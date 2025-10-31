منطقة الخليج تقود سباق الذكاء الاصطناعي قريبًا

تتزايد طموحات الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي وتزداد محلية. في معرض جيتكس العالمي 2025 الأخير، أكبر معرض تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سُلِّط الضوء على الذكاء الاصطناعي المُطوَّر محليًا. وقد عرضت شركات ناشئة مثل Arabic.AI نماذج لغوية ضخمة مُدرَّبة على التفكير والقراءة والاستجابة باللغة العربية، مما يُثبت أن سباق المنطقة لبناء ذكاءها الخاص قد تجاوز مرحلة الكلام.
في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحول التركيز من التبني إلى الإنشاء. يتم بناء أنظمة جديدة لمعالجة البيانات والفروق الدقيقة الإقليمية، وليس فقط النصوص الإنجليزية. ما بدأ كدفعة لرقمنة الاقتصادات أصبح منافسة لبناء وحتى تصدير ذكاء يعكس المنطقة. يقول بشار الحفني، الأستاذ المساعد في معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI): "نشهد بالفعل دمج نماذج اللغة العربية الكبيرة في الخدمات المالية والحكومية ودعم العملاء". يدرس الحفني، الذي يقود أرام، مختبر نمذجة الذكاء الاصطناعي العربي في الجامعة، كيفية بناء تقنيات اللغة العربية حول السياق البشري بحيث تكون الأنظمة دقيقة لغويًا ومتجذرة اجتماعيًا. ويشير إلى برامج الماجستير الرئيسية في القانون العربي مثل جيس من الإمارات العربية المتحدة، وعلام من المملكة العربية السعودية، وفنار في قطر. ويقول: "إن الجمع بين السياسة الاستراتيجية والبنية التحتية القوية جعل دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية أولاً". ويرتكز هذا الأساس على ثلاثة ركائز: التوجيه الحكومي الواضح، والبنية الأساسية الجادة، والمواهب التقنية، مع الجهود المبذولة لتطوير التكنولوجيات خارج المختبرات ودمجها في استراتيجيات اقتصادية أوسع.
ميزة الخليج
وجد تقرير جوجل للتأثير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 أن أدوات الذكاء الاصطناعي أضافت عمومًا 21.8 مليار درهم إماراتي إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يتوقع تحليل أجرته شركة كرويل آند مورينج أن يصل الإنفاق الإقليمي على التكنولوجيا إلى 169 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي دبي، وجد تقرير حالة الذكاء الاصطناعي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات تستثمر بالفعل في أنظمة باللغة العربية أو محلية - وهي علامة على أن البناء "باللغة العربية" أصبح استراتيجية عمل.
يدرس سيمون فانوتشيني، أستاذ اقتصاديات الذكاء الاصطناعي والابتكار في جامعة كوت دازور، كيفية تأثير السياسات على نشر الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ويقول: "أعتقد أن دول الخليج تُرسّخ مكانتها كمنصة بديلة للذكاء الاصطناعي، مقارنةً بالمسارين الصيني والأمريكي. قد يسعى هذا النهج إلى تقديم نفسها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، أو على الأقل كمركز إقليمي، بينما يبدو أن بقية العالم منغلق على نفسه داخل حدوده".
يشير الحفني إلى السوق العالمية المتنامية للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، داخل العالم العربي وخارجه. وتسعى الحكومات والجامعات إلى ترخيص أو دمج برامج الماجستير في القانون باللغة العربية في مجالات التعليم والترجمة والتواصل بين الثقافات. ورغم أن هذا الاهتمام ليس جديدًا، إلا أن حجمه وإمكانياته اليوم حوّلاه من مسعى أكاديمي إلى فرصة حقيقية.
سوني أركوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أركوت، هو واحد من رواد الأعمال العديدين الذين يراهنون على زخم الذكاء الاصطناعي في الخليج. تعمل الشركة في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والهند، وتقدم العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُؤتمت سير العمل في قطاعات مختلفة.
تُركز شركة أركوت على سد الثغرات اللغوية والامتثالية. صُممت عروض الذكاء الاصطناعي التي تُقدمها الشركة لمساعدة المؤسسات على معالجة البيانات، وتخصيص تجارب المستخدمين، وتحسين الامتثال، وهي مجالات لا تزال معظم الأنظمة الجاهزة المُصممة للأسواق الإنجليزية تفتقر إليها. اختارت أركوت دبي مقرًا لها نظرًا لنهج الإمارات العربية المتحدة المُتطلع نحو المستقبل في التكنولوجيا والتنظيم. يقول: "كما هو الحال في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، أعتقد أن هذا التحول يحدث هنا". وبينما يهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي قابلًا للتكيف في المنطقة عبر اللغات والقطاعات، يعتقد أن قدرة التكنولوجيا على معالجة البيانات المكتوبة باللغة العربية بأمان وفي سياقها ستحدد نجاح الشركة.
من البحث إلى الإيرادات
بالنسبة للحكومات، فإن المرحلة التالية - توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليتجاوز المشاريع الوطنية - هي المكان الذي تتدخل فيه شركات مثل PwC الشرق الأوسط. يقدم موسى بيدس، الشريك ورئيس قسم الأفكار في الشركة، استشارات لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حول كيفية تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى منظومات عالمية قابلة للتطبيق. يعتقد بيدس أن كلا البلدين في وضع جيد لقيادة الذكاء الاصطناعي العربي، لأنهما يجمعان رأس المال والتكليفات والبيانات، ويربطان استراتيجياتهما الوطنية للذكاء الاصطناعي بخطط التحول الاقتصادي. وفي إشارة إلى هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي، يقول: "نعمل على سد الفجوات اللغوية والثقافية، لضمان قدرة برامج الماجستير في القانون وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى عربي دقيق".
فيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي، تظل الهيئات الحكومية ساحة الاختبار الرئيسية، حيث تدعم خدمات المواطنين وأنظمة الهوية الرقمية ومشاريع المدن الذكية، بينما تلحق البنوك ووسائل الإعلام وقطاع الترفيه بالركب. يقول بيدس إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه عقبات، على الرغم من أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال ARWI (الكتابة والتحسين باللغة العربية)، وهو مساعد كتابة باللغة العربية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتقديم ملاحظات تربوية للطلاب. يعكس هذا التركيز المحلي ما توصل إليه مؤشر وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز: فقد شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفاعًا كبيرًا، ولكنها ستتطلب بناء وتطوير المواهب المحلية لتصميم الأنظمة وتكييفها وإدارتها من البداية. يقول بيدس: "الاختبار الحقيقي يكمن في مدى قدرة هذا النمو على تجاوز الأسواق الوطنية".
يتسارع نمو الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، لكن معظم هذا النشاط لا يزال يجري داخل الحدود الوطنية. وسيعتمد تحويل الأنظمة المُدرَّبة باللغة العربية إلى صادرات - نماذج، أو واجهات برمجة تطبيقات، أو أدوات مؤسسية تعمل في جميع أنحاء المنطقة - على مدى توافق الدول المجاورة في البيانات، والترخيص، والبنية التحتية. وهنا يرى الخبراء المرحلة التالية من المنافسة: تصدير الذكاء الاصطناعي العربي الذي يعمل عبر الحدود.
تصدير المعلومات الاستخباراتية
يعتقد الحفني أن التبني الإقليمي للنماذج العربية المُدرَّبة في دول مجلس التعاون الخليجي سيتطلب مواءمة السياسات بين الدول، وبنية تحتية لنشر النموذج خارج الخليج، وتغطية لهجية تعكس التنوع اللغوي. ويتفق فانوتشيني مع هذا الرأي. ويقول إن هناك مجالًا لأن تصبح "النماذج الإقليمية" حلاً مُفضَّلاً في مناطق مُعينة من العالم، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضيف: "لنتخيل أن مستشفيات أو جامعات حكومية كبيرة ترغب في اعتماد أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، فقد تتجه نحو حلول "إقليمية" لأنها أقرب جغرافيًا وثقافيًا ولغويًا".
يقول بيدس إن هذا النوع من الانفتاح الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحوّل تفوق الخليج في هذا المجال إلى صناعة أوسع نطاقًا. ويضيف الحفني: "تتمتع الأردن ولبنان بمواهب هندسية واعدة، وتكاليف أقل، وأسواق متعددة اللغات، مما يجعلهما مثاليين لتطوير النماذج الخليجية. وهذا يُنشئ سلسلة قيمة إقليمية متينة - فالخليج يقود التطوير واسع النطاق، بينما تُسهم بلاد الشام في توطين هذه الأنظمة وتسويقها".
لا تزال منطقة الخليج تُمثل أكبر فرصة قصيرة الأجل للذكاء الاصطناعي العربي، تليها مصر بفارق ضئيل. يرى بيدس أن دول المشرق العربي وشمال أفريقيا قادرة على تقديم الدعم، مما يُسهم في تحسين الأنظمة الخليجية المُصممة لتناسب مختلف اللهجات والأسواق المحلية. لكن سد فجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة يتطلب استثمارًا مُستمرًا في الكفاءات والبنية التحتية والتعاون عبر الحدود.
بدأ هذا التعاون يتبلور بالفعل في القطاع الخاص. وصف أندرو ديسوزا، الرئيس التنفيذي لشركة "بوردي"، شركته بأنها "موصل فائق للذكاء الاصطناعي" يُحوّل المحادثات القصيرة إلى لقاءات مُنسقة، بموافقة مزدوجة، للمؤسسين والمشغلين والمستثمرين. تعمل "بوردي" مع شركاء وفعاليات خليجية للمساعدة في ربط الأنظمة البيئية من خلال الذكاء الاصطناعي التطبيقي. يقول ديسوزا: "من وجهة نظرنا، تكمن قوة الإمارات العربية المتحدة في بنيتها التحتية وطموحها العالميين"، مضيفًا أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك البنية التحتية والطموح والتمويل اللازم، لكنها تفتقد "الميل الأخير" بين الابتكار والمنتجات العملية. ويضيف أن الإمكانات الحقيقية تكمن في توسيع نطاق هذا النوع من التعاون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شراكات مُنسقة.
تُعدّ البيانات العربية القابلة للاستخدام عائقًا كبيرًا. فمعظم مجموعات البيانات الحالية لا تزال تميل نحو عدد قليل من اللهجات أو المناطق. وللنمو بمسؤولية، يقول الخبراء إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى أن يصبح أكثر شمولًا وتدريبًا على بيانات تعكس التنوع اللغوي للعالم العربي.
حتى مع هذه الفجوات، يعتقد بيدس أن الاهتمام بالنماذج الخليجية يتزايد بسرعة، لا سيما بين مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المالية في الدول الناطقة بالعربية التي تسعى إلى توطين الخدمات. لكن ما ينقصنا هو أنظمة ترخيص موحدة، وأطر عمل أقوى لتبادل البيانات، وعوائد تجارية أوضح لإثبات جدوى المشروع.
يعتقد فانوتشيني أن العائق الرئيسي يكمن في الطلب. ويضيف: "إذا لم يُظهر الذكاء الاصطناعي إمكانات حقيقية تتجاوز الضجيج الإعلامي في وقت قصير نسبيًا، فقد ينهار الطلب النهائي أو يقفز إلى "الحدث الكبير التالي".
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، يبدو مسار المنطقة واضحًا. يقول بيدس: "تشهد النماذج العربية المُدرَّبة في دول مجلس التعاون الخليجي نضجًا سريعًا، ومع استمرارها في تحسين تغطية اللهجات، وكفاءتها، ومواءمتها مع احتياجات المستخدمين، ستبدأ في دعم التطبيقات في قطاعات التعليم والحكومة والتجارة". وستُخصَّص السنوات الخمس المقبلة لتحويل النماذج الأولية إلى واقع ملموس.
يعتقد آخرون، مثل مارسيلو ماري، أن إمكانية التصدير أصبحت متاحة بالفعل، وإن لم تكن بالمعنى التقليدي. يقول ماري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SingularityDAO: "يُصدَّر الذكاء الاصطناعي بالفعل كخدمات سحابية، ونشر محلي، وأوزان نماذج مفتوحة الترخيص". ويضيف: "تعتمد الملكية على الترخيص، لا على الموقع الجغرافي. تمنح النماذج الخاضعة لتراخيص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو أباتشي حقوقًا واسعة، بينما تُقيّد نماذج أخرى إعادة التوزيع أو الاستخدام التجاري".
بالنسبة لماري، يدور النقاش حول من يتحكم بالذكاء الاصطناعي. ويتماشى عمله في الأنظمة اللامركزية المصممة لتوزيع الوصول إلى البيانات واتخاذ القرارات، مع سعي دول الخليج نحو السيادة الرقمية. وتعكس مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية هذا الهدف: الحفاظ على البيانات والكفاءات والقيمة الاقتصادية داخل المنطقة.
ويستشهد بنموذج جيس الإماراتي ونموذج علام السعودي كمثالين على هذا الطموح قيد التنفيذ. صُمم كلا المشروعين لإنشاء أنظمة مُدرَّبة باللغة العربية تعكس السياق المحلي، مما يُقلِّل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأجنبي.
يقول ماري: "يظل نقص البيانات العربية عالية الجودة العائق الرئيسي أمام المطورين في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية". وتستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حاليًا بكثافة لسد هذه الفجوة من خلال مجموعات بيانات جديدة وأدوات تقييم وبرامج تدريبية. وستعتمد المرحلة التالية من النمو بشكل أقل على التكنولوجيا الجديدة وأكثر على ما يحيط بها: الترخيص المفتوح، وقنوات البيانات بأسعار معقولة، وأساليب التقييم الشفافة.
يرى بيداس مسارًا مشابهًا. يقول: "نشهد بالفعل تبلور منظومة إقليمية. تبني دول الخليج نماذج واسعة النطاق، بينما تُسهم دول مثل الأردن ولبنان في تحسينها وتسويقها. إنها سلسلة قيمة متينة". لكن قابلية التصدير الحقيقية تتطلب مجموعات بيانات مشتركة، ومعايير أداء، وتنسيقًا للتنظيم - "النسيج الضام" الذي يُحوّل السياسات إلى أسواق.
من الناحية الواقعية، قد يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تبدأ دول الخليج في تصدير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية من خلال نماذج مرخصة وواجهات برمجة تطبيقات وأدوات مؤسسية، مع نضوج أنظمة البيانات الإقليمية والشراكات. يؤمن فانوتشيني بأنه على المدى الطويل، فإن القيمة الحقيقية تكمن فيمن يمتلكون أكوامًا من البرمجيات في مراكز البيانات والبنية التحتية المادية. يقول: "بينما ينظر الجميع إلى OpenAI، فإن Nvidia هي التي انتقلت من كونها شركة أجهزة ألعاب إلى عملاق عالمي كبير. وتتجه الاستثمارات الخليجية المتوقعة في فرنسا أو المملكة المتحدة في هذا الاتجاه". ومع ذلك، إذا نجحت المنطقة في تصدير نماذج مدربة باللغة العربية تعكس ثقافتها ولغتها وحوكمتها، فلن يقتصر الأمر على إنشاء أدوات فحسب، بل سيُصدر هويتها بطريقة ما. تشير التكنولوجيا المحلية إلى تراجع العالم العربي عن استهلاك التقنيات المستوردة التي تم بناؤها في أماكن أخرى. وهذه هي الثورة الهادئة داخل سباق الذكاء الاصطناعي هذا: الانتقال من المشاركة إلى التأليف.