت، وتأخيرات دفع بطاقات الائتمان، وغرامات اتصالات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وفواتير التوصيل من مطاعم كراتشي داربار، رافي، السند والبنجاب، وودلاندز، وإيصالات الودائع في محلات تأجير الفيديو، وبطاقات الصعود في مطار دبي الدولي، وقسائم سحوبات مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي، والمزيد سقطت من حقائب السفر متساقطة الطبقات.

ظل جواز سفر الأب الإمبراطوري وشهادات الأم المدرسية مفقودين بعد يومين من البحث.

"لا يمكن أن يذهبا إلى أي مكان. لقد عشت معهما في عشرات المنازل التي عشنا فيها طوال حياتنا، لذا سأكون آخر من يرميها،" جادلت زوجتي.

وفي الوقت نفسه، باء بحث زوجتي عن بيانات والديها بالفشل.

"أنت تتحدث عن أناس من عصر الأبيض والأسود، عصر ما قبل الرقمنة. لقد عاشوا قبل وجود بطاقة الهوية وبطاقة PAN، لذا لا توجد طريقة يمكنني مساعدتك بها." كان رد أخيها مقتضباً.

لكن أكبر انفجار من الماضي كان النسخة الأصلية من برقية دولية، أو تلغراف، تلقيتها في عام 1989 من صاحب عملي آنذاك وحالياً، جالديري للطباعة والنشر، يبلغني فيها بحالة تأشيرتي وسفري لأول وظيفة لي في الخارج في الإمارات العربية المتحدة. تحمل هذه الورقة الصفراء أهمية فريدة من نوعها. أولاً، خدمة الاتصالات التي سبقت الإنترنت لم تعد موجودة في الهند. ثانياً، لقد فتحت لي عالماً جديداً بالكامل، عاكسةً طيفاً أوسع من الثقافة والفلسفة والقيم المجتمعية.

اغرورقت عيناي بالبهجة والامتنان وأنا أقرأ محتوى البرقية:

"تأشيرتكم جاهزة. تم ترتيب الموافقة على السفر. رقم الموافقة: 0984020554832. يرجى الاتصال بمكتب طيران الهند وإبلاغنا بتفاصيل رحلة وصولكم. لتمكيننا من إبراز التأشيرة في مطار دبي. مع تحيات

إس. دي. دستور

المدير (المالية والإدارة)

الخليج تايمز، دبي."

بينما خنقتني المشاعر إلى حد الصمت، كانت أفكاري تدور حول من سيهتم بهذه الكنوز بعد رحيلي. فبينما أحمي أنا وأختي إرث والدينا الذي تفوح منه رائحة عرقهم ودمائهم، هل سيكلف أطفال الجيل الجديد أنفسهم عناء حمل هذه الأمتعة غير المرغوبة من الماضي؟

أتذكر محادثاتي مع عمي الذي أطلق على سريلانكا وطنه خلال زيارتي الأخيرة قبل وفاته.

"هذه كتب قيمة ومراسلاتي مع الأدباء في الهند. لست متأكداً ما إذا كان أطفالي، الذين نشأوا بعيداً عن الثقافة الهندية، سيكونون مهتمين بالحفاظ عليها؟ لماذا لا تأخذها إلى الهند؟"

لم أنبس بكلمة لأنني اعتقدت أنه ليس من الصحيح سياسياً القيام بذلك دون سؤال عائلته المنتشرة في جميع أنحاء العالم. اليوم، أواجه نفس المعضلة، وأطرح نفس السؤال على نفسي. آثار، أي أحد؟