منار أبوظبي ينير العين لأول مرة: 23 تركيبة فنية ضوئية تحكي قصة "البوصلة الضوئية"

أضواء أبوظبي والعين تضيء هذا الموسم مع عودة معرض "منار"، معرض الفن الضوئي العام الذي يحول بعض أجمل أماكن الإمارة، من المانغروف إلى الواحات التاريخية التي يزيد عمرها عن قرون، إلى معارض خارجية متلألئة. يمكن للزوار الآن التجول بين 23 تركيباً ضوئياً، من التماثيل المتلألئة إلى العروض التفاعلية، جميعها مستوحاة من موضوع هذا العام "البوصلة الضوئية".
من التواريخ والأماكن إلى التوقيتات، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول معرض هذا العام.
يقام معرض منار أبوظبي في الفترة من 1 نوفمبر 2025 إلى 4 يناير 2026 في العين، وفي الفترة من 15 نوفمبر 2025 إلى 4 يناير 2026 في أبوظبي.
يتوزع المعرض على أربعة مواقع رئيسية.
واحة القطارة (العين)
تقع بين بساتين النخيل والمنازل الطينية التقليدية، وتقدم مزيجاً من الفن والتراث. وللمرة الأولى، يمكن للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية المعتمدة على الضوء، والاستفادة من نقاط تقديم الطعام والمشروبات، والجولات الإرشادية، وورش التصوير تحت قبة الواحة المضيئة.
واحة الجيمي (العين)
موطن الأبراج التاريخية وأنظمة الري الفلجية، تجمع واحة الجيمي بين التراث والفن المعاصر. تضفي التركيبات الضوء والصوت على هذا المشهد الحي، معكسة تاريخ المدينة العميق وإبداعها المتطور.
جزيرة الجبيل (أبو ظبي)
تقع بين جزيرتي سعديات وياس، تشكل المانغروف في الجبيل بيئة طبيعية للأعمال الفنية الضوئية التي تسلط الضوء على الصلة بين البيئة والفن. يمكن للزوار مشاهدة تفاعل المعرض مع الماء والنباتات والحياة البرية.
سوق الميناء (أبو ظبي)
تحول منطقة ميناء زايد التاريخية إلى حي إبداعي، حيث تستضيف المستودعات والأسواق القديمة تركيبات تجمع بين ماضي المدينة الصناعي وحاضرها الفني.
التوقيتات وتفاصيل الدخول
المواعيد: يوميًا من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 12:00 صباحًا
الدخول: مجاني لجميع الزوار
الجولات المصحوبة بمرشدين: متوفرة يوميًا في الساعة 7:00 مساءً مقابل 50 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد
للمرة الأولى، توسع منار أبوظبي ليشمل العين، مضيئاً مواقع اليونسكو للتراث العالمي في المدينة، واحات القطارة والجيمي، بتركيبات ضوئية معاصرة.
يشارك في العين ستة فنانين إماراتيين ودوليين: رافاييل لوزانو-هيمر، خالد شفار، ميثاء حمدان، عبد الله الملا، عمار العطار، وكريستيان برينكمان. توجه أعمالهم الزوار في رحلات غامرة من الضوء والصوت والفضاء.
تزامن الافتتاح مع مهرجان الحرف التقليدية في العين، الذي جذب آلاف الزوار إلى الواحات المضيئة. واستضاف الحدث أيضاً محاضرة عامة بعنوان "الفن العام ومنظر العين"، قدمتها القيم علياء زعل لوطح، تستكشف كيف يربط الفن الضوئي بين التراث والإبداع الحديث.
حول الموضوع
بإشراف خاي هوري (المدير الفني)، وبالتعاون مع علياء زعل لوتاه، ومنيرة الصايغ، ومريم الشحي، يدعو موضوع "البوصلة الضوئية" الجمهور لتجربة الضوء كدليل ووسيط في آن واحد. تتوهج بعض الأعمال الفنية بشكل ساطع عبر المشهد الطبيعي، بينما تبقى أخرى ساكنة تعكس الإيقاع والحركة والتغيير. مستوحى من النحمة، الأنغام التي كان يستخدمها البحارة في الخليج للتنقل بين الرياح والمد والجزر، يعامل المعرض الضوء ليس كمشهد بصري فقط بل كأداة للتأمل والاتصال.