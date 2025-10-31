منطقة الخليج تقود سباق الذكاء الاصطناعي قريبًا

في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحول التركيز من التبني إلى الإنشاء. يتم بناء أنظمة جديدة لمعالجة البيانات والفروق الدقيقة الإقليمية، وليس فقط النصوص الإنجليزية. ما بدأ كدفعة لرقمنة الاقتصادات أصبح منافسة لبناء وحتى تصدير ذكاء يعكس المنطقة. يقول بشار الحفني، الأستاذ المساعد في معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI): "نشهد بالفعل دمج نماذج اللغة العربية الكبيرة في الخدمات المالية والحكومية ودعم العملاء". يدرس الحفني، الذي يقود أرام، مختبر نمذجة الذكاء الاصطناعي العربي في الجامعة، كيفية بناء تقنيات اللغة العربية حول السياق البشري بحيث تكون الأنظمة دقيقة لغويًا ومتجذرة اجتماعيًا. ويشير إلى برامج الماجستير الرئيسية في القانون العربي مثل جيس من الإمارات العربية المتحدة، وعلام من المملكة العربية السعودية، وفنار في قطر. ويقول: "إن الجمع بين السياسة الاستراتيجية والبنية التحتية القوية جعل دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية أولاً". ويرتكز هذا الأساس على ثلاثة ركائز: التوجيه الحكومي الواضح، والبنية الأساسية الجادة، والمواهب التقنية، مع الجهود المبذولة لتطوير التكنولوجيات خارج المختبرات ودمجها في استراتيجيات اقتصادية أوسع.