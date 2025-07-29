ملكة جمال الكون تختار عمر حرفوش في لجنة التحكيم

مع قيام 130 دولة بإرسال ممثليها المتميزين إلى مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام في بانكوك، ربما تكون مهمة اختيار الفائزة واحدة من أصعب المهام على الإطلاق.

ولهذا السبب، دعا رئيس ومالك مسابقة ملكة جمال الكون "راؤول روشا" عازف البيانو والملحن الشهير عمر حرفوش للانضمام إلى لجنة التحكيم الرسمية للحدث الذي سيقام في نوفمبر، بحسب ما نشر حرفوش في قصته على موقع إنستغرام.

منذ عام ١٩٥٢، التزمت مسابقة ملكة جمال الكون بالتميز، ليس فقط في الجمال، بل في الاتزان والذكاء والقيادة والتمكين. يُتوقع من الفائزة أن تُلبي جميع التوقعات التي يُتوقع أن تُرافق التاج، بما في ذلك تمثيل معيار جديد للأناقة مُبتكر، إلى جانب المسؤولية الإنسانية. ولذلك، تتطلب عملية الاختيار لجنة تحكيم مُكوّنة من أفراد يُبدعون في الموهبة كل يوم.

اتُّخِذ القرار النهائي خلال اجتماع عُقِد على يخت راؤول روشا الخاص في سان تروبيه، حيث كان الرجلان يقضيان جزءًا من صيفهما. وبينما استقبلت الريفييرا الفرنسية سيلها المعتاد من المشاهير من الصف الأول - ومن بينهم جيف بيزوس، وليوناردو دي كابريو، وأدريان برودي، وغيرهم الكثير - ركّز راؤول وعمر على ضمان أن تتجاوز مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة أعلى المعايير الممكنة.

اكتسب عمر حرفوش، مؤلف كونشيرتو السلام الحائز على جوائز، والفنان المعترف به في جميع أنحاء العالم، الاحترام ليس فقط كموسيقي ولكن أيضًا كشخصية عامة دافعت بقوة عن الرفقة العالمية من خلال مجموعة لا حصر لها من أعماله الرائعة.

يُضاف حضوره في المسابقة إلى قائمة طويلة من الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً، والذين سيؤدون عملاً استثنائياً في اختيار الفائزة المستحقة للقب. يتطلب التحكيم على مجموعة من النساء الرائدات والبارعات والجذابات رؤيةً تتجاوز حدود الأداء المسرحي والاستعراضات، وعمر مستعدٌّ للتحدي.