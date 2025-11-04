منار أبوظبي ينير العين لأول مرة: 23 تركيبة فنية ضوئية تحكي قصة "البوصلة الضوئية"

أضواء أبوظبي والعين تضيء هذا الموسم مع عودة معرض "منار"، معرض الفن الضوئي العام الذي يحول بعض أجمل أماكن الإمارة، من المانغروف إلى الواحات التاريخية التي يزيد عمرها عن قرون، إلى معارض خارجية متلألئة. يمكن للزوار الآن التجول بين 23 تركيباً ضوئياً، من التماثيل المتلألئة إلى العروض التفاعلية، جميعها مستوحاة من موضوع هذا العام "البوصلة الضوئية".